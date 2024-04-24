Минфин попросил суд ограничить корпоративные права иностранного владельца «Альфа-банка»

Речь о кипрской ABH Financial Limited, которая владеет АО «АБ Холдинг». Оно контролирует банк.То же касается Alfastrakhovanie Holdings Limited, которая контролирует ООО «ЮНС-Холдинг» — оно управляет «Альфастрахованием».Заявление о приостановке прав Минфин России подал в Арбитражный суд Московской области, сославшись на то, что АО и ООО входят в перечень экономически значимых компаний (ЭЗО).Статус ЭЗО даёт контролирующим акционерам право переводить в российскую юрисдикцию акции и доли, принадлежащие зарубежным инвесторам из «недружественных» стран, и получать от них дивиденды — в судебном и во внесудебном порядках.Документ также позволяет до конца 2024 года приостанавливать через суд корпоративные права иностранных холдингов в российских ЭЗО — например, право голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.Этим положением и хочет воспользоваться Минфин. По его словам, иностранными холдингами «в условиях "антироссийских" санкций совершаются действия (допускается бездействие)», которые мешают работе банка и страховщика.Один из источников vc.ru, близкий к «АБ Холдингу», уточнил: это «вариант более удобной и простой редомициляции». Другой заверил — всё «это в интересах акционеров».Источник фото: «РИА Новости»В марте 2024 года с аналогичным иском в суд обратился Минпромторг, чтобы приостановить корпоративные права X5 на «дочку» в России.#новости #альфабанк
Ну ограничить и ограничить. Главное, чтоб кэшбэк с акциями хорошим и дальше был
Золотые слова
Для тех, кто не шарит:
Редомициляция означает смену юрисдикции компании с сохранением всех бизнес-структур и отношений. Можно в буквальном переводе воспринимать как обновление или смену места жительства компании.
То бишь для РФ подобный мув наоборот на руку, а для нас ничего не поменяется.
Ситуация с требованием Минфина ограничить корпоративные права иностранных владельцев "Альфа-банка" и "Альфастрахования" вызывает опасения относительно возможного нарушения прав собственности и принципов рыночной экономики.
Принудительное ограничение корпоративных прав законных собственников бизнеса без веских оснований может быть расценено как рейдерский захват активов или "отъем" под прикрытием закона. Такие действия подрывают принципы рыночной экономики и права частной собственности, что негативно влияет на инвестиционный климат.
запросил экспертный комментарий у чатжэпэтэ?
Какой удобный и своевременный статус, очень полезное изобретение.
Не боишься что решат что тебе нравится и присвоят?