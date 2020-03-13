Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Этого требует прокуратура Ульяновска, которая утверждает, что на площадке продаются запрещённые в России БАДы.
Интернет-магазин органической косметики iHerb не смог оспорить в шестом кассационном суде Самары решение, в соответствии с которым маркетплейс обязан удалить своё приложение из Google Play и App Store для российских пользователей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Жалоба iHerb LLC была отклонена судом, рассказал газете юрист, партнёр Dentons Роман Зайцев, который представляет интересы маркетплейса. По словам Зайцева, ему нужно получить полный текст решения кассационной инстанции, а затем компания примет решение о дальнейшем обжаловании.
Американский маркетплейс готов добиваться справедливости в Верховном суде, отмечает газета.
Тяжба с iHerb длится с 2018 года. Иск был подан прокуратурой города Ульяновска после обращения исполнительного директора СРО «Союз производителей БАД» («Эвалар», «Алтайский кедр», Amway и другие) Александра Жесткова. Надзорное ведомство указывало, что iHerb продаёт запрещённые в России биологически активные добавки.
В феврале 2019 года Засвияжский районный суд Ульяновска потребовал, чтобы iHerb LLC удалила своё приложение, поскольку оно нарушает российское законодательство. В январе 2020 года решение подтвердил Ульяновский областной суд.
Компания iHerb работает с 1996 года. Она продаёт косметику, витамины, пищевые добавки и другие товары. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, на Россию приходится 20% оборота iHerb.
Ебанаты.
Эвалар всем нам в помощь, реально это ошкуривание под предлогом о нашей заботе
Да, понятно в Iherb все БАДы и витамины дешевле , чем у российских Эвалар, Алтайский кедр и др.
Просто хотят убрать конкурентов, чтобы покупали низкокачественные добавки у российских производителей за дорого.
Придурки
“Это требует прокурор Ульяновска» - господи, какие там тебе бады мешают, прокурор Ульяновска ? Ларьки с водярой паленой закрывал бы лучше .
На Али тоже продаются запрещенные в нашей стране вещи.
Хотя, зачем я это сказал?
Идиоты. Единственные кто продаёт нормальные бады и тех хлопнули
Заказывайте через сайт, запретили только приложение, а не доставку в Россию
Как будто тяжело снять запрещенный товар с российской морды сайта. Просто чудесно, каким образом технически не шарящие люди имеют право решать что-то в сфере, выходящей за пределы их кругозора. Настолько, что они даже не требуют для начала привести все в соответствии с законом, а просто требуют выпилить приложение портала (просто потому что конкуренты попросили).
какой смысл в удалении приложения, если официальный сайт продолжит работать? не проще было просто скрыть от русскоязычных пользователей запрещенные товары, или просто сделать невозможной их доставку?
Прокуратура Ульяновска решила все насущные проблемы и думает чем бы заняться ещё 🤨
Ещё нужно закрыть все хозяйственные магазины, потому что там продаются молотки, которыми можно убить)))
дак и что теперь? нельзя будет заказать с iherb?
Ну уберут приложение или может быть для России фильтрацию сделают, сайт то останется, его вроде как не запрещают
Эвалар, ешьте сами свои бады. Iherb единственный, кто поставляет качественный и для меня жизненно необходимые бады. Как же достал совковский подход -запретить, закрыть. Сделайте у себя достойного качества! Аптеки на каждом углу, жесть просто! И надо загнать в эти аптеки дураков.
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