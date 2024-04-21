OpenAI попросила суд отклонить иск Илона Маска, который обвинил компанию в погоне за прибылью Статьи редакции
По её мнению, предприниматель занимается «историческим ревизионизмом».
- Юристы OpenAI напомнили, что Илон Маск покинул компанию, не сумев получить над ней контроль, пишет Bloomberg со ссылкой на обращение. Теперь он преследует «коммерческие интересы»: пытается повлиять на работу разработчика, чтобы укрепить позиции своего собственного ИИ-проекта xAI.
- В документе сказано, что Маск не предоставил соглашений, в которых OpenAI обещала отказаться от монетизации разработок. Он также не привёл положения, в которых говорится, что компании запрещается выдавать лицензии на продукты и разрешать третьим лицам занимать места наблюдателей в совете директоров.
- В своём иске предприниматель сослался на учредительный договор, в котором OpenAI якобы обещала «сделать продукт общедоступным». Но на деле компания лишь выразила намерение «по возможности стремиться к выпуску технологии с открытым исходным кодом».
- По словам юристов, это указывает на то, что OpenAI планировала по ходу работы решать, какие разработки будет выпускать с открытым исходным кодом, а какие с закрытым.
- Суд рассмотрит обращение OpenAI 24 апреля 2024 года.
- Маск соосновал OpenAI в 2015 году и вышел из совета директоров в 2018-м из-за возможного конфликта интересов. В 2023 году учредил xAI, чтобы «посоперничать» с OpenAI. Компания уже выпустила своего чат-бота Grok и опубликовала его исходный код.
- В марте 2024 года предприниматель подал иск к OpenAI и сооснователям Сэму Альтману и Грегу Брокману. Те якобы пренебрегли обязательством работать как НКО «на благо человечества», ведь стали выпускать модели с закрытым исходным кодом и фактически превратили проект в «дочку» Microsoft.
- OpenAI во внутренней рассылке предположила, что Маск жалеет об уходе из компании. Позже обвинила его в лицемерии, а также попытке получить контроль над проектом и присоединить его к Tesla.
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Non-profit 🤌
Еби их Илончик
У Маска бомбит из-за того что Альтман занял его место главного мирового инноватора. 💁♀️
Для него это очень серьёзная проблема, потому что теперь Маск выглядит старым поехавшим дедом с убогой соцсетью и железной бочкой, которую он зачем-то хочет отвезти на Марс. 💁♀️
Карета превращается в тыкву, кони в мышей, конюх в крысу, а принцесса в служанку. 💁♀️
Рискну предположить, что Илон хочет в суде вытянуть побольше документов по сотрудничеству с Microsoft.
Что ему коммерциализация Open AI не нравится, он высказывался давно, публично и неоднократно в духе "а чо, так можно было? ну-ну"
Сэм Олтмен (вроде так обычно транскрибировали фамилию Altman на русский, начиная с режиссёра Роберта Олтмена и заканчивая нобелевским лауреатом по биологии Сидни Олтменом) во всех интервью подчёркивает, что он не инноватор, а достаточно случайно выбран со-основателями и инвесторами OpenAI быть гендиректором и лицом компании и отдуваться перед журналистами, пока остальная команда действительно создаёт инновации.
Он ещё над собой подшучивает — говорит, что когда ранее он возглавлял Y Combinator, он учил других, как делать стартапы. Но, став CEO OpenAI, все свои принципы нарушил и на советы наплевал.
Ждем в комментах «юристов», которых на виси вагон и маленькая тележка.
А чем они хуже "ждунов" на vc? 🙃
Я не знаю, кто такие «ждуны на vc”, но определенно не утверждал ничего про них. Судя по вашему комменту они не хуже и я не возражаю. Зовите и «ждунов», если знаете, где они обитают.
Я не юрист, но уже написал ))
Так вы ж юморист))
Они думали, что я шучу, а я не шутил ))
Коварный юморист))
Ну а что тут такого? Да рубят они бабло. Маск как бы свою долю и не требует.
Маск - это и есть нейросеть чатГпт 1.0.
- Ну, не надо, пожалуйста
- Ладно уж