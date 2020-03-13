Прямой эфир
больше миллиона раз
Алгоритм компании был украден её бывшим сотрудником и выложен в бесплатный доступ на GitHub.
Стартап Neural Magic, который помогает разрабатывать ИИ на обычных процессорах, обвинил Facebook и своего бывшего сотрудника в незаконном использовании собственной технологии. Об этом пишет Silicon Canals.
Технология Neural Magic повышает вычислительную мощность обычных процессоров и позволяет экономить на покупке более дорогостоящего оборудования (графических и тензорных процессоров) при создании моделей машинного обучения.
В иске представители Neural Magic рассказали, что бывший сотрудник стартапа Александар Златески, который в июле 2019 года перешёл на работу в Facebook, получил доступ к коммерческой тайне и другой конфиденциальной информации, включая бизнес-планы компании.
Златески также был одним из немногих людей, допущенных к разработке программного обеспечения и исходного кода его компилятора. Перед увольнением он подписал соглашение о неразглашении, отмечает издание.
В компании считают, что Facebook использовала их разработку в собственных ИИ-проектах. Соцсеть также опубликовала часть кода на GitHub и предоставила бесплатный доступ к нему.
В январе 2020 года компания просила Facebook и бывшего сотрудника удалить фрагменты кода с GitHub, однако те отказались. В Neural Magic опасаются, что Златески может открыть соцсети ещё больше коммерческой информации, которая навредит стартапу, отмечает Fortune.
Основатели Neural Magic — профессор Массачусетского технологического института (MIT) Нир Шавит и научный сотрудник MIT Алекс Матвеев, писал TechCrunch. В ноябре 2019 года стартап привлёк в рамках посевного раунда $15 млн. В числе инвесторов — Comcast Ventures, Andreessen Horowitz и другие.
Вот ссылка на github, кому тоже интересно.
Златески это Ковальски под прикрытием.
А что если, это такая многоходовочка?
Типа инсценируешь кражу, внедряешь своего агента в достаточно богатую организацию, обвиняешь сотрудника и его работодателя, требуешь компенсацию от организации.
Профит.
Блоги компаний
Показать еще