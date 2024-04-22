Суд в Москве заочно приговорил пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна к шести годам тюрьмы за «оправдание терроризма» Статьи редакции
Обвинение просило наказание в виде семи лет заключения в колонии строгого режима.
- Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес заочный приговор пресс-секретарю Meta* Энди Стоуну, сообщил «Интерфакс» из зала суда. Ему назначили шесть лет в колонии общего режима.
- Стоуна признали виновным в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Срок будет исчисляться с момента задержания на территории России либо его экстрадиции, указано в решении.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело в марте 2022 года против «сотрудников компании» из-за заявления Стоуна об отказе Facebook* и Instagram* блокировать призывы к насилию в отношении российских военных и руководства страны. В том же месяце суд по иску Генпрокуратуры признал Meta* экстремистской организацией.
- В ноябре 2023 года МВД объявило Энди Стоуна в розыск, а в феврале 2024-го Росинфомониторинг внёс его в список террористов и экстремистов.
*Facebook и Instagram принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.
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Бля, как перестать ржать)))
не переставайте; смех продлевает жизнь.
Самое смешное, что он очевидно никогда не собирался в Москву. А бюджетные деньги тратятся на гнид, которые сидят и строчат делопроизводства пачками
Это ты про американских судей?
+15 р, иди нахуй 😘
Постеснялся бы за 15 р. нахуй посылать. Не, ну совести у людей совсем нет.
Щас бы писать срать хуйню в комментах и радоваться. Желаю тебе сдохнуть в канаве 🤗
Нервный ты какой-то. Прединфарктное состояние наверно.
порвался парень
Да напиши он хотя бы что-то вразумительное, можно было бы говорить о "порвался". А так челик буквально срет хуйню типа смешно. Ну, мать в канаве нашла, очевидно 💁🏻♂️
Но реакция была очень нервная, видимо задела за что то?
В стране установился фашизм, а кому-то вот такие фашисткие звоночки гнид в правительстве (не разделяем ветви власти, т.к. разделения нет) это повод смеяться про "омериканцев"
Ни сколько не смешно
Тут вся ситуация кринж какой то, и какой смысл реагировать на нее вразумительно
Он только начал, дайте ему хоть карточку на dial-up отбить.
Что делают американские судьи во "Втором Западный окружной военном суде в Москве"? Кажется лазутчик детектед, он что-то знает, нужно проверить на шпионаж. Фамилия еще польская какая-то..
Зачем они в московском суде?
Для конспирации
Судя по его приведённому фото, ему и правда смешно
Ну все, теперь победимъ
Он теперь наверно не приедет на летние каникулы в Геленджик.
И в Анапу на майские!!!
На Байкал то серьезно можно скатать
Какие же они всетаки конченые, походу опять кокса всем им там завезли
Кто эти судьи, укурки?
.
О, ты открываешь окно Овертона
А разве пресс секретари принимают решения о блокировке контента?
ПиздЯт дохуя
Эдди пох, пиндос сюда не приедет
Сюда не приедет, а в какой нибудь Китай может занести.
и что?
Мало ли...
Что, например?
А я то пошто знаю?
Звероящер, и тобi пиздецъ.
А с виду такой добрый. У-у гад.
Ебать клоуны
Энди Стоун сейчас наверное прям поперхнулся от этих новостей,он ведь и не в курсе ,что его в чем то там обвиняли или до сих пор так и не в курсе 🤣🤣🤣
Ну, учитывая, что его заочно арестовали, виртуально посадили в СИЗО, а теперь и окончательно закрыли, то для него неожиданностей немного в этой новости
А ведь парень всерьез планировал переезд.
Страдал у себя там в Долине от дорогущей медицины, налогов, аренды и, прости Господи, отсутствия огурчиков с пупырышками.
Уже присмотрел "мечту любого россиянина" - трёшку от Пика рядом с Теплым станом
В Биробиджане
И китайский москвич
да,по любому сейчас сидит, грустит, думает как же теперь всю жизнь свою переделать
Это - урок всем клеветантам и обосраннцам!
У кого-нибудь есть ссылка на заявление этого Энди, согласно которому его осудили?
Мало просили. Можно было и пожизненное с конфискацией, и штраф 100 триллионов. Неужто у такой важной шишки как пресс-секретарь IT-компании денег меньше чем у «Макфы»? Фантазировать так фантазировать, зачем искусственно ограничивать себя.
Не страна, а сплошной анекдот… грустно это всё