Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Мера принята из-за распространения коронавируса Covid-19.
Президент России Владимир Путин сообщил на совещании с правительством, что подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств. Мера принята в связи с распространением коронавируса Covid-19.
Также Путин отметил, что в указе есть предложение внести изменения в закон о повышении ответственности за изготовление контрафакта. «Чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», — заявил он. Президент добавил, что вопрос о дистанционной продаже лекарств важен для семей, которые находятся на карантине.
Также Владимир Путин обратился к правительству и телеком-компаниям с призывом как можно скорее обеспечить бесплатный доступ россиян к социально значимым российским сервисам — для возможности заказа лекарств, дистанционного обучения, получения госуслуг, просмотра отечественных фильмов и других.
17 марта Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли попросили чиновников ускорить принятие законопроекта об онлайн-торговле лекарствами из-за ограничений, связанных с коронавирусом.
После обращения АКИТ премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить оперативное принятие законопроекта. Источник «Ведомостей» утверждал, что документ должны принять «в конце этой – начале следующей недели».
Законопроект о дистанционной торговле безрецептурными лекарствами был разработан в 2017 году. В мае 2019 года профильный комитет Госдумы подготовил поправки: в случае принятия документа интернет-торговля лекарствами могла быть разрешена с 1 января 2020 года. Однако в декабре правительство вынесло отрицательное заключение на депутатские поправки ко второму чтению.
Осенью 2018 года покупать лекарства в интернете и получать их с курьером разрешил Ozon: для этого компания открыла обычные аптеки и позволила пользователям заключать договоры поручительства с курьерами. С критикой ритейлера выступили аптечные сети, но по результатам проверки прокуратура Москвы не нашла нарушений.
В России чиновники работают только в двух случаях. 1 - предвыборный год. 2 - наличие полного пи..., который может заставить вывести людей на улицы. Может в конституции стоило прописать, чтобы выборы президента и думы были раз в год? Может тогда перешли бы от вечных слов о "нет времени на раскачку" к полноценным делам.
Лучше сделать выборы постоянные, через интернет. Чтоб граждане могли дизлайки ставить каждому чиновнику. Набрал лям дизлайков - на хер с корабля. Набрал 5 лямов - отсиди 5 лет. Набрал 10 - 10 лет и конфискация имущества. Тогда заживем.
Катрен (apteka.ru) радостно хлопает в ладошки. Мелким аптечкам приготовиться на выход
Согласен, единичные аптеки и не очень крупные сети будут вынуждены трансформироваться в пункты выдачи лекарств.
Реально зарабатывать там будет Катрен и Ко. Но самим аптекам достанется "шоб не сдохли с голода". Может быть, Яша и Сбер выйдут на рынок ещё.
Ситуация с такси и агрегаторами - похожая картина.
Даже рецептурные в аптеках продают не спрашивают рецепта. Все подряд начнут продавать.
А если и спрашивают, то это просто формальность. Я пришёл с рецептом в аптеку, мне выдали лекарство, но и рецепт не забрали. Таким образом я могу обойти аптеки во всем районе и закупить по одному и тому же рецепту сколько угодно лекарств.
Мне два матраса анальгина и три пакетика фена
...- а на сдачу полку ореха
- он кончился, остался только дорогой, из посольства
-ничего, я доплачу
Очередной микроменджмент в исполнении президента не впечатляет. Поправки не пройдут.
Статья дополняется, закон дописывается прямо онлайн в госдуме...
в том числе учитывая пожелания пользователей vc.ru
Как же сейчас обрадовались люди которые решают что по рецепту, а что OTC :)
Герман наш Греф вчера самоизолировался, а сегодня выступил за легализацию онлайн торговли алкоголем. Важная вещь для самоизолировавшихся, говорит.
Сначала овер дохуя сайтов заблокировали, теперь разрешили. Вопрос, уже забанненые сайты с лекарствами теперь удалять из реестра РКН?
Капец, опять гречей закупаться!!
На маркетплейсы можно что ли завезти лекарств?)
уточните, кто шарит - требование аптек к закону, иметь курьерам медицинское образование, осталось или нет?
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