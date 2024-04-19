Легальная возможность их установки не очень вяжется с тем, что доступ к ним официально блокируется. К тому же их исчезновение из App Store приведёт ещё к одному положительному эффекту: пользователи «яблочных» гаджетов будут реже использовать VPN-сервисы, о потенциальных и реальных рисках которых постоянно говорят эксперты.