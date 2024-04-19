Право
Полина Лааксо

Apple удалила Telegram, Signal, WhatsApp* и Threads* из китайского App Store по требованию местных властей Статьи редакции

Те сослались на защиту национальной безопасности.

  • «Мы обязаны соблюдать законы стран, в которых работаем. Даже если мы с ними не согласны», — сообщили в Apple. Её позицию приводит WSJ. Остальные компании-разработчики публичных комментариев не давали.
  • Источник издания рассказал, что WhatsApp* и Threads* попросили удалить из-за «политического контента, содержащего спорные высказывания о главе Китая». В Apple это отрицают.
  • По словам Reuters, у удалённых приложений нет «широкой» аудитории в Китае. Там доминирует местный сервис WeChat. Facebook*, Instagram* и Messenger*, принадлежащие Meta*, по-прежнему доступны.
  • Как объясняют издания, китайцы могут получить доступ к большинству зарубежных приложений только через VPN, в обход «великого китайского файервола». Местное правительство относится к ним «с опаской», потому что там, помимо прочего, граждане могут прочитать новости, которые не прошли правительственную цензуру.
  • Российский депутат Антон Горелкин в ответ на новость заявил, что вместе с регулятором проработает вопрос об удалении сервисов Meta* из App Store в России.

Легальная возможность их установки не очень вяжется с тем, что доступ к ним официально блокируется. К тому же их исчезновение из App Store приведёт ещё к одному положительному эффекту: пользователи «яблочных» гаджетов будут реже использовать VPN-сервисы, о потенциальных и реальных рисках которых постоянно говорят эксперты.

Антон Горелкин, депутат
  • Правительство США тем временем обсуждает возможность принудить китайского разработчика TikTok продать сервис, чтобы продолжить работу в стране, иначе он столкнётся с блокировкой. По данным WSJ, китайские власти «дали сигнал» владельцу сервиса, что бан лучше продажи. А пользователи из Китая допустили, что США таким образом мстят за недоступность своих приложений в КНР.

*Meta, владеющая Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp и Threads, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#китай #apple #новости

1.1K показов
1.4K открытий
0
57 комментариев
Написать комментарий...
 true iBegginer
«Мы обязаны соблюдать законы стран, в которых работаем. Даже если мы с ними не согласны», — сообщили в Apple.

странно, что не захотели банкротить своё ООО, и не отказались закрыть своё представительство.

Ответить
Развернуть ветку
AI Nepo

Они продолжают продавать в Россию на несколько миллиардов долларов в год, пусть формально и через Кыргызстан.

Недаром Дуров в интервью Карлсону сказал: цензура правительств — это фигня, у Apple и Google возможностей гораздо больше (не дословно, но по смыслу).

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Борис

А что по закону РФ они обязаны обанкротить свое ООО?

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
местный житель

Китайцы платёжеспособный народ

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Миша Пупок

Это ирония? Потому что ничего странного

Ответить
Развернуть ветку
High Stakes

В китайском сторе появилось приложение Тинькофф с функциями Whatsapp.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Да, нацбезопасность по угрозой, если граждане могут коммуницировать друг с другом.
Пора запрещать и просто общение.

Ответить
Развернуть ветку
Борис

Точно, и самое главное они могут усомниться в гениальности правителей.

Ответить
Развернуть ветку
Олег Панков

так они могут коммуницировать, только используя "проверенные" инструменты для этого

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

— Откуда же они все это видят?
— Через окна. Сидят дома за окнами и смотрят.
— А сколько у нас всего открытых окон?
— Все открыты.
— Ни в чем меры не знаем. Ну что же... Открытые окна будем закрывать.
© Убить Дракона

Ответить
Развернуть ветку
KendSharrien

с эпл везде такие-то проблемы

Ответить
Развернуть ветку
Руслан Якишев

международный бренд, их телефоны по сути пока что вне конкуренции. Естественно это влечет за собой последствия

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Денис Денисович
граждане могут прочитать новости, которые не прошли правительственную цензуру.

Это самое страшное))

Ответить
Развернуть ветку
Fred Han

Опа, совок по швам трещать начинает. Я как никто другой жил на развалинах заводов, что и ждёт местную узкоглазую детвору в недалёком будущем..

Ответить
Развернуть ветку
FooFighters

Согласен, долго что-то развиваются. У них все как в России, прям под копирку... Пожили и хорош. Слишком много контроля приведет к известным результатам...

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Анатолий Б.
Как объясняют издания, китайцы могут получить доступ к большинству зарубежных приложений только через VPN- китайцы пока не начали блокировать впн : оп оп живем живем
Ответить
Развернуть ветку
Gre Li

Китайцы очень даже вовсю блокируют VPN. Надо постараться ещё найти работающий. Впрочем, в гостиницах для иностранцев ограничения могут быть послабее.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Юрий Б.

Если начать комментарий с новой строки, то цитирование будет отдельно от доп текста

Ответить
Развернуть ветку
Олег Панков

Свобода одним словом

Ответить
Развернуть ветку
Семён Аксёнов

ладно телеграм, но вотсап

Ответить
Развернуть ветку
Andr K

"китайцы могут получить доступ к большинству зарубежных приложений только через VPN" а что, аппле не ставит ограничения по территориальному признаку?
Меня гугл автоматически "перевёл" из Турции в Португалию, когда я прожил в Португалии около полугода. И всё - теперь турецкие дешёвые подписки не даёт сделать. И приложения турецкие не даёт ставить.

Ответить
Развернуть ветку
Альвар

Юный молодой Китаец не должен впитывать все это непотребство что распространяет Запад!

Ответить
Развернуть ветку
Three hundred bucks

Короче, ваш Апл говно с цензурой. Андроид намного лучше

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Иванович

Эпл до сих пор и предписания российского Роскомнадзора соблюдает

Ответить
Развернуть ветку
Giraffe

Заблокировать этот экстремизм

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Ответочка за тикток штоле?

Ответить
Развернуть ветку
Donatello Supreme

Будут платить штрафы в РФ

Ответить
Развернуть ветку
Vilent

Ну и где теперь комментаторы из тем про удаленные приложения санкционных банков, которые писали, что в нормальных странах на Айфоне все работает и ничего не банят.

Ответить
Развернуть ветку
Микростефан

Купол накрывает там китайцев понемногу, жуть.

Ответить
Развернуть ветку
D.Dibrov

Законы обязаны соблюдать все и уважать их. И действительно нравится это кому то или нет, а нужно. Либо менять страну.

Ответить
Развернуть ветку
Zamir Saidov

Нет, можно нарушать, если ценник устраивает.

Ответить
Развернуть ветку
Golohod

Интересно, как лоббируются интересы WeChat

Ответить
Развернуть ветку
неформат
Российский депутат Антон Горелкин в ответ на новость заявил, что вместе с регулятором проработает вопрос об удалении сервисов Meta* из App Store в России.

полезным государственным делом человек занимается

Ответить
Развернуть ветку
Zamir Saidov

Редиски. Ну ничего, я с собой привезу.

Ответить
Развернуть ветку
Станислав

Ну вот такой подход ... деньги решают все.

Ответить
Развернуть ветку
Vlad

Лишь бы все запрещать. Уроды

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
54 комментария
Раскрывать всегда