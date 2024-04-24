В США запросили три года тюрьмы для основателя Binance Статьи редакции
Суд должен вынести приговор 30 апреля 2024 года.
- Минюст США рекомендовал приговорить основателя и бывшего гендиректора криптобиржи Binance Чанпэна Чжао к 36 месяцам тюрьмы, пишет Bloomberg со ссылкой на судебные документы.
- Такой приговор «пошлёт сигнал не только Чжао, но и всему миру», а цена за нарушения американского законодательства «должна быть существенной, чтобы эффективно наказать Чжао за его преступления и сдержать тех, кто хочет построить бизнес-империю, нарушая законы США», говорится в документах.
- Федеральные нормы предусматривают для Чжао максимальное наказание в виде 18 месяцев тюрьмы, пишет Reuters. Как ожидается, суд в Сиэтле должен вынести приговор 30 апреля 2024 года.
- В ноябре 2023 года Чанпэн Чжао ушёл с поста гендиректора Binance в рамках многолетнего разбирательства. Регуляторы США обвиняли компанию в том, что она разрешает заключать сделки с клиентами из подсанкционных юрисдикций и по сути «позволяет деньгам поступать в руки к террористам, киберпреступникам и насильникам».
- Предприниматель признал вину и заключил соглашение с Минюстом США, писало Reuters. Binance согласилась выплатить штрафы на общую сумму $4,3 млрд для урегулирования претензий властей, Чжао лично заплатит $50 млн. До оглашения приговора Чжао по решению суда должен оставаться в США, его отпустили под залог в $175 млн.
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Демократия в работе
А демократия это только когда можно нарушать законы без последствий?
Ботофермы в работе
Вы запустили срач в комментах, поздравляю
Бедный чувак, он изо всех сил запрещал аккаунты россиянам, но Америка его так и не полюбила 🤭😄
Они начали банят только когда на них уже наехали органы США. В этом и притензие.
Свобода и демократия, смотри не перепутай
Личное мнение, а не 15ти рублевые комменты, смотри не перепутай
А запросили 36. Так он еще и вину признал и заплатил. Беспредел
Три не четыре, быстро пролетит
Три года не срок, а жизненный урок
Вот как я и говорил, сел Пухляш, сядет и Чжао.
В США запросили три года тюрьмы для основателя Binance Статьи редакции- а чо не 30? иногда я не очень понимаю логику сроков наказания
Кто не понял тот поймет
со всем согласился. за все заплатил. все залоги внес. штрафы. издержки. теперь посидит. старая добрая омерика...
Федеральные нормы предусматривают для Чжао максимальное наказание в виде 18 месяцев тюрьмы- ну так и все ,просить больше ведь незаконно по сути
как говорят американские чекисты - был бы человек а статья найдется. не выйдет он уже никуда если посадят. крипта несет угрозу долларовой мировой системе. все причастные пойдут под нож.
Просить законно. Незаконно давать.
Но есть момент, что обвинение может попробовать представить дело как несколько эпизодов, тогда по каждому может быть не больше восемнадцати.
вечер в хату. кудрявого ftx скоро подселят
не фортануло все равно, хоть и отключил мне p2p