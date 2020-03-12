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Галина Мубаракшина
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Прокуратура нашла в открытом доступе базу данных таможни об экспорте и импорте в России за восемь лет Материал редакции

Неизвестные продавали информацию обо всех участниках сделок и оформленных товарах.

7 комментариев
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Северная транспортная прокуратура Москвы обнаружила сайт с таможенной базой данных, в которой содержатся актуальные сведения об экспорте и импорте российских компаний за 2012-2019 годы. Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, неизвестные продают доступ к регулярно обновляющейся информации по всем таможенным постам России, включая декларации, ИНН, номера машин, имена представителей, сведения о товарах и другие.

Прокуратура направила административный иск в Мещанский районный суд Москвы с требованием признать опубликованную на сайте информацию запрещённой для распространения. Иск удовлетворён в полном объёме. Как только решение вступит в силу, Роскомнадзор сможет заблокировать доступ к сайту на территории страны.

Получил ли регулятор иск, будет ли возбуждаться уголовное дело об утечке данных и другие детали пока неизвестны. На момент публикации представители прокуратуры и Роскомнадзора не ответили на запросы vc.ru.

#новость #прокуратура #утечкиданных

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7 комментариев
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Вячеслав Григорьев

4

Коротко о безопасности данных в России

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Артём Патлусов

1

В Майнкрафте, как понимаю?

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Олег Акилов

1

Смешно

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Peter Lemenkov

1

А где скачать то?

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Nikita Solovyev

0

Пусть попробуют загуглить - ещё с десяток найдут. Вот удивятся )))

Ответить

Den Zomann

0

Сайт блокнот где продают данные, как утечку собираются ликвидировать? Что мешает новый сайт запустить?

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Егор Князев

0

"Запретить доступ к сайту на территории страны"
А за рубежом, я так понимаю, нет лиц, которых эта инфа может заинтересовать?
Впрочем, ничего нового ¯\_(ツ)_/¯

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