Суд продлил арест основателю агрегатора экскурсий «Спутник» Александру Киму до 21 июля 2024 года Статьи редакции
Разбирательство связано с гибелью восьми человек во время прогулки по подземным коллекторам.
- Басманный суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Александру Киму и одному из организаторов экскурсии Никите Дубасу — до 21 июля 2024 года, сообщил автор The Edinorog Дмитрий Филонов, он присутствовал на слушании.
- По словам журналиста, адвокат Кима напомнил суду: согласно оферте и пользовательскому соглашению, «Спутник» не был стороной договора между организатором экскурсии и покупателем, поэтому основатель не должен считаться «участником преступления».
- Сторона обвинения выступила против отмены ареста, поскольку Ким и Дубас якобы могут предпринять попытки уничтожить доказательства, скрыться или оказать давление на свидетелей.
- Следствие также не завершило экспертизу, которая оценит безопасность экскурсии. Её заказали ещё в ноябре 2023 года, но тогда у исполнителя не нашлось нужных экспертов. Последних в итоге привлекли со стороны, но позже выяснилось, что и у них не хватает экспертизы. В январе на задачу назначили других людей, но о подвижках ничего неизвестно, рассказал Филонов.
- Письмо в поддержку Кима подписали более 1000 предпринимателей, топ-менеджеров и неравнодушных сотрудников разных компаний. Среди них — основательница «Андерсон» Анастасия Татулова, инвестор Николай Давыдов, серийный предприниматель Антон Гладкобородов, учредитель «Синдиката» Игорь Колошин и другие.
- Освободить его просил и Российский союз туриндустрии. Там отмечали, что агрегатор лишь оказывал услуги «по информированию граждан». По словам Филонова, за Кима также поручился посол Казахстана в России.
- «Спутник» — сервис для поиска и бронирования экскурсий. В августе 2023 года группа из восьми человек отправилась на прогулку по подземным коллекторам Неглинки в Москве. Выбраться они не смогли: проходы затопило ливнем. Среди погибших были двое несовершеннолетних.
- Следственный комитет завёл уголовное дело, Кима и Дубаса задержали. Ещё один человек, проходящий по делу, — глава компании «Авангард» Александр Лазовский. Как сообщали в СК, он улетел в ОАЭ, его объявили в розыск.
- С августа Ким находится под арестом. Прокуратура предъявила ему и Дубасу обвинение по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Опрошенные РБК диггеры поясняли: организаторы похода, видимо, не учли тогдашние погодные условия.
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За авиакатастрофы будем судить Авиасейлс?
Да, я вот тоже не понимаю, почему все работает только в одну сторону и власти кричат о полной справедливости!
Потому что нужны были козлы отпущения, и желательно не один, а группа
следаки пытаются навесить, что агрегатор не проявил осмотрительности, и продал опасное фуфло под видом экстрим-экскурсии.
У авиасейлза другой кейс - есть АК, есть Росавиация, есть Госкорп по ОрВД, вообщем, есть на кого спихнуть если что
Забавно будет, если за аварию в такси ответит Яндекс
Или за ветку, упавшую на голову,- мэр города
А было бы хорошо, чтоб Яндекс отвечал.
Помечтать можно
Ну по идее как Яндекс может контролировать каждого водителя, нереально же. Каждый сам за себя отвечает, а так страховку предоставляют.
Пара уже этот Яндекс нагнуть, уже в корень охренел
Вот как. а я думал, что он всё продумал. Он же в этом деле собаку съел.
Хотя опасно в подземельях шастать. Очень.
Надо все-таки фильтровать и следить какие экскурсии продаются через сайт. Нафиг этот риск при их обьемах нормальных экскурсий?
Ну может не успели отследить этот момент и пропустили, кто знает.
Собаку, как говорится, каждый кореец съесть может, так что этого оказалось недостаточно
Агрегатор это участник. Погибли люди , участники преступления всегда отвечают перед законом. Ничего нового тут нет. Степень вины определяет суд.
Участник - это организатор экскурсии и гид. Гид к сожалению тоже попал под обстоятельства, значит участник остался только организатор экскурсии. Что он сделал? Свалил в Дубай.
А повесили все на агрегатор
Господину Киму стоило обратиться к нам.
Но это дорого.
Деньги бы только просадил.
По своей работе не судят.
Он по своей и не судил вроде
Видимо надо еще дороже, а то даже на хостинг не хватает))
Непредсказуемый комментарий от инкогнито без данных и реальной фотографии.
Помогают люди, а не сайт.
Хорошо, помогу вам.
Если указываете сайт в профиле, то хорошо бы чтобы он работал.
С вас 70.000 рублей.
Если пишете где-либо сумму, то по правилам русского языка она пишется так:
«70000», «70 000».
С вас 1 070 000 ₽.
70 000 ₽ можете вычесть и оставить себе в рамках благотворительности — на химические «Чокопай» хватит.
Там ещё и без значка шифрования домен показывает, то есть он по дешёвке домен зарегал и отключил все допуслуги
Комментарий удален модератором
Скорее всего очень дорого и вряд ли оправдано.
Станислав, мы делаем всё, что в наших силах.
Как для себя.
Если господин Ким прав — мы это докажем.
Вода камень точит.
Мы сами против популизма.
Бред, что именно агрегатор обвиняют. Понятно, что больше некого, но блин. Столько там всего выкладывается, как уследишь.
Опасная тема, конечно. Людей жалко, что сам организатор решил не проверить погоду.
Каждый раз думаю, что наконец спросили за дохуилиарды, потраченные на поисковик Спутник. А потом расстраиваюсь, что это опять не про них
Ну то кого надо миллиарды, не надо тут
Тут на VC была статья как круто и выгодно вести бизнес в России.
Ну как бы дэээ
справедливость в нашей стране это крайне редкое явление