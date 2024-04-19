Право
Таня Боброва

Президент Казахстана подписал закон о запрете продажи вейпов и электронных сигарет Статьи редакции

В апреле 2024 года в России тоже разработали проект о полном запрете розничной продажи вейпов, писало ТАСС.

  • Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам здравоохранения».
  • В частности, документ вводит запрет на «продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу (вводится в действие по истечении 60 дней после официального опубликования)».
  • Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрил законопроект о запрете вейпов в стране в январе 2024 года.
  • В марте сенаторы вернули законопроект, попросив добавить в него нормы о запрете рекламы некурительных табачных изделий и вейпов. В Сенате указывали, что у него нет «концептуальных замечаний» по закону, только поправки, «устраняющие пробелы».
  • Nur.kz со ссылкой на депутата Айнур Аргынбекову писало, что законопроект предлагал также ввести уголовную ответственность за распространение и использование вейпов (штраф или арест до 50 суток и общественные работы), за ввоз и производство (арест до 60 суток или лишение свободы до двух лет).
  • В том же месяце Токаев высказался о запрете вейпов в Казахстане, назвав устройства «новомодной заразой», писало Zakon.kz.
  • В России Госдума ограничила продажи вейпов и жидкостей для них в апреле 2023 года. В частности, закон запретил открыто демонстрировать устройства в магазинах, продавать вейпы несовершеннолетним, в том числе безникотиновые, выпускать и продавать никотиносодержащие товары с ароматизаторами и добавками.
  • В апреле 2024 года депутаты разработали законопроект о полном запрете розничной продажи никотиновых и безникотиновых вейпов в России, писало ТАСС.

#новости #вейпы

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101 комментарий
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 Ret Oror

Когда у нас уже до этого додумаются, сосатели палок своих не могут б.ть идти и не сосать

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Dimitri

Да пускай лучше простые сигареты курят как раньше и всех в округе травят.

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2 комментария
Cere8ellum

Выбор каждого, разве нет?

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2 комментария

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RegularCustomer

Равнодушен к теме вейпов (даже противник курения), но чем обоснован запрет?
Научные причины или медицинские там. Эх, тогда и сигареты нужно запретить

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Александр

просто табачным компаниям так проще бабки делать

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7 комментариев
Игорь

Я думаю, тут всё гораздо проще. Токаев сам сказал "новомодная зараза". Коррупция на старой заразе уже построена. Ничего делать не надо. Сиди себе и греби бабло. А с новой надо заново заморачиваться.

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Виктор

Если коротко, то вейпы оказались полным трешем, с табаком не сравнится

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12 комментариев
Томский Сибирячок

Причина: бадяжат всякий химатоз, маркетологи тоже жить хотят, хотят поднять монету, это позиционируют как нечто для лучшей жизни. Кто-то ведётся на это как на инфокурсы.

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Mr Black

По хорошему он прав,сосалки эти,с курением нужно заканчивать.Чисто бабки рубят некоторые люди на вредных привычках у людей.

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Александр

а обычные сигареты пусть курят? Это другое?

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25 комментариев
Анна Котова

люди уже зависимы от них,поэтому будут как-то в темную покупать

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Gruntofos

Тогда уж хорошо бы Казахстану идти до конца и запретить сигареты, сигары, кальяны, табак для самокруток и трубки.

Оставить только никотиновые пластыри и леденцы — пусть обклеиваются и сосут.

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Георгий

Нельзя запретить то, что неподконтрольно. А вот вейпы и сиги в ларьках напротив школ продают, это разве хорошо?
Да и курительные заведения не стоит запрещать. Кстати, по типу кальянных можно открыть вейпные. Чтобы наркоши людей вокруг себя не задымляли. Вот вам бизнесс-идея.

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1 комментарий
Miste19

Давно пора

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Игорь

Видимо, старомодная зараза лучше. Только не для людей.

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Yaroslav Braslavets

А обычные сигареты решили оставить 🤣
Да, гениально, очень поспособствует здоровью нации.

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Екатерина Гартман

Просто с появлением вейпов многие бросили курить сигареты. А это невыгодно чиновникам. Если бы пеклись о нашем здоровье, то простые сигареты давно бы запретили.

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Алим Абраров

Ну да, теряются акцизные сборы

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Andrey Khludeyev

Насколько это видно по цитатам в других новостях, запрет не распространяется на электронные системы от табачных компаний, только на вейпы и всякие жижи, которые вообще фиг знает откуда везут.

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Дима Анонимный

Выгодоприобретатель установлен

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1 комментарий
Gruntofos

То есть все вернутся на айкосы и гло?

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1 комментарий
Запопу Кусь

И обычные сигареты тоже надо запретить! 🙋‍♀️
И алкоголь! 🙋‍♀️

PS

Молодёжь думает что курить, парить и бухать - это круто. Но на самом деле это не круто. 💁‍♀️

Наоборот круто следить за своим здоровьем! ❤😊👍

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Mikhail Medvedev

Можно днём парить, а вечером качаться. Разве это запрещено?

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Елена Аверина

Если обратите внимание - во всех ТЦ (говорю про те, где была, в разных городах), на самых лучших и дорогих местах стоят именно ларьки, островки с вейпами. Считаю, это позором не только для конкретных ТЦ, но и для страны в целом. А названия одно поэтичней другого "магазин бездымных систем, и т. д". Как то ведь надо отраву маскировать. Надеюсь, люди очнуться от этого дурмана, правительство примет меры и придёт время, когда вейпить будет стыдно.

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Алек Борисовский

Четкий закон.
Казахстан растет на глазах. Надо вообще запрещать полностью курение.
Но у нас: вы не понимаете, это другое😄

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debil
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Taron T

Вот это кстати куда интереснее 😉
«Илон Маск травит комаров»

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Mikhail Medvedev

Что дальше? Запретят самокаты? Bluetooth колонки? Айфоны?

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selecadm

Прокатные электросамокаты да. По двое гоняют малолетки всякие. Bluetooth-колонки в общественных местах тем более. Чтобы не как при мне было: еду в электричке, рядом двое через Bluetooth-колонку включили матерную песню, что-то там со словами "ебаться в анал" и прочее.

А айфоны при чём, не понял.

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2 комментария
CustDevim

Российские зумеры напряглись

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Miste19

Правильно удаленный комент сказал, пусть рожают

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Комментарий года

Первый из долбоебов. Остальные на очереди.

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Zmey007

Тупые школьники как купили, так и курят это говнище

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Доктор Членс

Сука как обычно зумеры виноваты долбоебы. Раньше можно было снюс купить, потом после случаев отравления зумеров его и запретили.

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Алим Абраров
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Владислав

Хорошо как)

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Vika Berezina

странно что еще не запретили продажу сигарет

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Zmey007

Это же выгодно для бюджета, ,ьобы население Курило

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Nomad

Смысл бороться с вейпами, если все повально курят обычные сигареты. Дешевый контрафакт с надписью типа Kent продаётся на каждом углу.
В гостиницах лучше б запретил курить, даже в номерах для некурящих всё прокурено, через вентиляцию.

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Владислав

Вот тут и обратная сторона, вы считаете что никто не курит вейп. А на самом деле, адекватные «люди» не идут и не дымят на всю улицу. А где то тихо затянулись и пошли.
А так вейп оч распространен, как минимум можно посмотреть как живут все точки продаж. Народа уйма

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1 комментарий
Кира

Поскорее бы и у нас запретили(((

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Дмитрий Малыхин

вы можете себе запретить сами.

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Женская одежда

Подписал и правильно сделал! Фиг их знает что они туда пихают в эти электронки...

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Михаил Кондратьев

хотелось бы услышать объяснения причин отмены вейпов и в целом курительных смесей

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Topre

Я думаю официальное будет что-то типа "Защита подростков".
А фактическое - табачное лобби.

Ибо если уж запрещать вейпы, то запрещать и табак.

В некоторых странах вводят разумный запрет на продажу табачных изделий для родившихся после "какого-то" года. Что видится разумным.

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Серж

Либерам нравятся запреты,комедия)))

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Ирина Волкова

Шикарная новость!

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