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Согласно документу, власти смогут контролировать цены на лекарства в течение 90 дней.
Госдума поддержала в первом чтении поправки к закону «Об обращении лекарственных средств» — они позволят властям регулировать цены на лекарства во время эпидемии или чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
Если документ вступит в силу, правительство сможет устанавливать максимальную стоимость лекарств и медицинских изделий во время ЧС или контролировать цены на медикаменты, если они вырастут более чем на 30% за месяц. Максимальный срок регулирования цен — 90 дней.
17 марта Владимир Путин сообщил, что подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств, а также предложил повысить ответственнось за изготовление контрафакта.
На 17 марта 2020 года в России подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Пять человек уже выздоровели, рассказала вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с заболеванием Татьяна Голикова.
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