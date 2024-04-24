Право
Таня Боброва

В США запросили три года тюрьмы для основателя Binance Статьи редакции

Суд должен вынести приговор 30 апреля 2024 года.

  • Минюст США рекомендовал приговорить основателя и бывшего гендиректора криптобиржи Binance Чанпэна Чжао к 36 месяцам тюрьмы, пишет Bloomberg со ссылкой на судебные документы.
  • Такой приговор «пошлёт сигнал не только Чжао, но и всему миру», а цена за нарушения американского законодательства «должна быть существенной, чтобы эффективно наказать Чжао за его преступления и сдержать тех, кто хочет построить бизнес-империю, нарушая законы США», говорится в документах.
  • Федеральные нормы предусматривают для Чжао максимальное наказание в виде 18 месяцев тюрьмы, пишет Reuters. Как ожидается, суд в Сиэтле должен вынести приговор 30 апреля 2024 года.
  • В ноябре 2023 года Чанпэн Чжао ушёл с поста гендиректора Binance в рамках многолетнего разбирательства. Регуляторы США обвиняли компанию в том, что она разрешает заключать сделки с клиентами из подсанкционных юрисдикций и по сути «позволяет деньгам поступать в руки к террористам, киберпреступникам и насильникам».
  • Предприниматель признал вину и заключил соглашение с Минюстом США, писало Reuters. Binance согласилась выплатить штрафы на общую сумму $4,3 млрд для урегулирования претензий властей, Чжао лично заплатит $50 млн. До оглашения приговора Чжао по решению суда должен оставаться в США, его отпустили под залог в $175 млн.
Чанпэн Чжао в ноябре 2023 года / Источник: Chloe Collyer, Bloomberg

#новости #binance

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51 комментарий
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 Альвар

Демократия в работе

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Dimitri

А демократия это только когда можно нарушать законы без последствий?

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21 комментарий
Eli

Ботофермы в работе

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2 комментария
Лёня Воронин

Вы запустили срач в комментах, поздравляю

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Запопу Кусь

Бедный чувак, он изо всех сил запрещал аккаунты россиянам, но Америка его так и не полюбила 🤭😄

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Dimitri

Они начали банят только когда на них уже наехали органы США. В этом и притензие.

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Natural Phobia

Свобода и демократия, смотри не перепутай

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Eli

Личное мнение, а не 15ти рублевые комменты, смотри не перепутай

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5 комментариев
Voronov
Федеральные нормы предусматривают по делу Чжао максимальное наказание в виде 18 месяцев

А запросили 36. Так он еще и вину признал и заплатил. Беспредел

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Redmadpanda

Три не четыре, быстро пролетит

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Неуловимый Кабачок

Три года не срок, а жизненный урок

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Вот как я и говорил, сел Пухляш, сядет и Чжао.

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умный человек
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root/ilya

В США запросили три года тюрьмы для основателя Binance Статьи редакции- а чо не 30? иногда я не очень понимаю логику сроков наказания

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Eli

Кто не понял тот поймет

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1 комментарий
Денис Попович

со всем согласился. за все заплатил. все залоги внес. штрафы. издержки. теперь посидит. старая добрая омерика...

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Виталий Баженов

Федеральные нормы предусматривают для Чжао максимальное наказание в виде 18 месяцев тюрьмы- ну так и все ,просить больше ведь незаконно по сути

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Денис Попович

как говорят американские чекисты - был бы человек а статья найдется. не выйдет он уже никуда если посадят. крипта несет угрозу долларовой мировой системе. все причастные пойдут под нож.

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Кирилл Таран

Просить законно. Незаконно давать.
Но есть момент, что обвинение может попробовать представить дело как несколько эпизодов, тогда по каждому может быть не больше восемнадцати.

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Курильщик

вечер в хату. кудрявого ftx скоро подселят

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Роман Кулаков

не фортануло все равно, хоть и отключил мне p2p

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48 комментариев
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