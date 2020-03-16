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Галина Мубаракшина
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Twitter не смогла оспорить в суде штраф в 4 млн рублей за отказ хранить данные пользователей в России Материал редакции

Штраф за аналогичное нарушение в феврале получила и Facebook.

  • Таганский районный суд Москвы отклонил апелляционную жалобу Twitter на решение о штрафе в размере 4 млн рублей за отказ хранить данные российских пользователей в России. Об этом пишет ТАСС.
  • 13 февраля 2020 года суд признал компанию виновной в нарушении части 8 статьи 13.11 КоАП (невыполнение оператором обязанности по хранению персональных данных граждан России на территории страны).
  • 28 февраля 2020 года компания подала апелляцию. Представитель Twitter рассказал, что соцсеть не получала письма Роскомнадзора, а назначенное наказание несоразмерно велико, отмечает ТАСС. Компания также указала на отсутствие доказательств со стороны Роскомнадзора, кроме скриншотов сайта.
  • Аналогичный штраф за нарушение закона о персональных данных был назначен Facebook. Дела были возбуждены по инициативе Роскомнадзора в январе 2020 года.
  • В апреле 2019 года соцсети оштрафовали за отказ отвечать на запрос Роскомнадзора. Ведомство интересовала локализация данных российских пользователей.

#новость #twitter

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16 комментариев
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Valerii Korin

–3

Если пилят, то плохо. Но скорее всего это не так.

А то, что штрафы накладывают, это правильно. Любое государство заинтересованное в развитие должно собирать и хранить данные о население у себя. Китай хороший тому пример.

Если бы монополия на соц. сети западного населения была у России, США делали бы тоже самое.

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alex twit

Valerii
0

карго-культ цветет и пахнет

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Bela Lugosi's Dead

Valerii
0

Вы же понимаете, что Китай локально хранит данные только о пользователях локальных соцсетей, да?

Любая глобальная соцсеть не будет заводить датацентры в Россию. И вы же даже понимаете, по каким причинам, правда?

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Станислав Мурсаев

Valerii
0

Любое государство, заинтересованное в развитии чего? В развитии слежки?

Ответить

Nick Sidorov

Станислав
0

А что, есть государства, которые не заинтересованы в слежке?! 

Ответить

Станислав Мурсаев

Nick
0

Полагаю, да, бывают и другие приоритеты - экономика там, медицина, образование...

Ответить

Nick Sidorov

Станислав
0

А можно пример хотя бы парочки? 
И желание следить за гражданами может идти с экономикой, образованием и прочим за руку

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Giorno Giovanna

1

Зарабатывают деньги на богатых компаниях

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Alexey Nekrasov

Giorno
0

Это вообще не заработок, так небольшое предупреждение. Вот когда штрафуют на миллиарды долларов тогда неплохо пополняют бюджет

Ответить

Denis Kiselev

1

Интересно, как они планировали оспорить решение суда? Они ж и вправду не хранят данные в рф

Ответить

Arthur Niazyan

Denis
0

Например, не перевезли данные из-за коронавируса.

Ответить

Yury Kotov

1

Откройте обратно Linkedin и штрафуйте, зачем закрыли..

Ответить

Александр Сергеевич

0

Твиттеру нужно позвонить Дурову и забить на штраф :D

Ответить

Павел Константинов

Александр
2

Так вот же:
28 февраля 2020 года компания подала апелляцию. Представитель Twitter рассказал, что соцсеть не получала письма Роскомнадзора, а назначенное наказание несоразмерно велико, отмечает ТАСС. Компания также указала на отсутствие доказательств со стороны Роскомнадзора, кроме скриншотов сайта.

Ответить

Denis Manchenko

0

А наказание, я так понимаю - ВЕЛИКАЯ блокировка.
Ну-ну.
Хотя, что это я ... В России же можно по "цепочке" всех преследовать.
Например, в рабочей среде организаций запретить Facebook, Twitter.
Натискать админов - отслеживать VPN'щиков ...
Хотя LinkedIN - хоть и блокировали - пользуются без стеснений.
Сбербанк, ВТБ. Сотрудники открыты.

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Marat Ahiar

0

А какие скриншоты подтверждают то что твитер не хранит данные в рф?

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