Право
Полина Лааксо

В Госдуме разработали проект о полном запрете розничной продажи вейпов в России Статьи редакции

В том числе безникотиновых.

  • Депутаты предложили запретить торговлю «никотином (в том числе полученным путём синтеза) или его производными, включая соли никотина, никотиносодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки», пишет ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.
  • В пояснительной записке авторы проекта отмечают: вейпинг наносит «непоправимый вред здоровью курящего и окружающих» и вызывает зависимость, хоть и «пропагандируется» как безопасная альтернатива сигаретам. Вредны даже безникотиновые жидкости, так как состоят из «глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей».
  • По словам соавтора инициативы, главы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, разработчики собирают подписи и «в скором времени» внесут документ в Госдуму. Депутаты признают, что полный запрет приведёт к потере доходов в бюджет, но здоровье населения «значительно важнее».
Источник фото: «РИА Новости»
  • Госдума ограничила продажи вейпов и жидкостей для них в апреле 2023 года. Закон запретил открыть демонстрировать устройства в магазинах и делать на них скидки; продавать вейпы несовершеннолетним, в том числе безникотиновые; а также выпускать никотиносодержащую продукцию с ароматизаторами.
  • В августе продавцы вейпов попросили Минфин исключить пищевые ароматизаторы и солевой никотин из списка подлежащих запрету веществ и добавок. Якобы из-за такого запрета «добросовестным производителям и импортёрам» придётся закрыться.
  • В октябре российское правительство отменило мораторий на проверки магазинов с вейпами и кальянами до 1 января 2025 года.
  • В январе 2024 года запрет на ввоз, производство, продажу, а также распространение вейпов одобрила нижняя палата парламента Казахстана. Позже сенаторы вернули проект на доработку, попросив добавить нормы о запрете рекламы некурительных табачных изделий и вейпов.

#новости #вейпы

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 Ddd

табачное лобби никак не успокоится
если запрещать, то вместе с сигаретами, а так - это лицемерие и уничтожение конкурентов

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Sergey Folps

Welcome to business 🎉

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Timur Barbashov

и это верно

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illusive man

они забывают что реальный вред здоровью населения приносят всякие СВО, а эти вейпы это ерунда 😁

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Бабаевский по акции

Извинитесь

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Sergey Folps

Бухое и обкуренное население оплот режима, давай тут не расшатывай обстановку

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Слегка Придурковатый

«Депутаты признают, что полный запрет приведёт к потере доходов в бюджет, но здоровье населения «значительно важнее»

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Доктор Шкутко

Алкашка, табак разрешены, а вейпы под запретом. Рука-лицо

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تقي

Потому что здоровье важнее

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Al

Ммммм какой сильный шлейф табачного лобби тянется за подобным популизмом

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Alex E

Табак запретили бы лучше 🤣

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Александр Сорокин

Туда им и дорога

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flash

мда отменили одно дерьмо что бы люди по итогу перешли на другое

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Вадим Д.

Странно что не оставили монопольную продажу какому-нибудь депутатскому бизнесу. Или это неправильные вейпы, а вот депутатский заводик, переориентированный с масок и вакцин на вейпы, будет выпускать скрепные и полежные?

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Sergey Folps

Табачок и так приносит деньги, а жижу дымную трудно контролировать

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Вадим Д.

Если правильно дело поставить - и самогонные аппараты, дрожжи и сахар очень хорошо контролируются 😉

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Sergey Folps

С самогоном мало кто будет связываться, когда везде КБ стоит, а эту жижу заливали кто как мог, на нее акциз не поставишь как на готовый продукт, легче старую табачку пустить и всё

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Алекс

Почему акциз не поставишь? Тупо выпускаешь не запрещающий, а регулирующий закон, это так сложно?

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Sergey Folps

В масштабах рынка подделать табачок трудно, а эту ссанину можно разливать в гараже и поддельными акцизами поставлять через ларьки

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Алекс

Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники=)
Никаких проблем разливать сивуху в гараже нет, с раздуплением вас!

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Ale K

Да, выдали бы права на продажу только РосВэйпу

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Слегка Придурковатый

Вот эту новость опубликуйте: https://www.kommersant.ru/doc/6634523

Горелкин всё не унимается.

Домены зарегистрируют на «Госуслугах»
Администраторам придется подтверждать свои данные через ЕСИА
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Zloy Marketolog
но здоровье населения «значительно важнее»

до тех пор пока это не сигаретный заводик, принадлежащий церкви

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Nikolai

Недавно только акцизы сделали на продажу электронок.
Щас бабки в бюджет придут, они сразу замнут эти приколы
Уже 4 года запретить пытаются и в итоге ничего
А когда нужен закон для призыва ВВП по 3 штуки в день подписывает 👍

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Alex E

А табак к раку лёгких 🫁 приводит , а от водки вообще 🤢 , убийства , и бардак алкоголь тоже запретить

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Vilent

Многих бесит пар от вейпа, но он не такой противный как запах от курящего обычные сигареты и выветривается быстрее.

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Миио проходил

Депутаты считают....
Но мы то знаем, что тут считать не надо, тут надо исследование и пруфы... А это не принесет быстрых $$$.

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Darth Swordman

Электросамокаты, надеюсь, следующие в списке? =)

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Дима Анонимный

Считают они, мля. За спиногрызами уследить не могут, за счет взрослых людей, сделавших выбор, закрывают проблемы с воспитанием детей. Что за деточкоценоризм? Деточки щас взрослых толпой бьют на камеру, я бы не стал во имя их здоровья отказываться от вейпов. Да и вообще, как обычно, табачное лобби

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