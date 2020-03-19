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А также аренды за помещения, которые находятся в муниципальной или госсобственности.
Российское правительство вводит трёхмесячную отсрочку для малого и среднего бизнеса по уплате страховых взносов и арендной плате за помещения, которые находятся в муниципальной или госсобственности. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства.
Кроме того, вводится временный запрет на налоговые, таможенные и другие проверки, предоставляются новые льготы для кредитования и возможности реструктуризации ранее выданных кредитов. Для этого правительство увеличило объём субсидий региональных микрофинансовых организаций.
Мораторий начинает действовать уже с марта.
Ага, не заплачу взносы — не уменьшу на них усн и заплачу его в апреле :)
А потом еще и блокировка счета прилетит. С поездкой в налоговую, очередями и объяснения там, что председатель правительства разрешил... А там круглые глаза - "ничего не знаем, у нас нет такой информации" или "да, ошибочка вышла, зайдите через недельку - разблокируем, сейчас "система висит".
взносы не усн- их можно до конца года не платить
Это видимо для тех кто на ЕНВД, я бы воспользовался будь я на ЕНВД.
Через три месяца еще продлят, потом еще, потом обвал и крах всей экономики, как вариант, а эти копейки хоть чуть чуть поднимут шансы на выживание здесь и сейчас.
ну у меня ощущение что больше проблем будет все-таки у мелочи вроде нас.
Поздно пить Борджоми! Экономике пизда.
Поздно пить Борджоми!
А Ессендтуки как? Ещё можно?
Большинство помещений от КУГИ не находятся в прямой аренде а в долгосрочной аренде на жён и друзей разных «важных» людей. Я ни на что не намекаю, просто льготы не дойдут до ресторанов, кафе и баров. Большинство контрактов в субаренде. Отзовитесь арендаторы? Какая у вас ситуация на самом деле? Субаренда или прямая аренда от города?
Все хулево. Арендодатель отказал в снижении ставки на 2 месяца, ссылаясь на отсутствие доказательств одновременного:
1. Наличия обстоятельств непреодолимой силы
2. Прямая и документально подтверждённая причинно-следственная связь между обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью исполнения обязательств.
Типа: деньги есть? Вот и плати.
Помню в 2008 году в кризис начальник отделения Сбербанка в МО так сказал по поводу отсрочки по выплате кредита: отсрочки не будет, а если не справляетесь с выплатами, то платите вперед, чтобы не просрочить платежи.
После этого в Сбере никогда кредит уже не брал, хотя счет остался.
Отсрочка платежей, нет чтобы отменить на три месяца в сложившейся ситуации, у нас позже отдашь всё)).
Так правильно! Иначе все бизнесмены уйдут из России и будем снова жить в пещере и бегать с копьем....
Так это отсрочка- просто потом заплатишь сразу за прошлые месяца и за текущий
А что делать если у частного лица арендуешь .?🤷🏻♂️
Если у вас в договоре есть пункт форс-мажор, то сейчас как раз он)
а ты еще докажи, что это форс мажор 😖
"Власти Москвы официально объявили эпидемию коронавируса обстоятельством непреодолимой силы"
А через три месяца, за три месяца, откуда найти денег на уплату, Мишустин не сказал????
Скоро в России как в северной Корее, будем по сигналу на площади строится, ходить строем. Закроем страну и начнём выращивать рис и пшеницу гигтарами)
Сначала надо научиться писать слово "гектар".
Закрывай рот свой по скорее...
По чему? По скорее? А ч то это та кое?
вы были в Китае, Гонконге, Тайване, Сингапуре?
Был везде, кроме Тайваня. Интересно стало, что там такого в контексте вашего сообщения.
Ооо, наши начали брать пример с Франции. Недавно Макрон об этом же говорил
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