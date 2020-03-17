Согласно документу, власти смогут контролировать цены на лекарства в течение 90 дней.

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Госдума поддержала в первом чтении поправки к закону «Об обращении лекарственных средств» — они позволят властям регулировать цены на лекарства во время эпидемии или чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Если документ вступит в силу, правительство сможет устанавливать максимальную стоимость лекарств и медицинских изделий во время ЧС или контролировать цены на медикаменты, если они вырастут более чем на 30% за месяц. Максимальный срок регулирования цен — 90 дней.

Принятие этого закона очень важно именно сейчас, когда руководством нашей страны предпринимаются все необходимые меры, чтобы не допустить распространения вируса. Государственная дума обеспечит приоритетное рассмотрение законопроекта, чтобы защитить наших граждан от желающих нажиться на страхах. Вячеслав Володин председатель Госдумы

17 марта Владимир Путин сообщил, что подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств, а также предложил повысить ответственнось за изготовление контрафакта.