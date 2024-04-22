Право
Маша Цепелева

В ЕС начали расследование из-за приложения TikTok Lite — в нём надо выполнять задания за награды Статьи редакции

Сервис может негативно повлиять на психическое здоровье несовершеннолетних, считает европейский регулятор.

  • Еврокомиссия (ЕК) начала расследование в отношении ByteDance, материнской компании TikTok. Её сервис TikTok Lite подозревают в нарушении закона о цифровых услугах (DSA).
  • Комиссия хочет запретить доступ к приложению в ЕС на время расследования, но дала компании время до 24 апреля 2024 года, чтобы оспорить ограничение.
  • TikTok Lite начало работать в апреле 2024 года во Франции и Испании. В приложении пользователи могут зарабатывать баллы за просмотр видео, лайки и другое. Их можно обменять на сертификаты Amazon или цифровую валюту TikTok для подарков авторам. ЕК подозревает, что такой механизм может негативно повлиять на психическое здоровье несовершеннолетних и «стимулировать аддиктивное поведение».
  • Накануне расследования ЕК просила ByteDance предоставить отчёт о потенциальных рисках сервиса в течение 24 часов, но компания не ответила.
  • ByteDance могут оштрафовать на сумму до 1% от мирового оборота за год за нарушение DSA и еще на 5% от мирового годового оборота за конкретный тип несоблюдения закона, пишет TechCrunch.
  • Это четвёртое начатое расследование, связанное с DSA. В декабре 2023 года в ЕС начали проверку X, в феврале 2024-го — TikTok из-за проблем с доступом к данным для исследователей, вызывающего привыкание дизайна и другого. В марте — AliExpress из-за непрозрачных систем рекомендаций.

#новости #tiktok

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28 комментариев
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 Maxim Fox

Скоро спец придёт, расскажет подробности

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bruno irvi

Это всё понятно, но зачем за пользователей решать ?

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Владимир Мананников

Правильно делает тик ток , нужно обучать людей финансовой грамотности , то что не умеют делать как раз политики разных стран !

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8fdb60801e9d39a5286aa01dd1f4f4

В чем заключаетсяобучение?

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Владимир Мананников

Как в чем , что такое крипта , как можно зарабатывать в 21 веке , как можно обменять баллы на товары или услуги , либо на живые деньги , как копить , зачем тратить ! У нас в стране тоже такие есть и можно заработать нормально

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bruno irvi

Это не выгодно правительству ЕС)

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Владимир Мананников

Это не выгодно ни одному политику в мире

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Maxim Fox

Он из отдела по общественным связям. Ему платят за хорошие патриотические комментарии. Ты и правда хочешь ему свою точку зрения пояснить?

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Владимир Мананников

А понятно , ну это видно будет по коментам и так

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bruno irvi

Это про кого?)))

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Владимир Мананников

Как вы и сказали , у него один и тот же ответ на всё! Заблочил этого общественника

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bruno irvi

Да, но при этом запад раньше хоть пытался делать пользу для людей, а теперь уже играет в открытую и показал свое истинное лицо

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Владимир Мананников

Не знаю у меня и у других людей все нормально с западном миром , мы работаем и общаемся по всему миру ! Свое лицо запад показал тем , кто не понимает слов общения , только другим языком

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bruno irvi

Я также общаюсь и путешествую нормально) Проблема же не в общении с простыми людьми, а в правительстве ЕС. Вы съездите во Францию и спросите что старые бабушки думают от политиках. Что думают о том, что показывают по новостям. Проблема очень глубокая. И многие понимают что во Франции пропаганда.

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Владимир Мананников

Ес не причем , так же можете по нашим поездить , многие услышите еще и увидите

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bruno irvi

Новость здесь немного про ЕС, её и обсуждаю); А там налицо деградация свободы.

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bruno irvi

Понятно всё с ними, придушат Тикток

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Недопил

Выполняй задания за награду

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Запопу Кусь

Опять Тикток виноват 🤦‍♀️

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bruno irvi

Ну если Тикток обсуждают на самом высоком уровне в США, то почему и в ЕС не обсудить) На самом деле это только цитируемость Тиктока повышает

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Fred Han

vc.ru (произносится как «виси.ру», до сентября 2015 — «Цукерберг позвонит») — российское интернет-издание о бизнесе, стартапах, инновациях, маркетинге и технологиях.

К какой категории отнесем эту новость?

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8fdb60801e9d39a5286aa01dd1f4f4

К бизнесу, стартапам и технологиям

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bruno irvi

Ну вообще-то тикток это веб 2.0, в том идеализированном виде, в котором о веб 2.0 тогда говорили. Если кто ещё помнит. Только многое не взлетело, а тикток взлетел. Видимо ЕС не особо рад от веба 2.0

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ЯжПрограммист

ЕС и США не особо рады сидеть цифровой нефритовый стержень.

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ЯжПрограммист

- Как будет "синий кит" по китайски?
- 蓝鲸

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Невероятный Блондин
цифровую валюту TikTok для подарков авторам

Дело «Одноклассников» живёт

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bruno irvi

Ну подарочки вроде в ВК вначале появились, и ещё золотая полоса рейтинга была

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Onetwo Threefour

Ой вэй бедные детки. Опять процент от их заработка себе в карман положить придется

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