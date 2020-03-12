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Галина Мубаракшина
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Роскомнадзор запустил систему проверки поисковиков и VPN-сервисов для мониторинга обхода блокировок Материал редакции

Но сами сервисы регулятор блокировать не планирует.

20 комментариев
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В декабре 2019 года Роскомнадзор принял в опытную эксплуатацию систему мониторинга сервисов, которые помогают обходить блокировки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Программное обеспечение в рамках госконтракта создал ФИЦ «Информатика и управление» РАН. Оно позволяет оперативно проверять поисковые системы, VPN-сервисы и прокси-серверы, анонимайзеры на предмет доступа к заблокированным сайтам из перечня Роскомнадзора, пояснили в ведомстве. Система обошлась в 19,92 млн рублей.

Регулятор планирует принять систему в промышленную эксплуатацию в течение 2020 года. В ведомстве подчеркнули, что программное обеспечение не предназначено для блокировки сервисов, которые позволяют обходить ограничения Роскомнадзора.

В марте 2020 года «Главный радиочастотный центр», подведомственный Роскомнадзору, заказал исследование анонимных сетей типа Tor или TON и возможности ограничения доступа к сайтам, которые используют эти технологии. Госконтракт был заключён также с ФИЦ «Информатика и управление» РАН.

#новость #роскомнадзор

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20 комментариев
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Ilya Finagin

3

По всем иконкам заглушки, наличие линкедина особенно доставляет

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Evgeny Boyko

Ilya
0

Возможно, это даже не зашквар. В свое время в одном поисковике на букву Р, соискателям на должность админа предлагалось организовать себе выход в интернет из корпоративной сети с ограничениями.

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Ilya Finagin

Evgeny
1

Я думаю все прозаичнее, наверное, они сделали сайт в 2015, когда линкедин еще работал, ссылки они тогда не прикрутили, ну и потом просто забили

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Ivan Boldyrev

Ilya
2

Или просто человек, который знал, как это править, уволился. 

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Дмитрий

Ivan
0

Хахаха- зачёт))

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Bela Lugosi's Dead

0

В смысле "проверять VPN"? Что там можно проверять? Да, VPN обходит защиту - вот и вся проверка.

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Evgeny Boyko

Bela
3

Virtual Private Network — "виртуальная" сеть поверх существующей. Умеет маршрутизатор этой сети обходить блокировки или, наоборот, создавать их — частный случай. У меня есть личный ВПН, он обходит, а рабочий даже в интернет толком не пускает.

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Konstantin K

Evgeny
0

Кстати, надо поднять свой и завязать весь трафик на него))))

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Evgeny Boyko

Konstantin
0

Если есть белый IP, настройте IPv6 для начала

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Bela Lugosi's Dead

Evgeny
0

Система позволяет оперативно в установленные законом сроки проводить проверки поисковых систем и сервисов обхода блокировок (виртуальные частные сети, прокси-серверы, анонимайзеры разных типов) на предмет ограничения доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен, по полному перечню таких ресурсов. В промышленную эксплуатацию система будет принята в течение 2020 года

Они же русским языком пишут, что именно хотят проверять

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Bela Lugosi's Dead

Evgeny
0

Или есть какие-то мифические русские (не корпоративные, а общедоступные!) впн, которые следуют правилам Роскомнадзора?

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Evgeny Boyko

Bela
0

По-моему, что-то было, какой-нибудь касперский.

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Alex Petrov

Bela
1

Ну как маленький, ну спиздить 20 млн нужно же обоснование.

Ответить

Влад Борщ

0

20 лимонов потратили и наняли студентика, который в поисковике пишет "VPN" и ищет инфу?)))
Обслуживание "системы" наверное еще по миллиону в месяц? :D

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Alexey Kovyazin

–1

Опа, curl с wget ещё никогда не стоили так дорого... 

Ответить

Evgeny Boyko

Alexey
2

Ну да, администрируемый реестр, умеющий подключаться ко всем сервисам по любым существующим протоколам, с гарантийными обязательствами и поддержкой на два года, — на фрилансе сделают за две недели и сто тысяч рублей.

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Konstantin Nikiforov

Evgeny
0

Интересно, как он будет подключаться к VPN серверам, не имея учётных записей на этих сервисах? Или речь идёт только о публичных?

Ответить

Evgeny Boyko

Konstantin
0

Купит аккаунт и будет подключаться. Вполне вероятно, что указанная сумма включала стоимость подписок на нужное количество отслеживаемых сервисов.

Ответить

Антон Курочкин

0

Я бы их на бумажку им выписал за 1 млн.

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Александр Блок

0

19,92 млн рублей - чет мало. Округлить до 20 миллиардов не могли? Захарченко на них нет.

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