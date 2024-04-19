Президент Казахстана подписал закон о запрете продажи вейпов и электронных сигарет Статьи редакции
В апреле 2024 года в России тоже разработали проект о полном запрете розничной продажи вейпов, писало ТАСС.
- Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам здравоохранения».
- В частности, документ вводит запрет на «продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу (вводится в действие по истечении 60 дней после официального опубликования)».
- Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрил законопроект о запрете вейпов в стране в январе 2024 года.
- В марте сенаторы вернули законопроект, попросив добавить в него нормы о запрете рекламы некурительных табачных изделий и вейпов. В Сенате указывали, что у него нет «концептуальных замечаний» по закону, только поправки, «устраняющие пробелы».
- Nur.kz со ссылкой на депутата Айнур Аргынбекову писало, что законопроект предлагал также ввести уголовную ответственность за распространение и использование вейпов (штраф или арест до 50 суток и общественные работы), за ввоз и производство (арест до 60 суток или лишение свободы до двух лет).
- В том же месяце Токаев высказался о запрете вейпов в Казахстане, назвав устройства «новомодной заразой», писало Zakon.kz.
- В России Госдума ограничила продажи вейпов и жидкостей для них в апреле 2023 года. В частности, закон запретил открыто демонстрировать устройства в магазинах, продавать вейпы несовершеннолетним, в том числе безникотиновые, выпускать и продавать никотиносодержащие товары с ароматизаторами и добавками.
- В апреле 2024 года депутаты разработали законопроект о полном запрете розничной продажи никотиновых и безникотиновых вейпов в России, писало ТАСС.
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Когда у нас уже до этого додумаются, сосатели палок своих не могут б.ть идти и не сосать
Да пускай лучше простые сигареты курят как раньше и всех в округе травят.
Выбор каждого, разве нет?
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Равнодушен к теме вейпов (даже противник курения), но чем обоснован запрет?
Научные причины или медицинские там. Эх, тогда и сигареты нужно запретить
просто табачным компаниям так проще бабки делать
Я думаю, тут всё гораздо проще. Токаев сам сказал "новомодная зараза". Коррупция на старой заразе уже построена. Ничего делать не надо. Сиди себе и греби бабло. А с новой надо заново заморачиваться.
Если коротко, то вейпы оказались полным трешем, с табаком не сравнится
Причина: бадяжат всякий химатоз, маркетологи тоже жить хотят, хотят поднять монету, это позиционируют как нечто для лучшей жизни. Кто-то ведётся на это как на инфокурсы.
По хорошему он прав,сосалки эти,с курением нужно заканчивать.Чисто бабки рубят некоторые люди на вредных привычках у людей.
а обычные сигареты пусть курят? Это другое?
люди уже зависимы от них,поэтому будут как-то в темную покупать
Тогда уж хорошо бы Казахстану идти до конца и запретить сигареты, сигары, кальяны, табак для самокруток и трубки.
Оставить только никотиновые пластыри и леденцы — пусть обклеиваются и сосут.
Нельзя запретить то, что неподконтрольно. А вот вейпы и сиги в ларьках напротив школ продают, это разве хорошо?
Да и курительные заведения не стоит запрещать. Кстати, по типу кальянных можно открыть вейпные. Чтобы наркоши людей вокруг себя не задымляли. Вот вам бизнесс-идея.
Давно пора
Видимо, старомодная зараза лучше. Только не для людей.
А обычные сигареты решили оставить 🤣
Да, гениально, очень поспособствует здоровью нации.
Просто с появлением вейпов многие бросили курить сигареты. А это невыгодно чиновникам. Если бы пеклись о нашем здоровье, то простые сигареты давно бы запретили.
Ну да, теряются акцизные сборы
Насколько это видно по цитатам в других новостях, запрет не распространяется на электронные системы от табачных компаний, только на вейпы и всякие жижи, которые вообще фиг знает откуда везут.
Выгодоприобретатель установлен
То есть все вернутся на айкосы и гло?
И обычные сигареты тоже надо запретить! 🙋♀️
И алкоголь! 🙋♀️
PS
Молодёжь думает что курить, парить и бухать - это круто. Но на самом деле это не круто. 💁♀️
Наоборот круто следить за своим здоровьем! ❤😊👍
Можно днём парить, а вечером качаться. Разве это запрещено?
Если обратите внимание - во всех ТЦ (говорю про те, где была, в разных городах), на самых лучших и дорогих местах стоят именно ларьки, островки с вейпами. Считаю, это позором не только для конкретных ТЦ, но и для страны в целом. А названия одно поэтичней другого "магазин бездымных систем, и т. д". Как то ведь надо отраву маскировать. Надеюсь, люди очнуться от этого дурмана, правительство примет меры и придёт время, когда вейпить будет стыдно.
Четкий закон.
Казахстан растет на глазах. Надо вообще запрещать полностью курение.
Но у нас: вы не понимаете, это другое😄
Вот это кстати куда интереснее 😉
«Илон Маск травит комаров»
Что дальше? Запретят самокаты? Bluetooth колонки? Айфоны?
Прокатные электросамокаты да. По двое гоняют малолетки всякие. Bluetooth-колонки в общественных местах тем более. Чтобы не как при мне было: еду в электричке, рядом двое через Bluetooth-колонку включили матерную песню, что-то там со словами "ебаться в анал" и прочее.
А айфоны при чём, не понял.
Российские зумеры напряглись
Правильно удаленный комент сказал, пусть рожают
Первый из долбоебов. Остальные на очереди.
Тупые школьники как купили, так и курят это говнище
Сука как обычно зумеры виноваты долбоебы. Раньше можно было снюс купить, потом после случаев отравления зумеров его и запретили.
Хорошо как)
странно что еще не запретили продажу сигарет
Это же выгодно для бюджета, ,ьобы население Курило
Смысл бороться с вейпами, если все повально курят обычные сигареты. Дешевый контрафакт с надписью типа Kent продаётся на каждом углу.
В гостиницах лучше б запретил курить, даже в номерах для некурящих всё прокурено, через вентиляцию.
Вот тут и обратная сторона, вы считаете что никто не курит вейп. А на самом деле, адекватные «люди» не идут и не дымят на всю улицу. А где то тихо затянулись и пошли.
А так вейп оч распространен, как минимум можно посмотреть как живут все точки продаж. Народа уйма
Поскорее бы и у нас запретили(((
вы можете себе запретить сами.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Подписал и правильно сделал! Фиг их знает что они туда пихают в эти электронки...
хотелось бы услышать объяснения причин отмены вейпов и в целом курительных смесей
Я думаю официальное будет что-то типа "Защита подростков".
А фактическое - табачное лобби.
Ибо если уж запрещать вейпы, то запрещать и табак.
В некоторых странах вводят разумный запрет на продажу табачных изделий для родившихся после "какого-то" года. Что видится разумным.
Либерам нравятся запреты,комедия)))
Шикарная новость!