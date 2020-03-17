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Татьяна Боброва
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Владимир Путин подписал указ об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами Материал редакции

Мера принята из-за распространения коронавируса Covid-19.

28 комментариев
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Президент России Владимир Путин сообщил на совещании с правительством, что подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств. Мера принята в связи с распространением коронавируса Covid-19.

Также Путин отметил, что в указе есть предложение внести изменения в закон о повышении ответственности за изготовление контрафакта. «Чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», — заявил он. Президент добавил, что вопрос о дистанционной продаже лекарств важен для семей, которые находятся на карантине.

Также Владимир Путин обратился к правительству и телеком-компаниям с призывом как можно скорее обеспечить бесплатный доступ россиян к социально значимым российским сервисам — для возможности заказа лекарств, дистанционного обучения, получения госуслуг, просмотра отечественных фильмов и других.

17 марта Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли попросили чиновников ускорить принятие законопроекта об онлайн-торговле лекарствами из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

После обращения АКИТ премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить оперативное принятие законопроекта. Источник «Ведомостей» утверждал, что документ должны принять «в конце этой – начале следующей недели».

Законопроект о дистанционной торговле безрецептурными лекарствами был разработан в 2017 году. В мае 2019 года профильный комитет Госдумы подготовил поправки: в случае принятия документа интернет-торговля лекарствами могла быть разрешена с 1 января 2020 года. Однако в декабре правительство вынесло отрицательное заключение на депутатские поправки ко второму чтению.

Осенью 2018 года покупать лекарства в интернете и получать их с курьером разрешил Ozon: для этого компания открыла обычные аптеки и позволила пользователям заключать договоры поручительства с курьерами. С критикой ритейлера выступили аптечные сети, но по результатам проверки прокуратура Москвы не нашла нарушений.

#новость #аптеки #доступныйинтернет

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28 комментариев
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Миша Сергеев

13

Ну шо входим в рыночек?

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evilnw

8

В России чиновники работают только в двух случаях. 1 - предвыборный год. 2 - наличие полного пи..., который может заставить вывести людей на улицы. Может в конституции стоило прописать, чтобы выборы президента и думы были раз в год? Может тогда перешли бы от вечных слов о "нет времени на раскачку" к полноценным делам.

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Вася Пражкин

evilnw
3

Лучше сделать выборы постоянные, через интернет. Чтоб граждане могли дизлайки ставить каждому чиновнику. Набрал лям дизлайков - на хер с корабля. Набрал 5 лямов - отсиди 5 лет. Набрал 10 - 10 лет и конфискация имущества. Тогда заживем.

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Dmitry Egorov

4

Катрен (apteka.ru) радостно хлопает в ладошки. Мелким аптечкам приготовиться на выход

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Li Bel

Dmitry
1

Неа, мелкие аптечки должны так дофига сделать, чтобы торговать онлайн, что в данных условиях не представляю возможным. Да и ещё аптекару так активно демпингует цены, что это даже не конкуренция((
Но существующие, даже очень мелкие, могут начинать радоваться в голос)))

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Dmitry Egorov

Li
0

Согласен, единичные аптеки и не очень крупные сети будут вынуждены трансформироваться в пункты выдачи лекарств.

Реально зарабатывать там будет Катрен и Ко. Но самим аптекам достанется "шоб не сдохли с голода". Может быть, Яша и Сбер выйдут на рынок ещё.

Ситуация с такси и агрегаторами - похожая картина.

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Li Bel

Dmitry
0

Если Яша и Сбер придут мелкие совсем сдохнут

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Антон

3

Даже рецептурные в аптеках продают не спрашивают рецепта. Все подряд начнут продавать.

Ответить

Li Bel

Антон
0

Вы абсолютно правы к сожалению

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Пластиковое Окно

Антон
0

А если и спрашивают, то это просто формальность. Я пришёл с рецептом в аптеку, мне выдали лекарство, но и рецепт не забрали. Таким образом я могу обойти аптеки во всем районе и закупить по одному и тому же рецепту сколько угодно лекарств. 

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V B

3

Мне два матраса анальгина и три пакетика фена

Ответить

Sergey Furtaev

V
0

...- а на сдачу полку ореха
- он кончился, остался только дорогой, из посольства
-ничего, я доплачу

Ответить

Andrew Simon

3

Очередной микроменджмент в исполнении президента не впечатляет. Поправки не пройдут.

Ответить

Arthur Niazyan

2

Статья дополняется, закон дописывается прямо онлайн в госдуме...
в том числе учитывая пожелания пользователей vc.ru

Ответить

Nick Sidorov

1

Урра а!!! 
Ещё бы бухло можно было, я бы вообще из дома не выходил 

Ответить

Nikolai O

0

Расцвет рынка  БАД BETA-2 - может и правильно.

Ответить

Евгений Ларин

0

Как же сейчас обрадовались люди которые решают что по рецепту, а что OTC :)

Ответить

Ignat Miroedov

0

Герман наш Греф вчера самоизолировался, а сегодня выступил за легализацию онлайн торговли алкоголем. Важная вещь для самоизолировавшихся, говорит.

Ответить

Георгий Беглорян

0

Сначала овер дохуя сайтов заблокировали, теперь разрешили. Вопрос, уже забанненые сайты с лекарствами теперь удалять из реестра РКН? 

Ответить

Сергей Смыков

0

Ждём ввода карантина в Москве

Ответить

Ruslan Saidov

0

Теперь я знаю, что отечественные фильмы - это социально значимые сервисы

Ответить

Ilya Brin

0

Поддерживаю эту поправку

Ответить

Иван Рязанов

0

Капец, опять гречей закупаться!!

Ответить

Li Bel

Иван
0

Зачем вам греча?) теперь есть боярышник накрайняк)))

Ответить

John Smith

0

На маркетплейсы можно что ли завезти лекарств?)

Ответить

Li Bel

John
0

Нет, у них должна быть лицензия на фарм деятельность, на БАДы этого не требуется

Ответить

Michael Petrov

0

уточните, кто шарит - требование аптек к закону, иметь курьерам медицинское образование, осталось или нет?

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Artemy

–1

Вот теперь заживем!

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