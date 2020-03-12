Неизвестные продавали информацию обо всех участниках сделок и оформленных товарах.

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Северная транспортная прокуратура Москвы обнаружила сайт с таможенной базой данных, в которой содержатся актуальные сведения об экспорте и импорте российских компаний за 2012-2019 годы. Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, неизвестные продают доступ к регулярно обновляющейся информации по всем таможенным постам России, включая декларации, ИНН, номера машин, имена представителей, сведения о товарах и другие.

Прокуратура направила административный иск в Мещанский районный суд Москвы с требованием признать опубликованную на сайте информацию запрещённой для распространения. Иск удовлетворён в полном объёме. Как только решение вступит в силу, Роскомнадзор сможет заблокировать доступ к сайту на территории страны.