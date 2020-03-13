Этого требует прокуратура Ульяновска, которая утверждает, что на площадке продаются запрещённые в России БАДы.

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Интернет-магазин органической косметики iHerb не смог оспорить в шестом кассационном суде Самары решение, в соответствии с которым маркетплейс обязан удалить своё приложение из Google Play и App Store для российских пользователей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Жалоба iHerb LLC была отклонена судом, рассказал газете юрист, партнёр Dentons Роман Зайцев, который представляет интересы маркетплейса. По словам Зайцева, ему нужно получить полный текст решения кассационной инстанции, а затем компания примет решение о дальнейшем обжаловании.

Американский маркетплейс готов добиваться справедливости в Верховном суде, отмечает газета.

Тяжба с iHerb длится с 2018 года. Иск был подан прокуратурой города Ульяновска после обращения исполнительного директора СРО «Союз производителей БАД» («Эвалар», «Алтайский кедр», Amway и другие) Александра Жесткова. Надзорное ведомство указывало, что iHerb продаёт запрещённые в России биологически активные добавки.

В феврале 2019 года Засвияжский районный суд Ульяновска потребовал, чтобы iHerb LLC удалила своё приложение, поскольку оно нарушает российское законодательство. В январе 2020 года решение подтвердил Ульяновский областной суд.