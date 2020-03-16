Они пригрозили принять ответные меры.

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Российская Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) обвинила онлайн-видеосервисы в недобросовестной конкуренции, следует из публикации на сайте АВК. Представитель ассоциации отказался в беседе с vc.ru назвать онлайн-кинотеатры, о которых идёт речь.

Сервисы объявили «карантин» для традиционных кинотеатров из-за распространения коронавируса Covid-19 и, пользуясь случаем, начали активно привлекать пользователей подписками, заявили в организации. Использование в рекламе призывов к зрителям отказаться от посещения кинотеатров в пользу онлайн-видеосервисов недопустимо, считают в АВК.

Скриншот со страницы участника АВК Олега Березина в Facebook

В ассоциации отмечают, что кинотеатры продолжают работать и принимают все меры, необходиые для обеспечения безопасности зрителей. «Во время нарастающей паники перед угрозой распространения коронавируса, кинотеатры… не закрываются на карантин», — подчёркивается в письме.

Представители ассоциации указывают, что могут прекратить продажу билетов на платформах, связанных с онлайн-видеосервисами, которые проводят недопустимые маркетинговые кампании. Также АВК оставляет за собой право отказаться от показа в кинотеатрах фильмов, которые в дальнейшем планируется показывать в видеосервисах.

16 марта 2020 года несколько видеосервисов предложили бесплатный или льготный доступ для пользователей. В частности, Okko пообещал бесплатную подписку на две недели, TVzavr — на три месяца, а ivi предложил оформить подписку на месяц за 1 рубль.

С 5 марта 2020 года в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области действуют ограничения, связанные с коронавирусом. В Москве и Московской области с 16 марта запрещены все уличные мероприятия и мероприятия в помещениях с количеством участников свыше 50 человек.