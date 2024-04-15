Право
Маша Цепелева

Суд приговорил бывшего гендиректора Merlion к 22 годам тюрьмы за фиктивное дело против партнёров Статьи редакции

Вячеслав Симоненко обвинял их в организации покушения из-за недополученных $4,5 млн.

Вячеслав Симоненко, фото ТАСС
  • Суд в Москве приговорил к 22 годам колонии строгого режима бывшего гендиректора дистрибьютора ИТ-продуктов и бытовой техники Merlion Вячеслава Симоненко по делу об организации уголовного преследования бывших партнёров. Об этом пишет «Интерфакс» из зала суда.
  • Симоненко также запретили занимать должности на госслужбе в течение трёх лет и взыскали с него по 2 млн рублей в пользу каждого из четверых потерпевших. Гособвинение просило 24 года колонии строгого режима. Подсудимый не признал вину и настаивал на оправдательном приговоре.
  • Бывшему топ-менеджеру вменяли участие в преступном сообществе, покушение на дачу двух особо крупных взяток, заведомо ложный донос, дачу заведомо ложных показаний, а также пособничество при фальсификации доказательств.
  • Дело на бывших партнёров Алексея Абрамова, Олега Карчева, Владислава Мангутова завели в начале 2021 года. Симоненко утверждал, что в 2015 году его дом забросали бутылками с зажигательной смесью. Он обвинял партнёров, что организовали покушение на убийство, поскольку после его выхода из руководства Tegrus (подразделение Merlion) недополучили $4,5 млн.
  • В 2022 году преследование Абрамова, Карчева, Мангутова прекратили из-за отсутствия события преступления. Защита заявляла, что бизнесмены стали жертвами вымогательства, пишет «Интерфакс». Тогда же самого Симоненко арестовали по ходатайству следствия.

#новости #merlion

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24 комментария
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 Ale K

Выгоднее было бы их убить, наверное меньше бы дали

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Griby Lenina

Видимо, кто-то из тех четырех оказался Очень Важным Человеком.

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Sёma Dråkx

Тут если надо, чтобы оказался на определенный срок, не важно как

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Лариса

24 года, да еще и строго режима жуть. Кому-то не тому дорогу перешел

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Ale K

Там обычный корпоративный конфликт, почитайте предысторию

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Alla D.
Симоненко утверждал, что в 2015 году его дом забросали бутылками с зажигательной смесью. Он обвинял партнёров, что организовали покушение на убийство- было глупо полагать, что такое прокатит, но за убийство меньше дают, а тут 22 года..
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Ale K

Интересно что стало со следаком, который это всё фабриковал

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Sёma Dråkx

Это уже совсем другая история

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Вадим Д.

А чего не 222 года?

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Sёma Dråkx

Столько люди не живут

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diman

сидеть нужно с надеждой на выход

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Alexey
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Яна Марина

Видимо происхождение фамилии стало отягощающим фактором .

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Denis Kite

Ви таки думаете - Симоньян?

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Сергей Савченко

Из-за украинской фамилии? Я замер в ожидании ответа

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Олег Железнов
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Andrey

Я люблю эту страну!

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Pasha Z

А все начиналось так в СМИ:

Потерпевшим по уголовному делу в отношении акционеров одного из крупнейших в России IТ-дистрибуторов Merlion Следственный комитет РФ (СКР) признал бывшего гендиректора этой компании Вячеслава Симоненко. По версии следствия, хозяева компании наняли двух человек, которые подожгли его дом в Подмосковье, что было сочтено попыткой убийства. Сам потерпевший подтвердил “Ъ” свой процессуальный статус.

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ArtemRE2

Странная история, странный срок.

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Максим

Кто все эти люди?

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Запопу Кусь

Из-за $4.5 млн. 🤦‍♀️
У Илона Маска часы дороже 😄
Дети в тиктоке больше зарабатывают 😝

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Тоже хочу

- приговорил к 22 годам колонии строгого режима
- также запретили занимать должности на госслужбе в течение трёх лет
т.е. в тюрьме можно было бы быть на госслужбе?

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Влад Шушкевич

Ну там, мастер смены - госслужба?)

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Подментованный кот

Жмурки 2

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21 комментарий
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