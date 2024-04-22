Администрация президента не поддержала поправки к законопроекту о штрафах за утечки данных — «Ъ» Статьи редакции
Минцифры предлагало ввести для компаний смягчающие обстоятельства, которые позволили бы назначать им наказание по нижней границе.
- Государственно-правовое управление администрации президента подготовило отрицательный отзыв на поправки ко второму чтению законопроекта об оборотных штрафах за утечки персональных данных, рассказали источники «Ъ», знакомые с проектом.
- Минцифры предлагало смягчить наказание для компаний при соблюдении ряда условий. Они должны соответствовать требованиям закона о персональных данных, выплачивать компенсации пострадавшим и направлять 0,1% оборота на кибербезопасность. Для таких организаций предполагалось назначать штрафы по нижней границе.
- По словам собеседников газеты, администрация президента не поддержала выделение процента от оборота на кибербезопасность. Ведомство также указало, что параметры, которые позволят определять размер утечки, должны содержаться в законе о персональных данных, а не в КоАП, а компенсации — назначаться судом.
- Помимо этого, указывается на нечёткое определение состава правонарушения. Сейчас он описан как «действие или бездействие лица, повлекшее неправомерную передачу информации».
- В Минцифры заявили, что итоговая версия документа ещё не готова. Ведомство прорабатывает поправки с «заинтересованными сторонами». В администрации президента не ответили на запрос «Ъ».
- Опрошенные газетой участники рынка поддерживают введение смягчающих обстоятельств для компаний, «которые несут существенные затраты на обеспечение информационной безопасности» и «предпринимают максимум имеющихся возможностей».
- Спорным остаётся вопрос определения степени вины за утечку данных пользователей. Некоторые полагают, что компания должна нести ответственность «даже если она была атакована, а не допустила ошибку». В Ассоциации больших данных (входят МТС, «Сбер», «Яндекс» и другие) считают, что если организация «невиновна в утечке», то привлекать её к ответственности не нужно.
- При этом компании всё чаще используют «механизм аутсорсинга для обеспечения информационной безопасности», говорит руководитель направления защиты информации облачного провайдера «Нубес» Дмитрий Шкуропат. По его словам, это может стать проблемой при утечках: «Стороны будут перекладывать вину друг на друга».
- Законопроект об оборотных штрафах за утечки данных внесли в Госдуму в конце 2023 года. По нему, в случае повторной утечки данных не менее 1000 человек юрлицам может грозить штраф до 0,1-3% совокупной выручки от реализации всех товаров и услуг за календарный год, предшествующий нарушению. Документ приняли в первом чтении в январе 2024-го.
- В феврале Национальный совет финансового рынка («Альфа-банк», «Тинькофф» и другие) предложил отменить оборотные штрафы за утечку данных или заменить их на штраф от уставного капитала. По мнению финансовых организаций, если их ввести — компаниям придётся тратиться на штрафы, а не информационную безопасность.
- В марте Ассоциация банков России предупредила, что оборотные штрафы за утечки данных могут привести к банкротствам поставщиков ПО для банков.
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Администрация Президента стала законодательной властью?
Ну учитывая, что Верховный суд РФ возглавила бывшая однокурсница верховного, то ответ — да. Ждём, когда Бастрыкина заменит Кабаева.
Поразительно талантливые люди окружают, что президента, что Кадырова.
Разделение давно формальность
Хороший комментарий. Лет на восемь тянет.
Так ведь любой закон должен быть подписан президентом.
1) почему вместо президента ответ даёт АП?
2) поправки уже прошли в ГД или ради "твердой руки" мы сперва спрашиваем АП, а потом просто в ГД жмякают кнопки?
3) если на предыдущий вопрос мы решили, что ГД просто жмякает кнопки, может просто упразднить этот орган за ненадобностью?
Да Пыня вроде кимарит целыми днями уже достаточно давно, некогда ему. Скоро будет Бог-Император из wh40k. Труп на троне (в холодильнике) будет давать приказы через АП
Вам как удобнее, в иллюзии или по факту?
Руководящая роль Партии же
Да они ж все там друг друга друг, кум, брат, сват. Какая именно структура значения не имеет
Просто перед принятием закона должны все моменты уточнены с исполнительной властью. А депутатам решать принимать или нет такое .
Менеджера по закупкам туалетной бумаги из АП каждый может обидеть
vc.ru (произносится как «виси.ру», до сентября 2015 — «Цукерберг позвонит») — российское интернет-издание о бизнесе, стартапах, инновациях, маркетинге и технологиях.
К какой категории отнесем эту новость?
Бизнес, он в вакууме от законов не существует (ну точнее не должен)
Так бизнес в России и не существует (ну точнее не должен)
Бизнес. Косвенно, но это про это. Бизнес тоже платит штрафы и существует в правовом поле
Допустим у меня есть бизнес, как информация о том, что НЕ ПОДДЕРЖАЛИ должна помочь моему бизнесу существовать дальше? Очередной щитпост хаваем и делаем вид что все чики бамбони?
"Так бизнес в России и не существует", "Допустим у меня есть бизнес"
Не слишком ли много взаимоисключающих предположений?
Допустим это тебя ебать не должно.
Поможет лучше ориентироваться в новостной повестке, верояиностный анализ новых обсуждаесых законопроектов и тд
- Что не стоит?
- Зато как висит!
К юмористической.
Ну да, в папке DATA на сайте все храниться. Скачал кто хотел, и мол невиноватые мы, он сам скачал ...
храниться
это вряд ли
Наглость не имеет предела.
Давайте водителей тоже не будем штрафовать за нарушение ПДД. Это не водитель превысил, а машина ехала быстрее положенного, да и камера неудачно висела
Что, Максут, не удалось тебе протолкнуть поправочки? Как теперь в глаза смотреть будешь тем, кто тебе это, так сказать, заказал?
P.S. К Паршину так в СИЗО и не сходил? Нехорошо, получается.
А что с Паршиным случилось
Всё норм - лично тестирует СИЗО на предмет цифровизации, так сказать.
Паршин был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Так по заслугам же?
Тут скорее в другом вопрос, как зам под носом у цельного министра такое проворачивать мог, а министр ни сном ни духом.
Царь хороший, бояре плохие
Да там у всех есть достаточно, чтобы закрыть по заслугам. Вопрос просто в том почему именно этого закрыли — не из-за конфликта с МО ли?
Работает замом по камере
Был уже один сказочный Doldoeb. Его тоже было зашкварно слушать с советами https://dolboeb.livejournal.com/
Ну так в случае чего, на такую компанию Рога и копыта и повесят штраф. А там кроме печати и нет не какого имущества.
Правильно! Никаких, нафиг, поблажек!
Даде удивительно, но дума, конечно, прислушается к АП?
Кому следовательно это выгодно?....
Тут РКН заблокировал 4 издания с формулировкой "За неоднократное размещение недостоверной общественно-значимой информации" . Вопрос, как vc.ru будет публиковать информацию теперь?
https://ria.ru/20240422/feyki-1941456110.html
Предлагали смягчить наказание при соблюдении ряда условий. Вот ещё ничего по факту не приняли, а уже что-то смягчать хотят. Но вот отчисления на кибербезопасность надо бы увеличить.
Кто бы сомневался, что именно они ребята заранее считают себя невиновными.
Оно там как-то само так утекло, хотя мы там программировали-программировали, но вот чет не срослось