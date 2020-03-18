В марте обороты в ресторанах снизились на 30-90%, в отелях — более чем на 50%, говорят участники рынка.
- Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО), «Опора России» и Торгово-промышленная палата направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложениями по поддержке ресторанного и гостиничного бизнеса на фоне падения выручки из-за коронавируса, сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию письма. Его подлинность подтвердили представители указанных организаций.
- В марте 2020 года обороты в ресторанах снизились на 30-90%, в отелях — более чем на 50%, говорится в письме. Владельцы бизнеса считают, что это связано со вспышкой коронавируса Covid-19 и ограничительными мерами из-за риска его распространения.
- Участники рынка предлагают на срок до 120 дней с даты отмены ограничений освободить рестораны и гостиницы от всех налогов, ввести мораторий на арендную плату и оплату коммунальных услуг, рефинансировать займы за счёт госгарантий и обеспечить кредитные каникулы до конца 2020 года. Кроме того, на три года необходимо ввести мораторий на проверки ресторанов и гостиниц, говорится в письме.
- По словам бизнесменов, эти меры помогут многим людям сохранить рабочие места, а ресторанам — не закрыться. Некоторые рестораны и гостиницы уже сейчас рассматривают возможность закрыться с 18 марта, рассказал представитель ФРИО.
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Roman Trifonov
Кроме того, на три года необходимо ввести мораторий на проверки ресторанов и гостиниц, говорится в письме.
Ага, и шлюх с икоркой.
Pavel VoronkovRoman
Проси больше, дадут меньше 🙄
Aleksey BobkovRoman
просрочка сама себя не скормит
Anton Smets
С какого перепугу они считают обороты за март, когда он ещё не закончился?
Nikolay ShilinAnton
Прососали 3 недели - считай прососали и четвертую
Саша НеретинAnton
Вполне можно понедельно посчитать, сравнить с прошлым годом.
Ivan Lapaev
«Участники рынка предлагают на срок до 120 дней с даты отмены ограничений освободить рестораны и гостиницы от всех налогов»
При условии что их оборот не будет составлять больше чем 50% от аналогичный квартала/месяца в 2019 году
А то как то жирно получается
Nikolay Shilin
Так а че рестораны? Давайте всех освободим.
все посасывают с этим вирусом кроме продуктового ритейла. А уж сколько сосет из-за курса уууух.
без ресторанов и гостишек мы легко проживем
Aleksey BobkovNikolay
коллекторы начали наоборот активнее названивать для взыскания
Месье НикитаNikolay
продуктовый пососет в следующем квартале после вируса, когда люди будут доедать запасы.
Aleksey BobkovМесье
заправленного оливье
Personal Media
Либо про 3 года они добавили, чтобы на фоне этой несусветной бредятины, всё остальное выглядело адекватнее, либо они чуть-чуть не в себе.
Evgeny Kosharovsky
А зачем их тянуть, пусть закрываются.
Также улыбнула фраза "Участники рынка _предлагают_" освободить от налогов - вообще-то такие меры _требуют_
А предлагают, это когда мясо или рыба...
Aleksey Bobkov
вместо этого пусть отведают повышение ключевой ставки от цб
Григорий Догонин
парковки бесплатными пусть делают
Nikolay ShilinГригорий
Свежая мысль!