Инновационная деятельность сопряжена с заведомо высокой вероятностью недостижения запланированного результата. Вместе с тем технологические предприниматели отвечают за использование государственного финансирования на общих основаниях, что делает государственную технологическую политику «токсичной».

В этой связи поддержка в основном концентрируется на проектах поздних стадий, где риски недостижения заявленных результатов минимальны, но при этом маловероятен прорывной характер разработок.