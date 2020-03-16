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Галина Мубаракшина
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Владельцы кинотеатров пожаловались на недобросовестную рекламу стриминговых сервисов с призывами не ходить в кино Материал редакции

Они пригрозили принять ответные меры.

15 комментариев
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Российская Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) обвинила онлайн-видеосервисы в недобросовестной конкуренции, следует из публикации на сайте АВК. Представитель ассоциации отказался в беседе с vc.ru назвать онлайн-кинотеатры, о которых идёт речь.

Сервисы объявили «карантин» для традиционных кинотеатров из-за распространения коронавируса Covid-19 и, пользуясь случаем, начали активно привлекать пользователей подписками, заявили в организации. Использование в рекламе призывов к зрителям отказаться от посещения кинотеатров в пользу онлайн-видеосервисов недопустимо, считают в АВК.

Скриншот со страницы участника АВК Олега Березина в Facebook

В ассоциации отмечают, что кинотеатры продолжают работать и принимают все меры, необходиые для обеспечения безопасности зрителей. «Во время нарастающей паники перед угрозой распространения коронавируса, кинотеатры… не закрываются на карантин», — подчёркивается в письме.

Представители ассоциации указывают, что могут прекратить продажу билетов на платформах, связанных с онлайн-видеосервисами, которые проводят недопустимые маркетинговые кампании. Также АВК оставляет за собой право отказаться от показа в кинотеатрах фильмов, которые в дальнейшем планируется показывать в видеосервисах.

16 марта 2020 года несколько видеосервисов предложили бесплатный или льготный доступ для пользователей. В частности, Okko пообещал бесплатную подписку на две недели, TVzavr — на три месяца, а ivi предложил оформить подписку на месяц за 1 рубль.

С 5 марта 2020 года в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области действуют ограничения, связанные с коронавирусом. В Москве и Московской области с 16 марта запрещены все уличные мероприятия и мероприятия в помещениях с количеством участников свыше 50 человек.

Ассоциация владельцев кинотеатров, по её собственным данным, объединяет более 1600 коммерческих кинозалов, или более 50% коммерческого кинопоказа в стране.

#новость #кино #видеосервисы

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15 комментариев
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Семен Удальцов

16

Какие они там меры принимают? Клоуны. Куча бизнесов разорится, и стоит это либо принять, либо переформатироваться.
В кинотеатре, закрытом помещении это как на круизного корабле. Если один заражённый без симптомов придёт, сразу заразит всех вокруг. Понятно что не хотят терять прибыли, но думать то тоже надо.

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the.nightmarez

Семен
4

А что думать? Им насрать на людей.

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Danila Romanov

Семен
0

Всех не заразит. По статистике около 2 человек.

Ответить

Michael Pavlukhin

15

Хитрые онлайн сервисы изобрели короновирус, чтобы привлечь новых пользователей

Ответить

Valentin Dombrovsky

7

«кинотеатры продолжают работать и принимают все меры»

Но не в Москве после сегодняшнего указа Собянина.

Ответить

sasha supertouch

Valentin
1

Смысл им сейчас работать, если все премьеры переносят. Чо они там показывать хотят?

Ответить

Андрей Языков

Valentin
0

Xчто за указ?

Ответить

Valentin Dombrovsky

Андрей
0

Да вот же, тут рядом: https://vc.ru/offline/112758-vlasti-moskvy-vremenno-zapretili-vse-razvlekatelnye-meropriyatiya-s-uchastiem-bolee-50-chelovek

Ответить

Семен Удальцов

4

Вы там передайте ассоциации этой кинотеатров, — в суд они смогут подать только после окончания карантина 😂😂😂

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Артём Чупраков

3

Предлагаю ввести дополнительные скидки, вместо жалоб на онлайн-сервисы. Таким образом вы только подталкиваете людей задуматься об отказе от кинотеатров во время карантинов. Вполне хорошая конкуренция на данный момент. Но в конце концов нужно понимать, что это не шутки и это не стоит тех денег, которые будут потеряны вами за это время. Или придерживаться позиции «Заработаем, даже если заразят друг друга в зале»?

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Igor Shkarin

1

Фильмов все равно нормальных нет..

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adisplay видео для YouTube и

0

Ну можно продавать домашние кинотеатры, очки VR, и что там еще нового есть, вроде у Amazon был такой куб, куда можно было залезть целиком и смотреть сериалы )))

Ответить

Sergey Furtaev

0

А как можно посещать закрытые на карантин кинотеатры, в АВК не рассказали? Та реклама, что на скрине самая что ни на есть добросовестная, т.к. чётко прописано "на случай закрытия".

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Кирилл Вечкасов

0

Представители ассоциации указывают, что могут прекратить продажу билетов на платформах, связанных с онлайн-видеосервисами, которые проводят недопустимые маркетинговые кампании.

Ну и перестанет для меня существовать такой кинотеатр, вот и все.

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Дмитрий Кораблёв

0

Но они ведь не в прямой конкуренции. Или это чисто только я хожу в кино, чтобы сходить в кино, ну или для просмотра блокбастера. 
В общем, подписка на кинопоиски всякие никак не сказалось на частоте походов в кино, скорее даже наоборот) 

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