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больше миллиона раз
Но сами сервисы регулятор блокировать не планирует.
В декабре 2019 года Роскомнадзор принял в опытную эксплуатацию систему мониторинга сервисов, которые помогают обходить блокировки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Программное обеспечение в рамках госконтракта создал ФИЦ «Информатика и управление» РАН. Оно позволяет оперативно проверять поисковые системы, VPN-сервисы и прокси-серверы, анонимайзеры на предмет доступа к заблокированным сайтам из перечня Роскомнадзора, пояснили в ведомстве. Система обошлась в 19,92 млн рублей.
Регулятор планирует принять систему в промышленную эксплуатацию в течение 2020 года. В ведомстве подчеркнули, что программное обеспечение не предназначено для блокировки сервисов, которые позволяют обходить ограничения Роскомнадзора.
В марте 2020 года «Главный радиочастотный центр», подведомственный Роскомнадзору, заказал исследование анонимных сетей типа Tor или TON и возможности ограничения доступа к сайтам, которые используют эти технологии. Госконтракт был заключён также с ФИЦ «Информатика и управление» РАН.
По всем иконкам заглушки, наличие линкедина особенно доставляет
Возможно, это даже не зашквар. В свое время в одном поисковике на букву Р, соискателям на должность админа предлагалось организовать себе выход в интернет из корпоративной сети с ограничениями.
Я думаю все прозаичнее, наверное, они сделали сайт в 2015, когда линкедин еще работал, ссылки они тогда не прикрутили, ну и потом просто забили
Или просто человек, который знал, как это править, уволился.
В смысле "проверять VPN"? Что там можно проверять? Да, VPN обходит защиту - вот и вся проверка.
Virtual Private Network — "виртуальная" сеть поверх существующей. Умеет маршрутизатор этой сети обходить блокировки или, наоборот, создавать их — частный случай. У меня есть личный ВПН, он обходит, а рабочий даже в интернет толком не пускает.
Кстати, надо поднять свой и завязать весь трафик на него))))
Система позволяет оперативно в установленные законом сроки проводить проверки поисковых систем и сервисов обхода блокировок (виртуальные частные сети, прокси-серверы, анонимайзеры разных типов) на предмет ограничения доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен, по полному перечню таких ресурсов. В промышленную эксплуатацию система будет принята в течение 2020 года
Они же русским языком пишут, что именно хотят проверять
Или есть какие-то мифические русские (не корпоративные, а общедоступные!) впн, которые следуют правилам Роскомнадзора?
20 лимонов потратили и наняли студентика, который в поисковике пишет "VPN" и ищет инфу?)))
Обслуживание "системы" наверное еще по миллиону в месяц? :D
Опа, curl с wget ещё никогда не стоили так дорого...
Ну да, администрируемый реестр, умеющий подключаться ко всем сервисам по любым существующим протоколам, с гарантийными обязательствами и поддержкой на два года, — на фрилансе сделают за две недели и сто тысяч рублей.
Интересно, как он будет подключаться к VPN серверам, не имея учётных записей на этих сервисах? Или речь идёт только о публичных?
Купит аккаунт и будет подключаться. Вполне вероятно, что указанная сумма включала стоимость подписок на нужное количество отслеживаемых сервисов.
19,92 млн рублей - чет мало. Округлить до 20 миллиардов не могли? Захарченко на них нет.
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