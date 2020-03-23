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Татьяна Боброва
3243

Правительство России в три раза увеличило список системообразующих компаний — в него вошли «Вкусвилл», IKEA и другие Материал редакции

Это позволит понять проблемы, которые возникают у бизнеса, указывают «Ведомости».

  • 20 марта 2020 года правительственная комиссия по экономической политике решила в три раза расширить перечень системообразующих компаний — с 200 до 600, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердил федеральный чиновник и сотрудники трёх компаний из списка.
  • Сейчас включение в список позволяет компаниям получать в том числе доступ к льготному кредитованию и госгарантиям — например, на инвестиционные проекты, рефинансирование долгов и другие цели. По данным «Ведомостей», в перечень вошли в том числе ритейлеры «Вкусвилл», «Ашан», IKEA, «Спортмастер» и другие, а также сети McDonald's, Burger King, «Глория джинс», ФГУПы и строительные компании.
  • Само по себе включение компании в список не влечет оказания поддержки, пояснил «Ведомостям» представитель «Новолипецкого металлургического комбината». По словам источника издания, перечень нужен прежде всего для мониторинга проблем. Компании из списка могут подать заявку и согласовать план финансового оздоровления, приводит газета комментарий Минэкономразвития.
  • По словам министра экономического развития Максима Решетникова, стресс-тесты системообразующих предприятий начнутся с 23 марта, писало «Прайм». После проверки могут быть приняты дополнительные меры поддержки таких компаний, говорил премьер-министр Михаил Мишустин.
  • Власти составляют списки системообразующих компаний с 2008 года, напоминает газета. Прошлый перечень был утвержден в 2015 году, в него попали около 200 организаций, на которые приходится 70% совокупного национального дохода и в штате которых трудится 20% населения. По каким принципам был сформирован новый список, представитель Минэкономразвития не прокомментировал.

#новость #коронавирус

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34 комментария
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Дмитрий Стальненко

13

А малый и микро бизнес, видимо, пускай сдохнут.

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Поволжский Мститель

Дмитрий
20

конечно. Они все жулики и наживаются на простых людях!

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Андрей Пантелеев

Поволжский
0

А корпорации и торговые сети нет?

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Алексей Другой

Андрей
6

А в корпорациях правильные люди сидят - договороспособные 

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boppler

Дмитрий
–7

Торгаши быстро плодятся. Сдохнут и пёс с ними - новые вырастут за 5 секунд когда будет надо. Быть торгашом - это тебе не архитектуру процессора разрабатывать. Снял помещение, открыл лавку, поставил штендер и готово. А разработчиков процессоров у нас нет, все плохо учились и стали торгашами. Могут только кофейни плодить (все такие бразильцы прямо) и шмот перепродавать.

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Роман Беляев

boppler
3

Бизнес - это не только торгаш, это те же проектировщики, разработчики и все другие сферы. Вы не много не понимаете что такое бизнес. У Вас застряло один торгаш и все. Это полное не понимание что такое бизнес с этого и надо начинать. В бизнесе те же разработчики процессоров и заводов и микрорайонов, космических кораблей и самолётов и лайнеров морских. Так что сначала поймите что такое бизнес на самом деле

Ответить

boppler

Роман
–2

Ну видимо нет у нас разработчиков процессоров, которые системообразующие. Те, которые есть - Эльбрусы всякие - которые в военке используются - так они вне сферы бизнеса - они государственно-военные, их ни в какой список вносить не надо, их и так не дадут развалить. А из реального бизнеса у нас по большей части торгашня. Всё VC.ru по большей части торгаши-маркетолухи всякие. А списаг этот составляли, если кто не понял, с точки зрения "налогоплательщик". Кто налогов больше платит, тот и образует систему. 

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Дмитрий Стальненко

boppler
1

Эти торгаши, как вы из пренебрежительно называете, лично мне ближе чем разжиревшие сети со счетами в офшорах, иностранными учредителями и выводом денег зарубеж. Что жалеть французский Ашан или американский Мак?? Ваши торгаши - это наша страна, мы все торгаши. Нам создают условия чтобы мы так в торгашах и оставались. А лично вас мне жаль с такой позицией по жизни.

Ответить

boppler

Дмитрий
–1

Всех торгашей на заводы, а частные лавки заменить на один большой магазин-склад с роботами-кассирами, где всё по минимальной цене!

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Arthur Niazyan

boppler
1

А, опять этот стебанутый, трижды забаненный 🤣😁🤣

Ответить

Goddard Targarten

boppler
0

И всем по одинаковым галошам чёрного цвета выдать! А кому надо красные - тех на рудники послать чтобы не повадно было.

Ответить

boppler

Goddard
–1

Разрешаю делать калоши все те, которые делаются сейчас. Разнообразие на полную. Пускай предприятия, которые производят реальную добавленную стоимость и продукт - останутся и плодятся, вопрос только в торгашах. Зачем народу нужны посредники-дармоеды?

Ответить

Goddard

boppler
0

Народ же выбирает по цене? Заводу достаточно открыть свой маркетплейс и продавать там по заводским ценам, без наценки на перепродажу, вот и всё решение :)

Ответить

boppler

Goddard
0

Сурово мыслишь. 

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Дмитрий Стальненко

boppler
0

🤦‍♂️ не надо больше пить

Ответить

Роман Беляев

2

Предполагаю за это включение кто-то оплатил. Т.к. считать американский Макдональдс системообразующим в России - это писец полный. Без гамбургеров, бургеров и сушеной картошки никто не проживет ? Я ещё понял бы пельменные, борщики, котлетки с пюрешкой и нормальная еда. А Спортмастер со своими куртками за 25000 р из Китая (себестоимость которых 1500 р) по цене холодильника и футболками за 3000 р, когда они по 250 р на том же подмосковном предприятии Ursus шьються. Что это за фигня происходит ?

Ответить

Владимир Александрович

Роман
7

Вы мыслите не гамбургерами, а тем, что за ними стоит. Налоги, десятки тысяч рабочих мест, закупка тысяч тон продукции у ферм, комбинатов. Развитие социальной инфраструктуры.

Ответить

Владислав Владимирович

Роман
2

А следующий абзац не судьба была прочитать?
 Само по себе включение компании в список не влечет оказания поддержки, пояснил «Ведомостям» представитель «Новолипецкого металлургического комбината». По словам источника издания, перечень нужен прежде всего для мониторинга проблем. Компании из списка могут подать заявку и согласовать план финансового оздоровления, приводит газета комментарий Минэкономразвития.

Ответить

Михаил Шварц

Владислав
0

Но тем не менее уже включение "буржуйской, омереканской" компании, в системообразующий лист не вяжется с парадигмой правительства

Ответить

Алексей Юрганов

Михаил
6

https://www.rusprofile.ru/id/4174690
115054, город Москва, Валовая улица, дом 26 

По состоянию на 2018 год в Российской сети работает более 50 тыс. сотрудников.
98% продукции поставляют отечественные поставщики.

«Макдональдс» обеспечивает до 25% всех налоговых поступлений в сфере общественного питания.

Не системнообразующее, да.

Какой же ты ограниченный.

Реквизиты ООО "Макдоналдс", Москва, и другая…
ООО "Макдоналдс" (Москва) - контакты, реквизиты, виды деятельности. Организации присвоен ИНН…
www.rusprofile.ru
Ответить

Михаил Шварц

Алексей
0

Хах, достойно. Только я не слова не сказал про масштаб Макдональдса в РФ. Твои факты погоды не меняют. Это логично, что находяшееся в каждом городе заведение (зачастую по несколько штук) приносит огромное количество налоговых поступлений.
Я лишь заявил, что с официальной позицией государства это не вяжется. Импортозамещение, санкции и банальное выливание помоев на "пендосов" в гос. СМИ с одной стороны, и с другой включение американской компании общепита в лист предприятий, образующих рос. экономику. Это забавно.

Но ещё забавнее, что есть третья сторона - это ты, со своими очевидными фактами, пытающийся кислотно доказать очевидное. Но я тебя не виню, любой другой сирота на твоём месте написал бы тоже самое. По этому удачно тебе восполнить ту, потерянную, родительскую заботу, в комментариях

Ответить

Роман Беляев

Михаил
0

Хорошо сказал :)

Ответить

Роман Беляев

Владислав
0

Ну конечно, сегодня нет, завтра пошли туда миллиардные вливания из ФНБ и ПФР

Ответить

boppler

Роман
–2

Копетализм и торгашизм. Чё не так? Продавать товар за много бабла выгодно - от этого у торгаша много бабла. Любой торгаш хочет много бабла. Ты осуждаешь торгашей или чё? Как ты посмел?

Ответить

Роман Беляев

2

Системообразующие в моем понимании - это электронные заводы, НИИ, проектные институты, бизнес технической направленности, заводы по продуктам питания полезным и транспорту, железная дорога, электроэнергия, медицинские предприятия, строительная сфера домов и мостов, связь, ИТ сфера и т.п.

Ответить

Nurbol Alpysbayev

Роман
0

Ну всякие Ашаны тоже вносят лепту в повышение эффективности, экономности, может даже экологичности экономики (за счет эффективной логистики). А вот зачем в списке McDonalds и Burger King не понятно.

Ответить

Arthur Niazyan

Nurbol
1

Производство питания, рабочие места, крупные контракты на поставку продуктов прямо с полей - видимо поэтому.

Ответить

Роман Беляев

–1

Считать девку голожопую в Инстаграмме или Бузову системообразующей, т.к. у нее миллионы лайков и прибыли миллионные, а техника и проектировщика НЕ системообразующим, который в чулане проектирует и паяет и строит элементы, где мы жить будем. Все понятия системообразующих перевернулись с ног на голову. Это как бабы мыслят об успешности мужика по его деньгам. Хотя он может быть жулик, мошенник, или сидит на госбюджете просто или родители депутаты

Я простыми словами хотел объяснить. Что не деньгами должна мериться что предприятие системобразующее, а полезным вкладом в развитие страны

А то у нас те же маникюрные салоны скоро будут системообразующими там хорошие очень бабки зарабатывают и барбершопы за стрижку бороды 1500 р три волосинки вообще писец

Ответить

Роман Беляев

–3

Надо было тогда производителей туалетной бумаги ещё включить в список системообразующих и то от них пользы больше, чем от макдональдсов и Спортмастеров, Икея с заоблачными цена и т.п

Ответить

Валерий Никнейм

0
Ответить

Denis Novikov

0

Какую систему образуют понятно по составу

Ответить

Ilya Miroshnichenko

0

Прикольно: нужно просто всеми правдами и не правдами, загоняя себя в кредиты по самое не хочу стать большой сетью чтобы считаться системообразующей и тебя начнут спасать и помогать чуть что, так? С банками так вроде

Ответить

Паронормальный

–1

Как торговое предприятие может быть системнообразующим? 

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Arthur Niazyan

Паронормальный
0

Включены те, кто имеет своё производство или является драйвером этого производства.

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