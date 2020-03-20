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Лиана Липанова
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Правительство одобрило законопроект о праве на риск при венчурном инвестировании с использованием бюджетных средств Материал редакции

Неудачная реализация не будет автоматически означать нецелевое использование инвестиций, а венчурные фонды будут оцениваться по всему портфелю.

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Российское правительство одобрило поправки к закону «О науке и государственной научно-технической политике», разработанный Минэкономразвития. Документ устанавливает допустимый уровень финансовых рисков при венчурном инвестировании с использованием бюджетных средств.

Законопроект предлагает учитывать «неопределённость рыночных, технологических перспектив реализации» проектов. Так, неудачная реализация не будет автоматически означать нецелевое использование инвестиций, поэтому исключается возможность уголовного преследования, объяснили в пресс-службе Минэкономразвития.

Инновационная деятельность сопряжена с заведомо высокой вероятностью недостижения запланированного результата. Вместе с тем технологические предприниматели отвечают за использование государственного финансирования на общих основаниях, что делает государственную технологическую политику «токсичной».

В этой связи поддержка в основном концентрируется на проектах поздних стадий, где риски недостижения заявленных результатов минимальны, но при этом маловероятен прорывной характер разработок.

пресс-служба Минэкономразвития

Теперь венчурные фонды будут оцениваться по всему портфелю «по аналогии с мировыми практиками» — фонд будет признан успешным на основе суммарных результатов всех его проектов, несмотря на убыточность некоторых из них.

#новость #минэкономразвития #венчурныеинвестиции

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5 комментариев
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Олег Беспалов

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Прелестно, просто прелестно. Давно пора

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Aleksey Bobkov

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удобно

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Anastasia Light

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Прекрасная многоходовка от правительства. Столько годных поправок ожидается, но заглянуть поглубже и на - обнуляшка вместо 20 лет..🚶🏻‍♀️

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Александр Сергеевич

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"...тут мне карта и поперла"

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