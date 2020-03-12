Ранее истец обвинял в нарушении прав на этот же патент Groupon и Twitter — и выиграл суды.

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IBM подала иск в сервису для поиска и аренды жилья Airbnb, обвинив компанию в незаконном использовании четырёх своих патентов. Об этом пишет Financial Times.

Компания считает, что Airbnb построила бизнес с помощью патентов на технологии «предоставления рекламы в интерактивном сервисе» и «улучшенной навигации с использованием закладок».

После шести лет безуспешных попыток договориться с Airbnb и заключить разумное лицензионное соглашение у IBM не осталось других вариантов защиты своих интеллектуальных прав, кроме обращения в суд, заявили в компании.

В Airbnb назвали обвинения бездоказательными, отметив, что решение суда подтвердит правоту сервиса.

Последние 27 лет IBM возглавляла список американских компаний, получающих наибольшее количество патентов в год, напоминает FT. Она использовала своё портфолио для судебных разбирательств с технологическими компаниями на протяжении последних десяти лет, указывает издание.

В нескольких случаях IBM ссылалась на патент 7,072,849, в том числе в последнем иске. Компания оформила его в 1988 году как часть Prodigy, который IBM называет «предвестником современного интернета». Например, патент связан с технологией «представления рекламы одновременно с сервисными приложениями на пользовательском терминале, настроенном как система приёма».

В трактовке IBM агрегатор предложений аренды жилья и отзывы на Airbnb — это сервисные приложения, а пользовательский терминал — устройство, с помощью которого пользователь заходит на сайт, пишет издание.