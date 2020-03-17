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Лиана Липанова
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Госдума поддержала в первом чтении законопроект о регулировании цен на лекарства во время эпидемии или ЧС Материал редакции

Согласно документу, власти смогут контролировать цены на лекарства в течение 90 дней.

3 комментария
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Госдума поддержала в первом чтении поправки к закону «Об обращении лекарственных средств» — они позволят властям регулировать цены на лекарства во время эпидемии или чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Если документ вступит в силу, правительство сможет устанавливать максимальную стоимость лекарств и медицинских изделий во время ЧС или контролировать цены на медикаменты, если они вырастут более чем на 30% за месяц. Максимальный срок регулирования цен — 90 дней.

Принятие этого закона очень важно именно сейчас, когда руководством нашей страны предпринимаются все необходимые меры, чтобы не допустить распространения вируса. Государственная дума обеспечит приоритетное рассмотрение законопроекта, чтобы защитить наших граждан от желающих нажиться на страхах.

Вячеслав Володин
председатель Госдумы

17 марта Владимир Путин сообщил, что подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств, а также предложил повысить ответственнось за изготовление контрафакта.

На 17 марта 2020 года в России подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Пять человек уже выздоровели, рассказала вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с заболеванием Татьяна Голикова.

#новость #коронавирус #госдума

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Владимир Путин подписал указ об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами
Мера принята из-за распространения коронавируса Covid-19.
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3 комментария
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Антон

1

Портом оторвутся не ограничивая себя ни в чем.

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alex twit

0

Грядущее введение ЧС confirmed? 

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Andre Macareno

0

а в мире-то и не знали, что от коронавируса есть лекарство...

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