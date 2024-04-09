В Госдуме разработали проект о полном запрете розничной продажи вейпов в России Статьи редакции
В том числе безникотиновых.
- Депутаты предложили запретить торговлю «никотином (в том числе полученным путём синтеза) или его производными, включая соли никотина, никотиносодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки», пишет ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.
- В пояснительной записке авторы проекта отмечают: вейпинг наносит «непоправимый вред здоровью курящего и окружающих» и вызывает зависимость, хоть и «пропагандируется» как безопасная альтернатива сигаретам. Вредны даже безникотиновые жидкости, так как состоят из «глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей».
- По словам соавтора инициативы, главы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, разработчики собирают подписи и «в скором времени» внесут документ в Госдуму. Депутаты признают, что полный запрет приведёт к потере доходов в бюджет, но здоровье населения «значительно важнее».
- Госдума ограничила продажи вейпов и жидкостей для них в апреле 2023 года. Закон запретил открыть демонстрировать устройства в магазинах и делать на них скидки; продавать вейпы несовершеннолетним, в том числе безникотиновые; а также выпускать никотиносодержащую продукцию с ароматизаторами.
- В августе продавцы вейпов попросили Минфин исключить пищевые ароматизаторы и солевой никотин из списка подлежащих запрету веществ и добавок. Якобы из-за такого запрета «добросовестным производителям и импортёрам» придётся закрыться.
- В октябре российское правительство отменило мораторий на проверки магазинов с вейпами и кальянами до 1 января 2025 года.
- В январе 2024 года запрет на ввоз, производство, продажу, а также распространение вейпов одобрила нижняя палата парламента Казахстана. Позже сенаторы вернули проект на доработку, попросив добавить нормы о запрете рекламы некурительных табачных изделий и вейпов.
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табачное лобби никак не успокоится
если запрещать, то вместе с сигаретами, а так - это лицемерие и уничтожение конкурентов
Welcome to business 🎉
и это верно
они забывают что реальный вред здоровью населения приносят всякие СВО, а эти вейпы это ерунда 😁
Извинитесь
Бухое и обкуренное население оплот режима, давай тут не расшатывай обстановку
«Депутаты признают, что полный запрет приведёт к потере доходов в бюджет, но здоровье населения «значительно важнее»
Алкашка, табак разрешены, а вейпы под запретом. Рука-лицо
Потому что здоровье важнее
Ммммм какой сильный шлейф табачного лобби тянется за подобным популизмом
Табак запретили бы лучше 🤣
Туда им и дорога
мда отменили одно дерьмо что бы люди по итогу перешли на другое
Странно что не оставили монопольную продажу какому-нибудь депутатскому бизнесу. Или это неправильные вейпы, а вот депутатский заводик, переориентированный с масок и вакцин на вейпы, будет выпускать скрепные и полежные?
Табачок и так приносит деньги, а жижу дымную трудно контролировать
Если правильно дело поставить - и самогонные аппараты, дрожжи и сахар очень хорошо контролируются 😉
С самогоном мало кто будет связываться, когда везде КБ стоит, а эту жижу заливали кто как мог, на нее акциз не поставишь как на готовый продукт, легче старую табачку пустить и всё
Почему акциз не поставишь? Тупо выпускаешь не запрещающий, а регулирующий закон, это так сложно?
В масштабах рынка подделать табачок трудно, а эту ссанину можно разливать в гараже и поддельными акцизами поставлять через ларьки
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники=)
Никаких проблем разливать сивуху в гараже нет, с раздуплением вас!
Да, выдали бы права на продажу только РосВэйпу
Вот эту новость опубликуйте: https://www.kommersant.ru/doc/6634523
Горелкин всё не унимается.
до тех пор пока это не сигаретный заводик, принадлежащий церкви
Недавно только акцизы сделали на продажу электронок.
Щас бабки в бюджет придут, они сразу замнут эти приколы
Уже 4 года запретить пытаются и в итоге ничего
А когда нужен закон для призыва ВВП по 3 штуки в день подписывает 👍
А табак к раку лёгких 🫁 приводит , а от водки вообще 🤢 , убийства , и бардак алкоголь тоже запретить
Многих бесит пар от вейпа, но он не такой противный как запах от курящего обычные сигареты и выветривается быстрее.
Депутаты считают....
Но мы то знаем, что тут считать не надо, тут надо исследование и пруфы... А это не принесет быстрых $$$.
Электросамокаты, надеюсь, следующие в списке? =)
Считают они, мля. За спиногрызами уследить не могут, за счет взрослых людей, сделавших выбор, закрывают проблемы с воспитанием детей. Что за деточкоценоризм? Деточки щас взрослых толпой бьют на камеру, я бы не стал во имя их здоровья отказываться от вейпов. Да и вообще, как обычно, табачное лобби