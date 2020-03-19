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Лиана Липанова
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Российское правительство объявило мораторий для малого и среднего бизнеса на уплату страховых взносов Материал редакции

А также аренды за помещения, которые находятся в муниципальной или госсобственности.

44 комментария
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Российское правительство вводит трёхмесячную отсрочку для малого и среднего бизнеса по уплате страховых взносов и арендной плате за помещения, которые находятся в муниципальной или госсобственности. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства.

Кроме того, вводится временный запрет на налоговые, таможенные и другие проверки, предоставляются новые льготы для кредитования и возможности реструктуризации ранее выданных кредитов. Для этого правительство увеличило объём субсидий региональных микрофинансовых организаций.

Мораторий начинает действовать уже с марта.

Михаил Мишустин сообщает об отсрочке с 9:35

#новость #мсб

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44 комментария
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Anton Vlasov

32

Ага, не заплачу взносы — не уменьшу на них усн и заплачу его в апреле :)

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Антон Василик

Anton
2

Вот точно так же подумал сразу))

Ответить

Yaroslav Shulga

Anton
1

А потом еще и блокировка счета прилетит. С поездкой в налоговую, очередями и объяснения там, что председатель правительства разрешил... А там круглые глаза - "ничего не знаем, у нас нет такой информации" или "да, ошибочка вышла, зайдите через недельку - разблокируем, сейчас "система висит".

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Anton Vlasov

Yaroslav
0

взносы не усн-  их можно до конца года не платить

Ответить

Yaroslav Shulga

Anton
0

Ну тогда ладно)

Ответить

Денис Демидов

Anton
0

Это видимо для тех кто на ЕНВД, я бы воспользовался будь я на ЕНВД.
Через три месяца еще продлят, потом еще, потом обвал и крах всей экономики, как вариант, а эти копейки хоть чуть чуть поднимут шансы на выживание здесь и сейчас.

Ответить

Anton Vlasov

Денис
0

ну у меня ощущение что больше проблем будет все-таки у мелочи вроде нас.

Ответить

Георгий Беглорян

16

Поздно пить Борджоми! Экономике пизда. 

Ответить

Dear Moscow,

Георгий
2

 Поздно пить Борджоми!

А Ессендтуки как? Ещё можно?

Ответить

Николай Поляков

Dear
2

Мождно

Ответить

Arthur Niazyan

Dear
0

Или Рыч-Алдсу )

Ответить

Denis Kiselev

Dear
0

Только карачинская!

Ответить

Vladimir Chyorniy

9

Большинство помещений от КУГИ не находятся в прямой аренде а в долгосрочной аренде на жён и друзей разных «важных» людей. Я ни на что не намекаю, просто льготы не дойдут до ресторанов, кафе и баров. Большинство контрактов в субаренде. Отзовитесь арендаторы? Какая у вас ситуация на самом деле? Субаренда или прямая аренда от города?

Ответить

Александр Кузнецов

Vladimir
4

Субаренда конечно же

Ответить

Dmitry Ievlev

Vladimir
2

Все хулево. Арендодатель отказал в снижении ставки на 2 месяца, ссылаясь на отсутствие доказательств одновременного:
1. Наличия обстоятельств непреодолимой силы
2. Прямая и документально подтверждённая причинно-следственная связь между обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью исполнения обязательств.

Ответить

Dmitri Atname

Dmitry
0

Типа: деньги есть? Вот и плати.

Помню в 2008 году в кризис начальник отделения Сбербанка в МО так сказал по поводу отсрочки по выплате кредита: отсрочки не будет, а если не справляетесь с выплатами, то платите вперед, чтобы не просрочить платежи.
После этого в Сбере никогда кредит уже не брал, хотя счет остался.

Ответить

Mitya Vol

Vladimir
0

+1.
Зато ук сэкономит ооочень много денег содрав с субарендаторов по полной.

Ответить

Сергей Иванов

9

Отсрочка платежей, нет чтобы отменить на три месяца в сложившейся ситуации, у нас позже отдашь всё)).

Ответить

Роман Песня

5

Так правильно! Иначе все бизнесмены уйдут из России и будем снова жить в пещере и бегать с копьем....

Ответить

Нелли Бахтина

5

Так это отсрочка- просто потом заплатишь сразу за прошлые месяца и за текущий

Ответить

Romano Debuarto

3

А что делать если у частного лица арендуешь .?🤷🏻‍♂️

Ответить

Ильнур Магадиев

Romano
4

Если у вас в договоре есть пункт форс-мажор, то сейчас как раз он)

Ответить

Григорий Догонин

Ильнур
3

а ты еще докажи, что это форс мажор 😖

Ответить

Александр Кузнецов

Григорий
2

"Власти Москвы официально объявили эпидемию коронавируса обстоятельством непреодолимой силы"

Ответить

Mitya Vol

Александр
0

А Петербурга?

Ответить

Nikita Potravko

Romano
2

Могу пожелать толко удачи и сил ;)

Ответить

Роман Песня

Romano
1

Терпеть)

Ответить

Igor Igor

Romano
0

Взять бутылку и договориться))

Ответить

Роман Миронов

4

А через три месяца, за три месяца, откуда найти денег на уплату, Мишустин не сказал????

Ответить

alex twit

Роман
1

Через 3 месяца шах или ишак

Ответить

Даниил Орел

alex
1

Или ты сам, не забудьте

Ответить

Роман Песня

1

Скоро в России как в северной Корее, будем по сигналу на площади строится, ходить строем. Закроем страну и начнём выращивать рис и пшеницу гигтарами)

Ответить

Anton Ivanov

Роман
4

Сначала надо научиться писать слово "гектар".

Ответить

Роман Песня

Anton
–4

Закрывай рот свой по скорее...

Ответить

Sergey Ontime

Роман
4

По чему? По скорее? А ч то это та кое?

Ответить

Dmitry Berezin

Sergey
0

Это Ро ман Пе сня!

Ответить

Igor Igor

Anton
1

Так это же стёб))))) ГИГтарами)))

Ответить

Denis Kiselev

Anton
0

Гигтатарами

Ответить

Сергей Сапаров

Роман
0

Написав об этом здесь - ты явно не повлияешь на ситуацию. 

Ответить

Anatoly Ivanov

Роман
0

вы были в Китае, Гонконге, Тайване, Сингапуре?

Ответить

Dmitri Atname

Anatoly
0

Был везде, кроме Тайваня. Интересно стало, что там такого в контексте вашего сообщения.

Ответить

Стас Соболь

0

Ооо, наши начали брать пример с Франции. Недавно Макрон об этом же говорил

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Dear Moscow,

Стас
2

 наши начали брать пример с Франции

Если бы!

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Антон Штадлер

0

норм, лучше поздно, чем никогда

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