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Неизвестные продавали информацию обо всех участниках сделок и оформленных товарах.
Северная транспортная прокуратура Москвы обнаружила сайт с таможенной базой данных, в которой содержатся актуальные сведения об экспорте и импорте российских компаний за 2012-2019 годы. Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, неизвестные продают доступ к регулярно обновляющейся информации по всем таможенным постам России, включая декларации, ИНН, номера машин, имена представителей, сведения о товарах и другие.
Прокуратура направила административный иск в Мещанский районный суд Москвы с требованием признать опубликованную на сайте информацию запрещённой для распространения. Иск удовлетворён в полном объёме. Как только решение вступит в силу, Роскомнадзор сможет заблокировать доступ к сайту на территории страны.
Получил ли регулятор иск, будет ли возбуждаться уголовное дело об утечке данных и другие детали пока неизвестны. На момент публикации представители прокуратуры и Роскомнадзора не ответили на запросы vc.ru.
Сайт блокнот где продают данные, как утечку собираются ликвидировать? Что мешает новый сайт запустить?
"Запретить доступ к сайту на территории страны"
А за рубежом, я так понимаю, нет лиц, которых эта инфа может заинтересовать?
Впрочем, ничего нового ¯\_(ツ)_/¯
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