А также аренды за помещения, которые находятся в муниципальной или госсобственности.

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Российское правительство вводит трёхмесячную отсрочку для малого и среднего бизнеса по уплате страховых взносов и арендной плате за помещения, которые находятся в муниципальной или госсобственности. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства.

Кроме того, вводится временный запрет на налоговые, таможенные и другие проверки, предоставляются новые льготы для кредитования и возможности реструктуризации ранее выданных кредитов. Для этого правительство увеличило объём субсидий региональных микрофинансовых организаций.

Мораторий начинает действовать уже с марта.

Михаил Мишустин сообщает об отсрочке с 9:35