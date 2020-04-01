О готовности доставлять лекарства с курьерами уже сообщили «Яндекс.Такси» и Delivery Club.

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Безрецептурные лекарства можно будет купить в интернете, заказав их доставку на дом, пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в условиях эпидемии или ЧС законом закрепляется и возможность продажи рецептурных лекарств, за исключением сильнодействующих, психотропных и наркотических веществ. «Порядок их продажи определит правительство», — добавил он.

О готовности доставлять лекарства с курьерами уже сообщили «Яндекс.Такси» и Delivery Club. «Мы готовы начать доставку лекарств в любой момент и сейчас ждем только постановление правительства, которое должно определить правила доставки этих товаров», — рассказали vc.ru в «Яндексе».

Компания договорилась о сотрудничестве с аптечными сетями и фармацевтическими предприятиями: заказ соберёт сотрудник аптеки, а доставит водитель или курьер сервисов компании. «Яндекс.Еда» планирует начать работу с сервисом «Здравсити», добавили в «Яндексе». Delivery Club также работает над проектом доставки медикаментов.

17 марта президент Владимир Путин сообщил на совещании с правительством, что подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств из-за распространения Covid-19. Лекарства смогут продавать аптеки и другие организации с лицензией на фармацевтическую деятельность и разрешением Росздравнадзора.

Власти обсуждают законопроект о дистанционной торговле безрецептурными лекарствами с 2017 года. Весной 2019 года профильный комитет Госдумы подготовил поправки: если бы закон был принят, интернет-торговлю лекарствами могли разрешить уже с 1 января 2020 года. Но документ не согласовали: в декабре 2019 года правительство вынесло отрицательное заключение на поправки ко второму чтению.