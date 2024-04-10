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Право
Полина Лааксо

Роскомнадзор потребовал от Duolingo самостоятельно проверить свой контент на пропаганду ЛГБТ* Статьи редакции

И «устранить нарушения».

  • В письме регулятор предупредил Duolingo, что в России распространение таких материалов запрещено, сообщили «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В Duolingo пока не ответили на требование.
  • РКН не рассказал, выявил ли какие-то нарушения сам, но подчеркнул, что если они есть, сервис могут заблокировать в России, и добавил: у него есть российские аналоги. Какие — не уточняется.
  • В феврале 2024 года проверить Duolingo призывала общественная группа «Радетель». По её словам, «родители уфимских школьников возмущаются, что в приложении используется неприкрытая пропаганда ЛГБТ*» — она может «травмировать психику» детей.
  • В одном из приведённых «Радетелем» примеров упоминались однополые пары. Цитируя их, группа использовала устаревший эвфемизм «содомит».
Источник фото: Pinterest
  • Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ*, педофилии и смены пола в 2022 году. За дистрибуцию такого контента компаниям грозит штраф в размере 1-4 млн рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.
  • К ответственности уже привлекали «Кинопоиск», Premier, Start, «Триколор», «Иви», «ТВ-3», «ТНТ Music», Popcorn Books, «Эксмо» и других. РКН, в свою очередь, обещал принять меры в том числе против пиратских платформ.
  • Duolingo — сервис для изучения иностранных языков, математики, чтения и письма, а также для подготовки языковых уроков. Его основали в 2011 году инженеры Луис фон Ан и Северин Хакер. В 2021-м компания вышла на биржу с капитализацией $3,7 млрд. На момент публикации рыночная капитализация составляет $9,41 млрд.
  • В 2023 году Duolingo вошла в список 100 наиболее влиятельных компаний года по версии Time. В четвёртом квартале того года у приложения было 88,4 млн ежемесячно активных пользователей. А на январь 2024 года в сегменте языковых сервисов Duolingo был самым часто скачиваемым, следует из данных Statista.

*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Что конкретно подразумевают под «движением» и считают «экстремизмом» — не уточняется.

#duolingo #новости

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 Ночная Трость

Анус себе проверьте, псы

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Фанат Чайки О. (по 14.04.2024)

Ненавижу всех этих геев! Всех бы 8ы36ал!

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Невероятный Блондин

Вернись на путь истинный, отрок.

Отведай этих сладких булочек, да выпей чаю

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Фанат Чайки О. (по 14.04.2024)
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Лавандовый Раф

Дурка

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Невероятный Блондин

А разве их приложение или сайт еще не заблокировали в России?
Или я с сайтом про шахматы путаю?

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Фанат Чайки О. (по 14.04.2024)

Шахматам шах поставили, да.

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Андрей Кашицын

https://youtu.be/BEMT7b3M76g?si=fccWXyqxXZMt7xxQ

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Maxim Fox

"Роскомнадзор потребовал от Duolingo самостоятельно проверить свой контент на пропаганду ЛГБТ"
Потому что английский нихера не знают.

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