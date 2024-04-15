Суд приговорил бывшего гендиректора Merlion к 22 годам тюрьмы за фиктивное дело против партнёров Статьи редакции
Вячеслав Симоненко обвинял их в организации покушения из-за недополученных $4,5 млн.
- Суд в Москве приговорил к 22 годам колонии строгого режима бывшего гендиректора дистрибьютора ИТ-продуктов и бытовой техники Merlion Вячеслава Симоненко по делу об организации уголовного преследования бывших партнёров. Об этом пишет «Интерфакс» из зала суда.
- Симоненко также запретили занимать должности на госслужбе в течение трёх лет и взыскали с него по 2 млн рублей в пользу каждого из четверых потерпевших. Гособвинение просило 24 года колонии строгого режима. Подсудимый не признал вину и настаивал на оправдательном приговоре.
- Бывшему топ-менеджеру вменяли участие в преступном сообществе, покушение на дачу двух особо крупных взяток, заведомо ложный донос, дачу заведомо ложных показаний, а также пособничество при фальсификации доказательств.
- Дело на бывших партнёров Алексея Абрамова, Олега Карчева, Владислава Мангутова завели в начале 2021 года. Симоненко утверждал, что в 2015 году его дом забросали бутылками с зажигательной смесью. Он обвинял партнёров, что организовали покушение на убийство, поскольку после его выхода из руководства Tegrus (подразделение Merlion) недополучили $4,5 млн.
- В 2022 году преследование Абрамова, Карчева, Мангутова прекратили из-за отсутствия события преступления. Защита заявляла, что бизнесмены стали жертвами вымогательства, пишет «Интерфакс». Тогда же самого Симоненко арестовали по ходатайству следствия.
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Выгоднее было бы их убить, наверное меньше бы дали
Видимо, кто-то из тех четырех оказался Очень Важным Человеком.
Тут если надо, чтобы оказался на определенный срок, не важно как
24 года, да еще и строго режима жуть. Кому-то не тому дорогу перешел
Там обычный корпоративный конфликт, почитайте предысторию
Интересно что стало со следаком, который это всё фабриковал
Это уже совсем другая история
А чего не 222 года?
Столько люди не живут
сидеть нужно с надеждой на выход
Видимо происхождение фамилии стало отягощающим фактором .
Ви таки думаете - Симоньян?
Из-за украинской фамилии? Я замер в ожидании ответа
Я люблю эту страну!
А все начиналось так в СМИ:
Потерпевшим по уголовному делу в отношении акционеров одного из крупнейших в России IТ-дистрибуторов Merlion Следственный комитет РФ (СКР) признал бывшего гендиректора этой компании Вячеслава Симоненко. По версии следствия, хозяева компании наняли двух человек, которые подожгли его дом в Подмосковье, что было сочтено попыткой убийства. Сам потерпевший подтвердил “Ъ” свой процессуальный статус.
Странная история, странный срок.
Кто все эти люди?
Из-за $4.5 млн. 🤦♀️
У Илона Маска часы дороже 😄
Дети в тиктоке больше зарабатывают 😝
- приговорил к 22 годам колонии строгого режима
- также запретили занимать должности на госслужбе в течение трёх лет
т.е. в тюрьме можно было бы быть на госслужбе?
Ну там, мастер смены - госслужба?)
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