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Лиана Липанова
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Бывший сотрудник Google и Uber Энтони Левандовски признал вину по одному из пунктов обвинения в краже коммерческой тайны Материал редакции

Теперь ему грозит до 2,5 лет тюрьмы вместо 10 лет.

3 комментария
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Бывший сотрудник Google и Uber Энтони Левандовски признал вину по одному из 33 пунктов обвинения в краже технологий беспилотных автомобилей, сообщает TechCrunch со ссылкой на соглашение о признании вины.

В начале 2017 года Waymo (принадлежит Google) обвинила Uber в краже технологий с помощью бывшего сотрудника Google Левандовски. Инженер отказался сотрудничать со следствием, тогда Uber его уволила. В 2018 году Uber и Waymo договорились, а в августе 2019 года Минюст США обвинил Левандовски в 33 эпизодах краж или попыток краж коммерческой тайны.

Левандовски признал, что 17 января 2016 года за 10 дней до увольнения из Google скачал 14 тысяч документов о проекте беспилотных автомобилей Chauffeur (в будущем Waymo) с внутреннего сервера компании и передал их на свой ноутбук. Речь идёт об обновлении Chauffeur Weekly Update — электронной таблице с деталями проекта, целями, ключевыми результатами разработок, описание 15 основных технических проблем и другое.

Теперь вместо 10 лет тюрьмы Левандовски грозит до 2,5 лет заключения, указывает TechCrunch. Левандовски был инженером и одним из основателей проекта Chauffeur, запущенного в 2009 году.

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#новость #uber#waymo#google

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3 комментария
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Rus Zay

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Вот спрашивается, куда ты лезешь?
Жил, чёрт знает сколько в Кремниевой долине, перед глазами была вся кухня мира высоких технологий, с её судами и исками. И даже не удосужился узнать, что если он, конечно же гипотетически, создаст контору основанную на украденных технологиях, чем это ему грозит, а если грозит, то как этого избежать. Если ты не творческого, аферистичного склада ума человек, ну так найди таких, кто тебе подскажет))

Не знаешь юриспруденцию, найди юриста.

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Stas dyakonov

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Тебя посодют, а ты не воруй!

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Dmitry Shmeman

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Дифиченто

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