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Они пригрозили принять ответные меры.
Российская Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) обвинила онлайн-видеосервисы в недобросовестной конкуренции, следует из публикации на сайте АВК. Представитель ассоциации отказался в беседе с vc.ru назвать онлайн-кинотеатры, о которых идёт речь.
Сервисы объявили «карантин» для традиционных кинотеатров из-за распространения коронавируса Covid-19 и, пользуясь случаем, начали активно привлекать пользователей подписками, заявили в организации. Использование в рекламе призывов к зрителям отказаться от посещения кинотеатров в пользу онлайн-видеосервисов недопустимо, считают в АВК.
В ассоциации отмечают, что кинотеатры продолжают работать и принимают все меры, необходиые для обеспечения безопасности зрителей. «Во время нарастающей паники перед угрозой распространения коронавируса, кинотеатры… не закрываются на карантин», — подчёркивается в письме.
Представители ассоциации указывают, что могут прекратить продажу билетов на платформах, связанных с онлайн-видеосервисами, которые проводят недопустимые маркетинговые кампании. Также АВК оставляет за собой право отказаться от показа в кинотеатрах фильмов, которые в дальнейшем планируется показывать в видеосервисах.
16 марта 2020 года несколько видеосервисов предложили бесплатный или льготный доступ для пользователей. В частности, Okko пообещал бесплатную подписку на две недели, TVzavr — на три месяца, а ivi предложил оформить подписку на месяц за 1 рубль.
С 5 марта 2020 года в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области действуют ограничения, связанные с коронавирусом. В Москве и Московской области с 16 марта запрещены все уличные мероприятия и мероприятия в помещениях с количеством участников свыше 50 человек.
Ассоциация владельцев кинотеатров, по её собственным данным, объединяет более 1600 коммерческих кинозалов, или более 50% коммерческого кинопоказа в стране.
Какие они там меры принимают? Клоуны. Куча бизнесов разорится, и стоит это либо принять, либо переформатироваться.
В кинотеатре, закрытом помещении это как на круизного корабле. Если один заражённый без симптомов придёт, сразу заразит всех вокруг. Понятно что не хотят терять прибыли, но думать то тоже надо.
Хитрые онлайн сервисы изобрели короновирус, чтобы привлечь новых пользователей
«кинотеатры продолжают работать и принимают все меры»
Но не в Москве после сегодняшнего указа Собянина.
Смысл им сейчас работать, если все премьеры переносят. Чо они там показывать хотят?
Xчто за указ?
Вы там передайте ассоциации этой кинотеатров, — в суд они смогут подать только после окончания карантина 😂😂😂
Предлагаю ввести дополнительные скидки, вместо жалоб на онлайн-сервисы. Таким образом вы только подталкиваете людей задуматься об отказе от кинотеатров во время карантинов. Вполне хорошая конкуренция на данный момент. Но в конце концов нужно понимать, что это не шутки и это не стоит тех денег, которые будут потеряны вами за это время. Или придерживаться позиции «Заработаем, даже если заразят друг друга в зале»?
Ну можно продавать домашние кинотеатры, очки VR, и что там еще нового есть, вроде у Amazon был такой куб, куда можно было залезть целиком и смотреть сериалы )))
А как можно посещать закрытые на карантин кинотеатры, в АВК не рассказали? Та реклама, что на скрине самая что ни на есть добросовестная, т.к. чётко прописано "на случай закрытия".
Представители ассоциации указывают, что могут прекратить продажу билетов на платформах, связанных с онлайн-видеосервисами, которые проводят недопустимые маркетинговые кампании.
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Ну и перестанет для меня существовать такой кинотеатр, вот и все.
Но они ведь не в прямой конкуренции. Или это чисто только я хожу в кино, чтобы сходить в кино, ну или для просмотра блокбастера.
В общем, подписка на кинопоиски всякие никак не сказалось на частоте походов в кино, скорее даже наоборот)
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