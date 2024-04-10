Суд ЕС постановил снять санкции с сооснователей «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена Статьи редакции
Санкции ввели в феврале 2022 года, в мае предприниматели их оспорили.
- Европейский суд общей юрисдикции постановил снять санкции с Михаила Фридмана и Петра Авена. Редакция vc.ru обратилась за комментарием в «Альфа-банк».
- Согласно решению, Авена (гражданин России и Латвии) и Фридмана (гражданин России и Израиля), основных акционеров «Альфа-групп», включили в санкционные списки по решению Совета ЕС. Тот постановил, что предприниматели связаны с подсанкционными лицами, а также с президентом России Владимиром Путиным.
- В суде предприниматели утверждали, что доказательства Совета ЕС — ненадёжные. Суд удовлетворил это ходатайство: он решил, что можно «установить степень близости Фридмана и Авена с Путиным и его окружением, но это не доказывает поддержку их политики или решений».
- Фридман заявил РБК, что «удовлетворён решением суда».
- ЕС ввёл санкции в отношении Михаила Фридмана и Петра Авена в феврале 2022 года. После этого они вышли из совета директоров «Альфа-банка».
- В марте 2022-го санкции против банка, а также Фридмана и Авена ввела Великобритания. Тогда же двое других сооснователей банка — Герман Хан и Алексей Кузьмичёв — вышли из состава акционеров «Альфа-банка». Их акции выкупил миноритарий банка Андрей Косогов, который таким образом увеличил свою долю до 40,1%.
- В мае Фридман и Авен подали иски в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС, чтобы отменить санкции и добиться разморозки счетов. В июле суд в Великобритании разрешил второму тратить деньги с заблокированных счетов на «основные нужды».
- В марте 2023 года источники FT сообщили, что Фридман и Авен, которые владеют около 45% «Альфа-банка», также рассматривают продажу своих долей Косогову за $2,3 млрд. В августе санкции против Фридмана, Авена, Хана и Кузьмичёва ввели США.
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Ноль санкций, один ЕС, два друга, три страны.
ЕС дал, ЕС взял)
Свято место (-: Выдадут другим!
«Бахнем! Обязательно бахнем, и не раз. Весь мир в труху. Но потом...»
А ты, релокант, сиди с заблокированными картами. Бабло побеждает зло.
А тебя релокант, и так не вносили ни в какие персональные списки
А что, сберовская "Мир" у Фридмана заработала в Лидл?
Великолепный пример максимального отсутствия связи между новостью и комментарием.
«установить степень близости Фридмана и Авена с Путиным и его окружением, но это не доказывает поддержку их политики или решений»
Формулировочка, которая, по идее, может подойти практически к любому*, кто попал под санкции.
* - любому миллиардеру.
Кек.
Вау! Второй день рождения у людей!
Сегодня пулей в Лондон вылетят отмечать 🍾 🥂
Даже не выезжали)))
Ааа😂 тогда да, я просто думал Фридман вернулся )
Для кого вайна, а для кого и матьрадна)
Как скоро их запишут в инагенты?)
После вас
Свои сукины сыны) никогда)
Оба кстати из еврейской семьи
Свои таки всегда помогут
Хасиды
Это все объясняет
Прикольно, кто то судится с Александром Ханом
Ещё компенсацию пусть дадут, за то что они больше двух лет без слуг сидела в огромных особняках
Запросто
Хорошо занесли
Нам миллиардерам все ни почём 😂
Жуть.
Тут новость из дурки подъехала:
СК возбудил уголовное дело о финансировании терроризма «высшими должностными лицами сша и стран нато».
Потом повесят на бомжа, делов то
это про сынка бидона который шуровал вна украине?
Ну в целом не прикопаться к формулировкам.
Кто на очереди на выход?
ну вот а вы говорите русофобия. простые русские пацаны фридман и авен в центре вражин. даже уборщицу оплатить нечем. нечеловеческие условия. перебороли. затерпели. так победим.