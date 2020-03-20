Теперь ему грозит до 2,5 лет тюрьмы вместо 10 лет.

В закладки

Бывший сотрудник Google и Uber Энтони Левандовски признал вину по одному из 33 пунктов обвинения в краже технологий беспилотных автомобилей, сообщает TechCrunch со ссылкой на соглашение о признании вины.

В начале 2017 года Waymo (принадлежит Google) обвинила Uber в краже технологий с помощью бывшего сотрудника Google Левандовски. Инженер отказался сотрудничать со следствием, тогда Uber его уволила. В 2018 году Uber и Waymo договорились, а в августе 2019 года Минюст США обвинил Левандовски в 33 эпизодах краж или попыток краж коммерческой тайны.

Левандовски признал, что 17 января 2016 года за 10 дней до увольнения из Google скачал 14 тысяч документов о проекте беспилотных автомобилей Chauffeur (в будущем Waymo) с внутреннего сервера компании и передал их на свой ноутбук. Речь идёт об обновлении Chauffeur Weekly Update — электронной таблице с деталями проекта, целями, ключевыми результатами разработок, описание 15 основных технических проблем и другое.