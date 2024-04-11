Суд в Москве продлил арест Аяза Шабутдинова до 16 июня 2024 года Статьи редакции
Суд арестовал имущество Шабутдинова и Василия Алексеева на общую сумму 100 млн рублей.
- Таганский райсуд Москвы продлил арест основателя бизнес-школы «Like Центр» Аяза Шабутдинова на два месяца — до 16 июня 2024 года, по делу о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК).
- В начале апреля 2024-го суд арестовал имущество Шабутдинова и Василия Алексеева — он числился главой «Like Центра» до 29 ноября 2023 года. Объём денежных средств не раскрывали. Теперь ТАСС из зала суда сообщает, что суд наложил арест на имущество на общую сумму 100 млн рублей.
- Шабутдинова арестовали в ноябре 2023 года по восьми заявлениям от потерпевших. Они купили курсы по развитию бизнеса, суть которых сводилась к призыву «верьте в себя — и всё получится», писал «Ъ».
- В феврале 2024-го следователь в суде говорил, что предпринимателя обвиняют «в совершении 50 корыстных тяжких преступлений», а в ходе расследования допросили более 35 потерпевших. 11 апреля «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Шабутдинова сообщило, что теперь следствие обвиняет блогера в 73 эпизодах мошенничества. Потерпевшими признаны 50 человек, пишет агентство.
- Сам Шабутдинов назвал уголовное дело против себя «нездоровым сигналом всем предпринимателям». Блогер не согласен с обвинением в мошенничестве, он назвал «Like Центр» — образовательной компанией с лицензией от Минобразования и аккредитацией от Минцифры как ИТ-компании. Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявлял, что арест блогера — «чрезмерная мера».
- Василия Алексеева, как писало ТАСС в ноябре 2023-го, объявили в розыск.
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Парни, вы издеваетесь продлевать
Ой как хорошо, лайк
затягивается процесс , интересно уже услышать вердикт
А что интересного, итог очевиден и вариантов вообще нет.
Нет. С чего такое мнение? Проводится штатное предварительное следствие и собирается обвинительная база
Ещё один бедный цыганенок сидит и думает над жизнью)
У него было понимание, что он цыган, да и в целом таким не является. УК РФ не совершен и он этим пользовался, игнорируя момент, что это не только плюс, но и минус
Секта Шабутдинова через 3..2..1..
Ты завтра откроешь свою школу обучения, где при заключении договора будут прописаны все условия, а после тебя выставят «мошенником» и как?) Норм будет? Я точно его не защищаю, да и в целом это правильно ликвидировать такие школы, другой вопрос, что это должно быть изначально прописано в законе, чтобы такие мероприятия были легитимными
Интересно, сколько в итоге они отсидят.
Он даже не Аяз ;)
Чего они к этому Аязу докапались? Единственный инфоцыган что ли?
Один из крупных ;) после бизнес молодости наверное самый ;)
Короче, докапались из за КофеЛайка, которая такая нешуточная сеть. Походу не поделелися с кем-то
Ну отсидит, может и десяточку..
Выйдет, устроится кассиром в "Пятёрочку"
Написано, что его судят за мошенничество, но не понятно какие именно мошеннические действия он совершил. Чел просто продавал курсы.