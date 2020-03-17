Мера принята из-за распространения коронавируса Covid-19.

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Президент России Владимир Путин сообщил на совещании с правительством, что подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств. Мера принята в связи с распространением коронавируса Covid-19.

Также Путин отметил, что в указе есть предложение внести изменения в закон о повышении ответственности за изготовление контрафакта. «Чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», — заявил он. Президент добавил, что вопрос о дистанционной продаже лекарств важен для семей, которые находятся на карантине.

Также Владимир Путин обратился к правительству и телеком-компаниям с призывом как можно скорее обеспечить бесплатный доступ россиян к социально значимым российским сервисам — для возможности заказа лекарств, дистанционного обучения, получения госуслуг, просмотра отечественных фильмов и других.

17 марта Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли попросили чиновников ускорить принятие законопроекта об онлайн-торговле лекарствами из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

После обращения АКИТ премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить оперативное принятие законопроекта. Источник «Ведомостей» утверждал, что документ должны принять «в конце этой – начале следующей недели».

Законопроект о дистанционной торговле безрецептурными лекарствами был разработан в 2017 году. В мае 2019 года профильный комитет Госдумы подготовил поправки: в случае принятия документа интернет-торговля лекарствами могла быть разрешена с 1 января 2020 года. Однако в декабре правительство вынесло отрицательное заключение на депутатские поправки ко второму чтению.