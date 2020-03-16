Штраф за аналогичное нарушение в феврале получила и Facebook.
- Таганский районный суд Москвы отклонил апелляционную жалобу Twitter на решение о штрафе в размере 4 млн рублей за отказ хранить данные российских пользователей в России. Об этом пишет ТАСС.
- 13 февраля 2020 года суд признал компанию виновной в нарушении части 8 статьи 13.11 КоАП (невыполнение оператором обязанности по хранению персональных данных граждан России на территории страны).
- 28 февраля 2020 года компания подала апелляцию. Представитель Twitter рассказал, что соцсеть не получала письма Роскомнадзора, а назначенное наказание несоразмерно велико, отмечает ТАСС. Компания также указала на отсутствие доказательств со стороны Роскомнадзора, кроме скриншотов сайта.
- Аналогичный штраф за нарушение закона о персональных данных был назначен Facebook. Дела были возбуждены по инициативе Роскомнадзора в январе 2020 года.
- В апреле 2019 года соцсети оштрафовали за отказ отвечать на запрос Роскомнадзора. Ведомство интересовала локализация данных российских пользователей.
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Valerii Korin
Если пилят, то плохо. Но скорее всего это не так.
А то, что штрафы накладывают, это правильно. Любое государство заинтересованное в развитие должно собирать и хранить данные о население у себя. Китай хороший тому пример.
Если бы монополия на соц. сети западного населения была у России, США делали бы тоже самое.
alex twitValerii
карго-культ цветет и пахнет
Bela Lugosi's DeadValerii
Вы же понимаете, что Китай локально хранит данные только о пользователях локальных соцсетей, да?
Любая глобальная соцсеть не будет заводить датацентры в Россию. И вы же даже понимаете, по каким причинам, правда?
Станислав МурсаевValerii
Любое государство, заинтересованное в развитии чего? В развитии слежки?
Nick SidorovСтанислав
А что, есть государства, которые не заинтересованы в слежке?!
Станислав МурсаевNick
Полагаю, да, бывают и другие приоритеты - экономика там, медицина, образование...
Nick SidorovСтанислав
А можно пример хотя бы парочки?
И желание следить за гражданами может идти с экономикой, образованием и прочим за руку
Giorno Giovanna
Зарабатывают деньги на богатых компаниях
Alexey NekrasovGiorno
Это вообще не заработок, так небольшое предупреждение. Вот когда штрафуют на миллиарды долларов тогда неплохо пополняют бюджет
Denis Kiselev
Интересно, как они планировали оспорить решение суда? Они ж и вправду не хранят данные в рф
Arthur NiazyanDenis
Например, не перевезли данные из-за коронавируса.
Yury Kotov
Откройте обратно Linkedin и штрафуйте, зачем закрыли..
Александр Сергеевич
Твиттеру нужно позвонить Дурову и забить на штраф :D
Павел КонстантиновАлександр
Так вот же:
28 февраля 2020 года компания подала апелляцию. Представитель Twitter рассказал, что соцсеть не получала письма Роскомнадзора, а назначенное наказание несоразмерно велико, отмечает ТАСС. Компания также указала на отсутствие доказательств со стороны Роскомнадзора, кроме скриншотов сайта.
Denis Manchenko
А наказание, я так понимаю - ВЕЛИКАЯ блокировка.
Ну-ну.
Хотя, что это я ... В России же можно по "цепочке" всех преследовать.
Например, в рабочей среде организаций запретить Facebook, Twitter.
Натискать админов - отслеживать VPN'щиков ...
Хотя LinkedIN - хоть и блокировали - пользуются без стеснений.
Сбербанк, ВТБ. Сотрудники открыты.
Marat Ahiar
А какие скриншоты подтверждают то что твитер не хранит данные в рф?