Право
Артур Томилко

Ритейлеры пожаловались на покупателей, которые намеренно портят технику и взыскивают компенсации через суд Статьи редакции

Они просят изменить правила проведения экспертизы, установленные законом «О защите прав потребителей».

  • Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила в Минпромторг и Генпрокуратуру письмо с просьбой провести совещание о злоупотреблении законом «О защите прав потребителей». С документом ознакомился «Ъ».
  • По словам компаний, некоторые покупатели намеренно выводят из строя купленную технику, а затем предъявляют «недостоверные заключения о наличии производственного недостатка в товаре» и требуют компенсаций.
  • Источник газеты среди крупных ритейлеров рассказал, что общая сумма исков к крупнейшим продавцам электроники («М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Ситилинк», МТС, «Мегафон», «Вымпелком») за 2023 год превысила 1 млрд рублей. По оценкам АКИТ, в 2020-2022 годах «мошенники» могли получить от компаний до 7,5 млрд рублей.
  • В некоторых регионах суды встают на сторону «юристов-мошенников, действующих под видом потребителей», говорит президент АКИТ Артём Соколов. Так, в Самаре число исков о бракованных смартфонах Samsung и Apple превышает их количество в Москве, словно «в этом регионе скапливается весь мировой брак», отмечает он. Это приводит к тому, что компании закладывают «многомиллиардные» издержки в стоимость товара.
  • Для решения проблемы нужно изменить правила проведения экспертизы, которые установлены законом «О защите прав потребителей», считают на рынке. Сейчас в нём нет «жёстких требований» к эксперту, методике его работы и оборудованию, но их появление изменить ситуацию
  • Опрошенные «Ъ» юристы отмечают, что у ритейлеров есть возможности для защиты своих интересов. Например, они могут предоставлять свои заключения о состоянии товара или ходатайствовать о назначении экспертизы судом. При этом эксперты допускают закрепление в законе правила о проведении экспертиз только в аккредитованных экспертных учреждениях, а не у частных специалистов.

#новости #ритейлеры

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74 комментария
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 Никита Хархардинов

Бедненькие 🥺 какие)

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Skynet

По факту любой этот фрод оплачивают не они, а все потребители. Все подобные убытки закладываются в стоимость товаров. И если убытки растут - растет и цена товаров для всех, включая обычных покупателей. Поэтому с таким фродом нужно бороться.

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2 комментария
Алексей Никитенко

По вашему это ок?

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18 комментариев
Митроченков Дмитрий

Большинство населения - быдло и дегенераты, поэтому, к сожалению, иначе не будет. Первые комментарии подтверждают это.

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Тимур Тимуров

ты быдло или дегенерат? для статистики

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1 комментарий
Юрий

Соглашусь. Именно быдло .

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Дмитрий Сомов

ну не настолько чтобы портить только что купленную технику намеренно ради компенсации это верх идиотизма

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Твой друг и товарищ

Согласен. Но связь с комментами так и не увидел.

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Вадим Д.

Мерзкие хобитцы портят технику.

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Михаил

Эти?

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Андрей

Совсем офигели свои права отстаивать, ага!

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Император Нолимоций

Поразительно, как бизнес сам добровольно убеждает государство, что без него никуда, и нужен очередной госорган, на котором будет что-то замыкаться — на этот раз экспертиза брака.

Написали б тогда сразу челобитную: создайте Росритейл, пусть он торгует, а мы не нужны.

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Алексей Никитенко

Все потому, что вопрос в государстве. Это же очевидно, а не поразительно.

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Слегка Придурковатый

Ритейлерам бы ебальник свой закрыть и не отсвечивать.

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Алексей Никитенко

Точно нет.

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2 комментария
Сергей Близнецов

Ты просто не знаешь, какие деньги мошенники юристы могут "делать" на технике

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Михаил Ко

получая многомиллиардную прибыль ещё и жалуются, ха, а нам как жить? фуфло б меньше производили и продавали, меньше и жалоб будет

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user0564335

у эльдовидео не было прибыли в 2023, например

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1 комментарий
Алексей Никитенко

Вам работать и тратить заработанные.

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Сергей Соболев

Сколько же в мире красоты.... (и дол... ебов)

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A.G.

Скорее всего лоббируется возможность продавать брак и сделать его безвозвратным, чтоб увеличить прибыль. Если они спор во всех инстанциях проиграли то вряд ли дело в корыстных гражданах. В чем смысл покупать и намеренно портить товар, для чего, чтоб получить его стоимость? И каким образом можно вывести из строя технику, чтоб экспертиза была на вашей стороне? Даже если предположить заказное заключение, ответчик всегда может предоставить в суд своё.

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Ivan Mart

Один знакомый таким занимался лет 10-15 назад. Детали уже не вспомню, но при условной цене ноутбука в 100к, они через суд забирали около 200к.

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Алексей Никитенко

Таа её и не портят уверен, просто клепают заключение у любой компании по ремонту бытовой техники..

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noname

Вон у @Василий Черепанов спроси, сколько он с Леново взыскал, например.

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Post...

Ах они негодяи!

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Алексей Никитенко

И это не только в этой сфере, здесь я на стороне бизнеса.

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hMsT

На самом деле же существует такая проблема.
Тот же Вик-он регулярно говорит об этом.

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Илья Савой
Так, в Самаре число исков о бракованных смартфонах Samsung и Apple превышает их количество в Москве, словно «в этом регионе скапливается весь мировой брак», отмечает он. - намекают на то что там скапливаются мировые запасы мошенников?) интересная логика)
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Aleksandr

намекает что существует ОПГ юристов

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Арбузио Бандерос

Что это вообще такое? Сумасшедшие есть, согласен, но это же бред какой-то

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Алексей Никитенко

В том то и дело, что они далеко не сумасшедшие.

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МосЮрист.ком

Готов помочь Артёму Соколову разобраться с правилами торговли за сущие копейки -5тр.) После этого Артём Соколов перестанет нести чухню)

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Юрий Б.

Кто ты, воин

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1 комментарий
Aleksandr

Да не в покупателях дело
Покупаны в массе юридически малограмотны и ленивы
Этим промышляют толпы юристов
У нас возле офиса продаж недвижки юристы визитки раздают с
обещанием отсудить энную сумму за косяки девелопера
(не видя даже жилья)
Потребительский терроризм обычный
Бизнес ,ничего личного.

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МосЮрист.ком

Только задача этих "юристов" выдоить клиента, а не продавца)

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6 комментариев
Сергей Коновалов

Если косяки есть, так почему бы и нет?

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1 комментарий
Dr Brown

ничего страшного. Переживёте😁

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Алексей Никитенко

Нет.

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Dan

Главное побольше жаловаться

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Юрий Карташов

Жалуются на покупателей... а как же потребитель всегда прав? Но с другой стороны не понимаю таких покупателей, которые намеренно портят технику и потом судятся, тратят свои силы и время.. на мой взгляд глупо выглядит.

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Владислав

Они на этом зарабатывают. Об этом и статья.

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Альвар

Говно китайское за 3 копейки с наценкой Х10 не надо продавать просто

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71 комментарий
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