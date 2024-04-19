Apple удалила Telegram, Signal, WhatsApp* и Threads* из китайского App Store по требованию местных властей Статьи редакции
Те сослались на защиту национальной безопасности.
- «Мы обязаны соблюдать законы стран, в которых работаем. Даже если мы с ними не согласны», — сообщили в Apple. Её позицию приводит WSJ. Остальные компании-разработчики публичных комментариев не давали.
- Источник издания рассказал, что WhatsApp* и Threads* попросили удалить из-за «политического контента, содержащего спорные высказывания о главе Китая». В Apple это отрицают.
- По словам Reuters, у удалённых приложений нет «широкой» аудитории в Китае. Там доминирует местный сервис WeChat. Facebook*, Instagram* и Messenger*, принадлежащие Meta*, по-прежнему доступны.
- Как объясняют издания, китайцы могут получить доступ к большинству зарубежных приложений только через VPN, в обход «великого китайского файервола». Местное правительство относится к ним «с опаской», потому что там, помимо прочего, граждане могут прочитать новости, которые не прошли правительственную цензуру.
- Российский депутат Антон Горелкин в ответ на новость заявил, что вместе с регулятором проработает вопрос об удалении сервисов Meta* из App Store в России.
- Правительство США тем временем обсуждает возможность принудить китайского разработчика TikTok продать сервис, чтобы продолжить работу в стране, иначе он столкнётся с блокировкой. По данным WSJ, китайские власти «дали сигнал» владельцу сервиса, что бан лучше продажи. А пользователи из Китая допустили, что США таким образом мстят за недоступность своих приложений в КНР.
*Meta, владеющая Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp и Threads, признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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странно, что не захотели банкротить своё ООО, и не отказались закрыть своё представительство.
Они продолжают продавать в Россию на несколько миллиардов долларов в год, пусть формально и через Кыргызстан.
Недаром Дуров в интервью Карлсону сказал: цензура правительств — это фигня, у Apple и Google возможностей гораздо больше (не дословно, но по смыслу).
А что по закону РФ они обязаны обанкротить свое ООО?
Китайцы платёжеспособный народ
Это ирония? Потому что ничего странного
В китайском сторе появилось приложение Тинькофф с функциями Whatsapp.
Да, нацбезопасность по угрозой, если граждане могут коммуницировать друг с другом.
Пора запрещать и просто общение.
Точно, и самое главное они могут усомниться в гениальности правителей.
так они могут коммуницировать, только используя "проверенные" инструменты для этого
— Откуда же они все это видят?
— Через окна. Сидят дома за окнами и смотрят.
— А сколько у нас всего открытых окон?
— Все открыты.
— Ни в чем меры не знаем. Ну что же... Открытые окна будем закрывать.
© Убить Дракона
с эпл везде такие-то проблемы
международный бренд, их телефоны по сути пока что вне конкуренции. Естественно это влечет за собой последствия
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Это самое страшное))
Опа, совок по швам трещать начинает. Я как никто другой жил на развалинах заводов, что и ждёт местную узкоглазую детвору в недалёком будущем..
Согласен, долго что-то развиваются. У них все как в России, прям под копирку... Пожили и хорош. Слишком много контроля приведет к известным результатам...
Китайцы очень даже вовсю блокируют VPN. Надо постараться ещё найти работающий. Впрочем, в гостиницах для иностранцев ограничения могут быть послабее.
Если начать комментарий с новой строки, то цитирование будет отдельно от доп текста
Свобода одним словом
ладно телеграм, но вотсап
"китайцы могут получить доступ к большинству зарубежных приложений только через VPN" а что, аппле не ставит ограничения по территориальному признаку?
Меня гугл автоматически "перевёл" из Турции в Португалию, когда я прожил в Португалии около полугода. И всё - теперь турецкие дешёвые подписки не даёт сделать. И приложения турецкие не даёт ставить.
Юный молодой Китаец не должен впитывать все это непотребство что распространяет Запад!
Короче, ваш Апл говно с цензурой. Андроид намного лучше
Эпл до сих пор и предписания российского Роскомнадзора соблюдает
Заблокировать этот экстремизм
Ответочка за тикток штоле?
Будут платить штрафы в РФ
Ну и где теперь комментаторы из тем про удаленные приложения санкционных банков, которые писали, что в нормальных странах на Айфоне все работает и ничего не банят.
Купол накрывает там китайцев понемногу, жуть.
Законы обязаны соблюдать все и уважать их. И действительно нравится это кому то или нет, а нужно. Либо менять страну.
Нет, можно нарушать, если ценник устраивает.
Интересно, как лоббируются интересы WeChat
полезным государственным делом человек занимается
Редиски. Ну ничего, я с собой привезу.
Ну вот такой подход ... деньги решают все.
Лишь бы все запрещать. Уроды