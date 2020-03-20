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Неудачная реализация не будет автоматически означать нецелевое использование инвестиций, а венчурные фонды будут оцениваться по всему портфелю.
Российское правительство одобрило поправки к закону «О науке и государственной научно-технической политике», разработанный Минэкономразвития. Документ устанавливает допустимый уровень финансовых рисков при венчурном инвестировании с использованием бюджетных средств.
Законопроект предлагает учитывать «неопределённость рыночных, технологических перспектив реализации» проектов. Так, неудачная реализация не будет автоматически означать нецелевое использование инвестиций, поэтому исключается возможность уголовного преследования, объяснили в пресс-службе Минэкономразвития.
Теперь венчурные фонды будут оцениваться по всему портфелю «по аналогии с мировыми практиками» — фонд будет признан успешным на основе суммарных результатов всех его проектов, несмотря на убыточность некоторых из них.
Прекрасная многоходовка от правительства. Столько годных поправок ожидается, но заглянуть поглубже и на - обнуляшка вместо 20 лет..🚶🏻♀️
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