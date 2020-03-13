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Галина Мубаракшина
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Американский стартап Neural Magic обвинил Facebook в краже технологии для разработки ИИ на обычных процессорах Материал редакции

Алгоритм компании был украден её бывшим сотрудником и выложен в бесплатный доступ на GitHub.

3 комментария
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Стартап Neural Magic, который помогает разрабатывать ИИ на обычных процессорах, обвинил Facebook и своего бывшего сотрудника в незаконном использовании собственной технологии. Об этом пишет Silicon Canals.

Технология Neural Magic повышает вычислительную мощность обычных процессоров и позволяет экономить на покупке более дорогостоящего оборудования (графических и тензорных процессоров) при создании моделей машинного обучения.

В иске представители Neural Magic рассказали, что бывший сотрудник стартапа Александар Златески, который в июле 2019 года перешёл на работу в Facebook, получил доступ к коммерческой тайне и другой конфиденциальной информации, включая бизнес-планы компании.

Златески также был одним из немногих людей, допущенных к разработке программного обеспечения и исходного кода его компилятора. Перед увольнением он подписал соглашение о неразглашении, отмечает издание.

В компании считают, что Facebook использовала их разработку в собственных ИИ-проектах. Соцсеть также опубликовала часть кода на GitHub и предоставила бесплатный доступ к нему.

В январе 2020 года компания просила Facebook и бывшего сотрудника удалить фрагменты кода с GitHub, однако те отказались. В Neural Magic опасаются, что Златески может открыть соцсети ещё больше коммерческой информации, которая навредит стартапу, отмечает Fortune.

Основатели Neural Magic — профессор Массачусетского технологического института (MIT) Нир Шавит и научный сотрудник MIT Алекс Матвеев, писал TechCrunch. В ноябре 2019 года стартап привлёк в рамках посевного раунда $15 млн. В числе инвесторов — Comcast Ventures, Andreessen Horowitz и другие.

#новость #стартап #facebook

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3 комментария
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Михаил Шулепов

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Вот ссылка на github, кому тоже интересно. 

pytorch/FBGEMM
FB (Facebook) + GEMM (General Matrix-Matrix Multiplication…
github.com
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Denis Shiryaev

Михаил
0

Интересно что на нем сейчас работает уже

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Bilguun Billy

0

Златески это Ковальски под прикрытием.
А что если, это такая многоходовочка?
Типа инсценируешь кражу, внедряешь своего агента в достаточно богатую организацию, обвиняешь сотрудника и его работодателя, требуешь компенсацию от организации.
Профит.

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