Право
Маша Цепелева

Суд в Москве заочно приговорил пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна к шести годам тюрьмы за «оправдание терроризма» Статьи редакции

Обвинение просило наказание в виде семи лет заключения в колонии строгого режима.

  • Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес заочный приговор пресс-секретарю Meta* Энди Стоуну, сообщил «Интерфакс» из зала суда. Ему назначили шесть лет в колонии общего режима.
  • Стоуна признали виновным в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Срок будет исчисляться с момента задержания на территории России либо его экстрадиции, указано в решении.
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело в марте 2022 года против «сотрудников компании» из-за заявления Стоуна об отказе Facebook* и Instagram* блокировать призывы к насилию в отношении российских военных и руководства страны. В том же месяце суд по иску Генпрокуратуры признал Meta* экстремистской организацией.
  • В ноябре 2023 года МВД объявило Энди Стоуна в розыск, а в феврале 2024-го Росинфомониторинг внёс его в список террористов и экстремистов.
Энди Стоун

*Facebook и Instagram принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.

#новости

469 показов
1.3K открытий
0
47 комментариев
Написать комментарий...
 Я сказал свое имя машине

Бля, как перестать ржать)))

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Егоров

не переставайте; смех продлевает жизнь.

Ответить
Развернуть ветку
RK

Самое смешное, что он очевидно никогда не собирался в Москву. А бюджетные деньги тратятся на гнид, которые сидят и строчат делопроизводства пачками

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Пржембольский

Это ты про американских судей?

Ответить
Развернуть ветку
RK

+15 р, иди нахуй 😘

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Пржембольский

Постеснялся бы за 15 р. нахуй посылать. Не, ну совести у людей совсем нет.

Ответить
Развернуть ветку
RK

Щас бы писать срать хуйню в комментах и радоваться. Желаю тебе сдохнуть в канаве 🤗

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Пржембольский

Нервный ты какой-то. Прединфарктное состояние наверно.

Ответить
Развернуть ветку
Кузя

порвался парень

Ответить
Развернуть ветку
RK

Да напиши он хотя бы что-то вразумительное, можно было бы говорить о "порвался". А так челик буквально срет хуйню типа смешно. Ну, мать в канаве нашла, очевидно 💁🏻‍♂️

Ответить
Развернуть ветку
Кузя

Но реакция была очень нервная, видимо задела за что то?

Ответить
Развернуть ветку
RK

В стране установился фашизм, а кому-то вот такие фашисткие звоночки гнид в правительстве (не разделяем ветви власти, т.к. разделения нет) это повод смеяться про "омериканцев"

Ни сколько не смешно

Ответить
Развернуть ветку
Кузя

Тут вся ситуация кринж какой то, и какой смысл реагировать на нее вразумительно

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Он только начал, дайте ему хоть карточку на dial-up отбить.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Melikhov

Что делают американские судьи во "Втором Западный окружной военном суде в Москве"? Кажется лазутчик детектед, он что-то знает, нужно проверить на шпионаж. Фамилия еще польская какая-то..

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Гнездилов

Зачем они в московском суде?

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Пржембольский

Для конспирации

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Каламарка

Судя по его приведённому фото, ему и правда смешно

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Каламарка

Ну все, теперь победимъ

Ответить
Развернуть ветку
Serg L.

Он теперь наверно не приедет на летние каникулы в Геленджик.

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Гнездилов

И в Анапу на майские!!!

Ответить
Развернуть ветку
Inspector Gadget

На Байкал то серьезно можно скатать

Ответить
Развернуть ветку
Vit M

Какие же они всетаки конченые, походу опять кокса всем им там завезли

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Щеблыкин

Кто эти судьи, укурки?

Ответить
Развернуть ветку
Sasha Korablyov

.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Каламарка

О, ты открываешь окно Овертона

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Medvedev

А разве пресс секретари принимают решения о блокировке контента?

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Пржембольский

ПиздЯт дохуя

Ответить
Развернуть ветку
Anz

Эдди пох, пиндос сюда не приедет

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Пржембольский

Сюда не приедет, а в какой нибудь Китай может занести.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Melikhov

и что?

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Пржембольский

Мало ли...

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Гнездилов

Что, например?

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Пржембольский

А я то пошто знаю?

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Звероящер, и тобi пиздецъ.

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Пржембольский

А с виду такой добрый. У-у гад.

Ответить
Развернуть ветку
Juniors

Ебать клоуны

Ответить
Развернуть ветку
AziZZTop

Энди Стоун сейчас наверное прям поперхнулся от этих новостей,он ведь и не в курсе ,что его в чем то там обвиняли или до сих пор так и не в курсе 🤣🤣🤣

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Каламарка

Ну, учитывая, что его заочно арестовали, виртуально посадили в СИЗО, а теперь и окончательно закрыли, то для него неожиданностей немного в этой новости

Ответить
Развернуть ветку
Anton

А ведь парень всерьез планировал переезд.
Страдал у себя там в Долине от дорогущей медицины, налогов, аренды и, прости Господи, отсутствия огурчиков с пупырышками.
Уже присмотрел "мечту любого россиянина" - трёшку от Пика рядом с Теплым станом

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

В Биробиджане

Ответить
Развернуть ветку
Макс Фактор

И китайский москвич

Ответить
Развернуть ветку
Alan Aziev

да,по любому сейчас сидит, грустит, думает как же теперь всю жизнь свою переделать

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Это - урок всем клеветантам и обосраннцам!

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

У кого-нибудь есть ссылка на заявление этого Энди, согласно которому его осудили?

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций
Обвинение просило наказание в виде семи лет заключения в колонии строгого режима.

Мало просили. Можно было и пожизненное с конфискацией, и штраф 100 триллионов. Неужто у такой важной шишки как пресс-секретарь IT-компании денег меньше чем у «Макфы»? Фантазировать так фантазировать, зачем искусственно ограничивать себя.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry

Не страна, а сплошной анекдот… грустно это всё

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
44 комментария
Раскрывать всегда