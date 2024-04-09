Владельца Telesport Макаренко поместили под домашний арест из-за невозврата «Сберу» кредита на 4,7 млрд рублей — «Ъ» Статьи редакции
Банк утверждает, что сумма долга перед ним больше — 5,7 млрд рублей.
- 8 апреля 2024 года в офисе крупнейшего в России оператора на рынке спортивного маркетинга «Телеспорт Груп» прошли обыски по делу об особо крупном мошенничестве в отношении главы и владельца компании Петра Макаренко. Его накануне суд на месяц отправил под домашний арест. Макаренко вину не признавал, он собирается обжаловать обвинение.
- Как выяснил «Коммерсантъ», дело против Макаренко связано с обвинением по невозврату «Сберу» кредита на сумму в 4,7 млрд рублей.
- Уголовное дело возбудили ещё 4 марта 2024 года, пишет издание. Повод — кредит, который «Телеспорт Груп» получил от «Сбера» и не выплатил. Но изначально дело расследовали «по факту совершения преступления», а не в отношении конкретного лица. А 5 апреля в доме у Макаренко провели обыск, после которого его задержали, рассказал адвокат. Сумму ущерба, которая фигурирует в деле, он не назвал, но сказал, что та «огромна».
- В 2021 году «Сбер» активно развивал телекоммуникационное направление через онлайн-кинотеатр Okko: для этого банк рассматривал покупку Telesport. О сделке объявили в июне 2021-го, но она в итоге не состоялась из-за якобы «неподтверждённых расходов на 1,9 млрд рублей, неуплаты около 14 млрд рублей перед Международным олимпийским комитетом и УЕФА и окончившегося уголовным делом банкротства одного из юрлиц Telesport».
- В итоге «Сбер» вошёл в структуру компании через «дочки»: по данным на 2022 год, Макаренко владел 99% акций «Телеспорт Груп», ещё 1% было у «Сберинтертеймента». Эту долю выкупил глава и владелец Okko Сергей Шишкин (онлайн-кинотеатр принадлежал «Сберу» до мая 2022-го), утверждает «Ъ».
- Для сохранения прав на спортивные трансляции планировались «серьёзные финансовые вливания, банковские гарантии и аванс на 5,1 млрд рублей». Из них 4,7 млрд рублей пришлись на кредит перед банком. Но, как утверждают источники «Ъ», Макаренко не выполнил договорённости о передаче прав и остался должен «Сберу» до 5,7 млрд рублей. Банк информацию подтвердил: он заявил, что уже обратился в правоохранительные органы и будет добиваться возмещения.
- Общая сумма задолженности Макаренко перед всеми кредиторами может достигать 20 млрд рублей, отмечает «Ъ», но пока это неподтверждённые предварительные данные.
- Telesport — крупнейший в России оператор на рынке спортивного маркетинга и один из основных покупателей прав на показ спортивных мероприятий. В частности, ему принадлежат права на Олимпийские игры 2022-го и 2024 года, чемпионат мира по футболу 2026-го, Кубков УЕФА и других крупных спортивных событий.
- У Telesport есть судебный спор со «Сберинтертеймент», подразделением «Сбера». В феврале 2024 года оно подало иск к «Телеспорт Груп» с требованием выплатить 102,8 млн рублей. Оно связано с займом, который ответчик, как утверждает «Сбер», не вернул.
- Осенью 2023 года у «Телеспорт Груп» произошёл конфликт с Okko. Онлайн-кинотеатр обвинил оператора в якобы незаконной продаже прав на матчи Евро-2024 холдингу «Газпром-Медиа» для их показа на канале «Матч ТВ».
- В октябре 2023-го на Макаренко подал в суд глава и владелец Okko Сергей Шишкин. Он требовал с Макаренко возместить убытки в размере 1,79 млрд рублей и исключить его из состава акционеров «Телеспорт Груп». В ноябре иск подал онлайн-кинотеатр — в его удовлетворении суд отказал в апреле 2024-го.
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Ого, новости... Не ожидала, что дело дойдет до домашнего ареста. Кредит в 4,7 млрд рублей - это немалая сумма
Может быть даже запретят что-то!
Права на Олимпийские игры 2022-го и 2024 года и другие мероприятия принадлежат очно не этим спортивным маркетологам (-:
Ничего непонятно, но очень интересно.
Сурово наказали.
Удобно. Берешь 4 ярда в кредит, не отдаешь, сидишь пятерочку и в год по 800млн зарабатываешь.