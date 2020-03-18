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Лиана Липанова
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Рестораны и отели попросили правительство России освободить бизнес от налогов, арендной платы и проверок из-за Covid-19 Материал редакции

В марте обороты в ресторанах снизились на 30-90%, в отелях — более чем на 50%, говорят участники рынка.

  • Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО), «Опора России» и Торгово-промышленная палата направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложениями по поддержке ресторанного и гостиничного бизнеса на фоне падения выручки из-за коронавируса, сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию письма. Его подлинность подтвердили представители указанных организаций.
  • В марте 2020 года обороты в ресторанах снизились на 30-90%, в отелях — более чем на 50%, говорится в письме. Владельцы бизнеса считают, что это связано со вспышкой коронавируса Covid-19 и ограничительными мерами из-за риска его распространения.
  • Участники рынка предлагают на срок до 120 дней с даты отмены ограничений освободить рестораны и гостиницы от всех налогов, ввести мораторий на арендную плату и оплату коммунальных услуг, рефинансировать займы за счёт госгарантий и обеспечить кредитные каникулы до конца 2020 года. Кроме того, на три года необходимо ввести мораторий на проверки ресторанов и гостиниц, говорится в письме.
  • По словам бизнесменов, эти меры помогут многим людям сохранить рабочие места, а ресторанам — не закрыться. Некоторые рестораны и гостиницы уже сейчас рассматривают возможность закрыться с 18 марта, рассказал представитель ФРИО.

#новость #рестораны #коронавирус

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16 комментариев
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Roman Trifonov

10

 Кроме того, на три года необходимо ввести мораторий на проверки ресторанов и гостиниц, говорится в письме.

Ага, и шлюх с икоркой. 

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Pavel Voronkov

Roman
3

Проси больше, дадут меньше 🙄

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Aleksey Bobkov

Roman
3

просрочка сама себя не скормит

Ответить

Anton Smets

5

С какого перепугу они считают обороты за март, когда он ещё не закончился?

Ответить

Nikolay Shilin

Anton
1

Прососали 3 недели - считай прососали и четвертую

Ответить

Саша Неретин

Anton
1

Вполне можно понедельно посчитать, сравнить с прошлым годом.

Ответить

Ivan Lapaev

5

«Участники рынка предлагают на срок до 120 дней с даты отмены ограничений освободить рестораны и гостиницы от всех налогов»

При условии что их оборот не будет составлять больше чем 50% от аналогичный квартала/месяца в 2019 году
А то как то жирно получается

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Nikolay Shilin

5

Так а че рестораны? Давайте всех освободим.

все посасывают с этим вирусом кроме продуктового ритейла. А уж сколько сосет из-за курса уууух.

без ресторанов и гостишек мы легко проживем

Ответить

Aleksey Bobkov

Nikolay
0

коллекторы начали наоборот активнее названивать для взыскания

Ответить

Месье Никита

Nikolay
–1

продуктовый пососет в следующем квартале после вируса, когда люди будут доедать запасы. 

Ответить

Aleksey Bobkov

Месье
0

заправленного оливье

Ответить

Personal Media

2

Либо про 3 года они добавили, чтобы на фоне этой несусветной бредятины, всё остальное выглядело адекватнее, либо они чуть-чуть не в себе.

Ответить

Evgeny Kosharovsky

1

А зачем их тянуть, пусть закрываются.
Также улыбнула фраза "Участники рынка _предлагают_" освободить от налогов - вообще-то такие меры _требуют_ 
А предлагают, это когда мясо или рыба...

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Aleksey Bobkov

0

вместо этого пусть отведают повышение ключевой ставки от цб

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Григорий Догонин

0

парковки бесплатными пусть делают

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Nikolay Shilin

Григорий
0

Свежая мысль! 

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