Право
Евгения Евсеева

Суд ЕС постановил снять санкции с сооснователей «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена Статьи редакции

Санкции ввели в феврале 2022 года, в мае предприниматели их оспорили.

  • Европейский суд общей юрисдикции постановил снять санкции с Михаила Фридмана и Петра Авена. Редакция vc.ru обратилась за комментарием в «Альфа-банк».
  • Согласно решению, Авена (гражданин России и Латвии) и Фридмана (гражданин России и Израиля), основных акционеров «Альфа-групп», включили в санкционные списки по решению Совета ЕС. Тот постановил, что предприниматели связаны с подсанкционными лицами, а также с президентом России Владимиром Путиным.
  • В суде предприниматели утверждали, что доказательства Совета ЕС — ненадёжные. Суд удовлетворил это ходатайство: он решил, что можно «установить степень близости Фридмана и Авена с Путиным и его окружением, но это не доказывает поддержку их политики или решений».
  • Фридман заявил РБК, что «удовлетворён решением суда».
Михаил Фридман и Пётр Авен. Фото: «РИА Новости»
  • ЕС ввёл санкции в отношении Михаила Фридмана и Петра Авена в феврале 2022 года. После этого они вышли из совета директоров «Альфа-банка».
  • В марте 2022-го санкции против банка, а также Фридмана и Авена ввела Великобритания. Тогда же двое других сооснователей банка — Герман Хан и Алексей Кузьмичёв — вышли из состава акционеров «Альфа-банка». Их акции выкупил миноритарий банка Андрей Косогов, который таким образом увеличил свою долю до 40,1%.
  • В мае Фридман и Авен подали иски в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС, чтобы отменить санкции и добиться разморозки счетов. В июле суд в Великобритании разрешил второму тратить деньги с заблокированных счетов на «основные нужды».
  • В марте 2023 года источники FT сообщили, что Фридман и Авен, которые владеют около 45% «Альфа-банка», также рассматривают продажу своих долей Косогову за $2,3 млрд. В августе санкции против Фридмана, Авена, Хана и Кузьмичёва ввели США.

#новости #михаилфридман #пётравен #альфабанк

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33 комментария
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 Вадим Д.

Ноль санкций, один ЕС, два друга, три страны.

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Двигаю

ЕС дал, ЕС взял)

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Вадим Д.

Свято место (-: Выдадут другим!

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«Бахнем! Обязательно бахнем, и не раз. Весь мир в труху. Но потом...»

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Андрей Вечерний
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Андрей Иванов

А ты, релокант, сиди с заблокированными картами. Бабло побеждает зло.

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Giraffe

А тебя релокант, и так не вносили ни в какие персональные списки

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Aina Timo / wdroid.net

А что, сберовская "Мир" у Фридмана заработала в Лидл?

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ЯжПрограммист

Великолепный пример максимального отсутствия связи между новостью и комментарием.

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Слегка Придурковатый

«установить степень близости Фридмана и Авена с Путиным и его окружением, но это не доказывает поддержку их политики или решений»

Формулировочка, которая, по идее, может подойти практически к любому*, кто попал под санкции.

* - любому миллиардеру.

Кек.

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Dima Tsurkan

Вау! Второй день рождения у людей!
Сегодня пулей в Лондон вылетят отмечать 🍾 🥂

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A V

Даже не выезжали)))

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Dima Tsurkan

Ааа😂 тогда да, я просто думал Фридман вернулся )

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A V

Для кого вайна, а для кого и матьрадна)

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Максим Ростокин

Как скоро их запишут в инагенты?)

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Michael Platonov

После вас

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A V

Свои сукины сыны) никогда)

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THE DUDE

Оба кстати из еврейской семьи

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Sergey Folps

Свои таки всегда помогут

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A V

Хасиды

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Giraffe

Это все объясняет

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Александр Вараксин
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Michael Platonov

Прикольно, кто то судится с Александром Ханом

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Sergey Folps

Ещё компенсацию пусть дадут, за то что они больше двух лет без слуг сидела в огромных особняках

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Giraffe

Запросто

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A V

Хорошо занесли

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Алексей Орлов

Нам миллиардерам все ни почём 😂

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mv

Жуть.

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Продюсер душнила

Тут новость из дурки подъехала:
СК возбудил уголовное дело о финансировании терроризма «высшими должностными лицами сша и стран нато».

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ЯжПрограммист

Потом повесят на бомжа, делов то

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Денис Попович

это про сынка бидона который шуровал вна украине?

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Giraffe
суд счел, что «степень близости» между бизнесменами и Путиным, а также его окружением «не свидетельствует о том, что они поддерживали действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Также суд посчитал, что это не свидетельствует о том, что предприниматели оказывали «материальную или финансовую поддержку лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины».

Ну в целом не прикопаться к формулировкам.
Кто на очереди на выход?

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Денис Попович

ну вот а вы говорите русофобия. простые русские пацаны фридман и авен в центре вражин. даже уборщицу оплатить нечем. нечеловеческие условия. перебороли. затерпели. так победим.

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