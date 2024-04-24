Право
Полина Лааксо

Сенат США одобрил пакет мер, куда вошёл законопроект о принудительной продаже TikTok или его блокировке Статьи редакции

Теперь документ должен подписать президент страны Джо Байден.

  • 79 сенаторов проголосовали «за» и лишь 18 — «против», пишет Bloomberg.
  • Сначала проект о блокировке TikTok рассматривали отдельно. Уже потом включили в пакет мер помощи Украине, Израилю и Тайваню — вероятно, чтобы исключить промедление со стороны Сената, где некоторые члены высказывались против ограничений, отмечает издание.
  • Байден уже заявил, что одобрит меры. Как только закон вступит в силу, у владельца TikTok — китайской компании ByteDance — будет девять месяцев, чтобы продать сервис, иначе его заблокируют в США. NBC News уточняет, что президент может продлить срок до года.
  • ByteDance заявила, что в случае принятия обратится в суд. В TikTok назвали печальной ситуацию, в которой Палата представителей решила включить поправку о блокировке TikTok в пакет военной и гуманитарной помощи, лишь бы её «пропихнуть». Республиканец Рэнд Пол допускает, что суд может встать на сторону ByteDance, так как закон противоречит первой поправке конституции о свободе слова.
  • Власти Китая не одобряют продажу сервиса. По данным источников WSJ, они ещё в марте 2024 года «дали сигнал» владельцу: лучше согласиться на бан. Собеседник Bloomberg, в свою очередь, рассказал, что КНР также не хочет, чтобы «американцы заграбастали алгоритмы TikTok или его ценные данные».
Источник фото: The Rolling Stone
  • В 2020 году администрация Дональда Трампа приказала заблокировать TikTok: компанию обвинили в передаче данных американцев китайским властям. В 2021-м Байден отменил указ, но поручил провести проверку. Позже выяснилось, что сотрудники ByteDance получили неправомерный доступ к данным о геолокации нескольких журналистов из США.

#новости #tiktok

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29 комментариев
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 Я сказал свое имя машине

Димакратийа и швабодка -)

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DxdV

Также Китай: перебанил все сервисы США у себя давным-давно.

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Я сказал свое имя машине

Дык Китай и не ходит по всему миру с воплями "мы демократия, всех отпиздим, кто не согласен" -)

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Sanya

Китай ходит в США под видом демократического режима, делая что хочет, но при этом обратное в их стране не работает, это и называется лицемерием

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DxdV

Ну да, только выражает озабоченность и критикует решение США заблокировать Тик-Ток. Как так-то, да?

При этом в Китае заблокированы: Гугл, фейсбук, инстаграм, твиттер, ютуб, снепчат, твич, дискорд, тумблер, слак, пинтерест и это только то, что в голову пришло.

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Sanya

а демократия разрешает убивать? или воровать? А то получается не свободно..

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Webmaster3.0

Как это относится к Тик Току? Уже не знаете как оправдать белого хозяина.

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Sanya

Тик Ток может воровать данные, я не просто так приплел слово "воровать"

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Webmaster3.0

Может? А ты можешь убить))) Давай посадим тебя.

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Aleksey Kiselev

America fuck yeah!

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qlskid

Ждем возвращения в РФ?

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Слегка Придурковатый

Эта свобода слова - чья надо свобода слова.

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Fred Han

Сегодня у ватанов праздник

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Даемитрий Кутовой

Будут запускать Douyin на рынок США

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местный житель

Он давно работает как бы. Другое дело локализация

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Phung

продать или заблокировать вот в чем вопрос, но думаю первый вариант намного перспективнее))

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Сергей Лукьянчиков

Вот это я понимаю - Мастер-класс по демократии!
Ждем аргументов либералов, почему это правильно и хорошо

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Альвар

Демократия она такая

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Sanya

то ли дело в России и в Китае

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Альвар

Китай не ходит на каждом углу с пеной у рта и кричит что мы демократия

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местный житель

Потому что её там нет.

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Виктор Малёхин

чего всем покое не дает этот тикток, очередная развлекательная площадка, а все так носятся с ней как с самой главной проблемой всех людей

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Невероятный Блондин
Позже выяснилось, что сотрудники ByteDance получили неправомерный доступ к данным о геолокации нескольких журналистов из США.

Так что, Трамп был прав?

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Roman Orlov

Выяснилось = highly likely?

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Zamir Saidov

Берега попутали. Надеюсь, суд выиграют. А сенаторы США получат по яйцам

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Ovechkin

Проблемы 21 века, запретить или не запретить приложение с видосиками

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местный житель

Эти видосики могут зомбировать людей и внушать идеологию какую хочешь.
Орудие 21 века

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Future Prophecies

Превентивная продажа, тик-ток сам напросился, чтобы его национализировал сын сенатора за 2 цента

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Webmaster3.0

То же самый кейс, что и с Дуровым. Но обиженка до сих пор на РФ огрызается и не замечает подобные замашки у других.

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26 комментариев
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