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О готовности доставлять лекарства с курьерами уже сообщили «Яндекс.Такси» и Delivery Club.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами, говорится на сайте нижней палаты парламента.
Безрецептурные лекарства можно будет купить в интернете, заказав их доставку на дом, пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в условиях эпидемии или ЧС законом закрепляется и возможность продажи рецептурных лекарств, за исключением сильнодействующих, психотропных и наркотических веществ. «Порядок их продажи определит правительство», — добавил он.
О готовности доставлять лекарства с курьерами уже сообщили «Яндекс.Такси» и Delivery Club. «Мы готовы начать доставку лекарств в любой момент и сейчас ждем только постановление правительства, которое должно определить правила доставки этих товаров», — рассказали vc.ru в «Яндексе».
Компания договорилась о сотрудничестве с аптечными сетями и фармацевтическими предприятиями: заказ соберёт сотрудник аптеки, а доставит водитель или курьер сервисов компании. «Яндекс.Еда» планирует начать работу с сервисом «Здравсити», добавили в «Яндексе». Delivery Club также работает над проектом доставки медикаментов.
17 марта президент Владимир Путин сообщил на совещании с правительством, что подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств из-за распространения Covid-19. Лекарства смогут продавать аптеки и другие организации с лицензией на фармацевтическую деятельность и разрешением Росздравнадзора.
Власти обсуждают законопроект о дистанционной торговле безрецептурными лекарствами с 2017 года. Весной 2019 года профильный комитет Госдумы подготовил поправки: если бы закон был принят, интернет-торговлю лекарствами могли разрешить уже с 1 января 2020 года. Но документ не согласовали: в декабре 2019 года правительство вынесло отрицательное заключение на поправки ко второму чтению.
Третье чтение законопроекта должно было состояться в середине марта 2020 года, но Госдума вернула законопроект об онлайн-продаже лекарств на второе чтение — в документ предлагалось внести поправки о возможности интернет-торговли рецептурными препаратами.
И у меня друг в Еаптеке и так заказывал с доставкой. Как это?
Ему доставлял это фармацевт, а теперь сможет доставлять любая Служба доставки
Хотя, на Юду всегда можно было заказать покупку чего угодно в аптеке кому угодно). Делал.
Привезли рецептурные лекарства, даже рецепт не спросили. Вот это понимаю соблюдать закон
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