Алгоритм компании был украден её бывшим сотрудником и выложен в бесплатный доступ на GitHub.

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Стартап Neural Magic, который помогает разрабатывать ИИ на обычных процессорах, обвинил Facebook и своего бывшего сотрудника в незаконном использовании собственной технологии. Об этом пишет Silicon Canals.

Технология Neural Magic повышает вычислительную мощность обычных процессоров и позволяет экономить на покупке более дорогостоящего оборудования (графических и тензорных процессоров) при создании моделей машинного обучения.

В иске представители Neural Magic рассказали, что бывший сотрудник стартапа Александар Златески, который в июле 2019 года перешёл на работу в Facebook, получил доступ к коммерческой тайне и другой конфиденциальной информации, включая бизнес-планы компании.

Златески также был одним из немногих людей, допущенных к разработке программного обеспечения и исходного кода его компилятора. Перед увольнением он подписал соглашение о неразглашении, отмечает издание.

В компании считают, что Facebook использовала их разработку в собственных ИИ-проектах. Соцсеть также опубликовала часть кода на GitHub и предоставила бесплатный доступ к нему.

В январе 2020 года компания просила Facebook и бывшего сотрудника удалить фрагменты кода с GitHub, однако те отказались. В Neural Magic опасаются, что Златески может открыть соцсети ещё больше коммерческой информации, которая навредит стартапу, отмечает Fortune.