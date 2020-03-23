Это позволит понять проблемы, которые возникают у бизнеса, указывают «Ведомости».
- 20 марта 2020 года правительственная комиссия по экономической политике решила в три раза расширить перечень системообразующих компаний — с 200 до 600, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердил федеральный чиновник и сотрудники трёх компаний из списка.
- Сейчас включение в список позволяет компаниям получать в том числе доступ к льготному кредитованию и госгарантиям — например, на инвестиционные проекты, рефинансирование долгов и другие цели. По данным «Ведомостей», в перечень вошли в том числе ритейлеры «Вкусвилл», «Ашан», IKEA, «Спортмастер» и другие, а также сети McDonald's, Burger King, «Глория джинс», ФГУПы и строительные компании.
- Само по себе включение компании в список не влечет оказания поддержки, пояснил «Ведомостям» представитель «Новолипецкого металлургического комбината». По словам источника издания, перечень нужен прежде всего для мониторинга проблем. Компании из списка могут подать заявку и согласовать план финансового оздоровления, приводит газета комментарий Минэкономразвития.
- По словам министра экономического развития Максима Решетникова, стресс-тесты системообразующих предприятий начнутся с 23 марта, писало «Прайм». После проверки могут быть приняты дополнительные меры поддержки таких компаний, говорил премьер-министр Михаил Мишустин.
- Власти составляют списки системообразующих компаний с 2008 года, напоминает газета. Прошлый перечень был утвержден в 2015 году, в него попали около 200 организаций, на которые приходится 70% совокупного национального дохода и в штате которых трудится 20% населения. По каким принципам был сформирован новый список, представитель Минэкономразвития не прокомментировал.
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Дмитрий Стальненко
А малый и микро бизнес, видимо, пускай сдохнут.
Поволжский МстительДмитрий
конечно. Они все жулики и наживаются на простых людях!
Андрей ПантелеевПоволжский
А корпорации и торговые сети нет?
Алексей ДругойАндрей
А в корпорациях правильные люди сидят - договороспособные
bopplerДмитрий
Торгаши быстро плодятся. Сдохнут и пёс с ними - новые вырастут за 5 секунд когда будет надо. Быть торгашом - это тебе не архитектуру процессора разрабатывать. Снял помещение, открыл лавку, поставил штендер и готово. А разработчиков процессоров у нас нет, все плохо учились и стали торгашами. Могут только кофейни плодить (все такие бразильцы прямо) и шмот перепродавать.
Роман Беляевboppler
Бизнес - это не только торгаш, это те же проектировщики, разработчики и все другие сферы. Вы не много не понимаете что такое бизнес. У Вас застряло один торгаш и все. Это полное не понимание что такое бизнес с этого и надо начинать. В бизнесе те же разработчики процессоров и заводов и микрорайонов, космических кораблей и самолётов и лайнеров морских. Так что сначала поймите что такое бизнес на самом деле
bopplerРоман
Ну видимо нет у нас разработчиков процессоров, которые системообразующие. Те, которые есть - Эльбрусы всякие - которые в военке используются - так они вне сферы бизнеса - они государственно-военные, их ни в какой список вносить не надо, их и так не дадут развалить. А из реального бизнеса у нас по большей части торгашня. Всё VC.ru по большей части торгаши-маркетолухи всякие. А списаг этот составляли, если кто не понял, с точки зрения "налогоплательщик". Кто налогов больше платит, тот и образует систему.
Дмитрий Стальненкоboppler
Эти торгаши, как вы из пренебрежительно называете, лично мне ближе чем разжиревшие сети со счетами в офшорах, иностранными учредителями и выводом денег зарубеж. Что жалеть французский Ашан или американский Мак?? Ваши торгаши - это наша страна, мы все торгаши. Нам создают условия чтобы мы так в торгашах и оставались. А лично вас мне жаль с такой позицией по жизни.
bopplerДмитрий
Всех торгашей на заводы, а частные лавки заменить на один большой магазин-склад с роботами-кассирами, где всё по минимальной цене!
Arthur Niazyanboppler
А, опять этот стебанутый, трижды забаненный 🤣😁🤣
Goddard Targartenboppler
И всем по одинаковым галошам чёрного цвета выдать! А кому надо красные - тех на рудники послать чтобы не повадно было.
bopplerGoddard
Разрешаю делать калоши все те, которые делаются сейчас. Разнообразие на полную. Пускай предприятия, которые производят реальную добавленную стоимость и продукт - останутся и плодятся, вопрос только в торгашах. Зачем народу нужны посредники-дармоеды?
Goddardboppler
Народ же выбирает по цене? Заводу достаточно открыть свой маркетплейс и продавать там по заводским ценам, без наценки на перепродажу, вот и всё решение :)
bopplerGoddard
Сурово мыслишь.
Дмитрий Стальненкоboppler
🤦♂️ не надо больше пить
Роман Беляев
Предполагаю за это включение кто-то оплатил. Т.к. считать американский Макдональдс системообразующим в России - это писец полный. Без гамбургеров, бургеров и сушеной картошки никто не проживет ? Я ещё понял бы пельменные, борщики, котлетки с пюрешкой и нормальная еда. А Спортмастер со своими куртками за 25000 р из Китая (себестоимость которых 1500 р) по цене холодильника и футболками за 3000 р, когда они по 250 р на том же подмосковном предприятии Ursus шьються. Что это за фигня происходит ?
Владимир АлександровичРоман
Вы мыслите не гамбургерами, а тем, что за ними стоит. Налоги, десятки тысяч рабочих мест, закупка тысяч тон продукции у ферм, комбинатов. Развитие социальной инфраструктуры.
Владислав ВладимировичРоман
А следующий абзац не судьба была прочитать?
Само по себе включение компании в список не влечет оказания поддержки, пояснил «Ведомостям» представитель «Новолипецкого металлургического комбината». По словам источника издания, перечень нужен прежде всего для мониторинга проблем. Компании из списка могут подать заявку и согласовать план финансового оздоровления, приводит газета комментарий Минэкономразвития.
Михаил ШварцВладислав
Но тем не менее уже включение "буржуйской, омереканской" компании, в системообразующий лист не вяжется с парадигмой правительства
Алексей ЮргановМихаил
https://www.rusprofile.ru/id/4174690
115054, город Москва, Валовая улица, дом 26
По состоянию на 2018 год в Российской сети работает более 50 тыс. сотрудников.
98% продукции поставляют отечественные поставщики.
«Макдональдс» обеспечивает до 25% всех налоговых поступлений в сфере общественного питания.
Не системнообразующее, да.
Какой же ты ограниченный.
Михаил ШварцАлексей
Хах, достойно. Только я не слова не сказал про масштаб Макдональдса в РФ. Твои факты погоды не меняют. Это логично, что находяшееся в каждом городе заведение (зачастую по несколько штук) приносит огромное количество налоговых поступлений.
Я лишь заявил, что с официальной позицией государства это не вяжется. Импортозамещение, санкции и банальное выливание помоев на "пендосов" в гос. СМИ с одной стороны, и с другой включение американской компании общепита в лист предприятий, образующих рос. экономику. Это забавно.
Но ещё забавнее, что есть третья сторона - это ты, со своими очевидными фактами, пытающийся кислотно доказать очевидное. Но я тебя не виню, любой другой сирота на твоём месте написал бы тоже самое. По этому удачно тебе восполнить ту, потерянную, родительскую заботу, в комментариях
Роман БеляевМихаил
Хорошо сказал :)
Роман БеляевВладислав
Ну конечно, сегодня нет, завтра пошли туда миллиардные вливания из ФНБ и ПФР
bopplerРоман
Копетализм и торгашизм. Чё не так? Продавать товар за много бабла выгодно - от этого у торгаша много бабла. Любой торгаш хочет много бабла. Ты осуждаешь торгашей или чё? Как ты посмел?
Роман Беляев
Системообразующие в моем понимании - это электронные заводы, НИИ, проектные институты, бизнес технической направленности, заводы по продуктам питания полезным и транспорту, железная дорога, электроэнергия, медицинские предприятия, строительная сфера домов и мостов, связь, ИТ сфера и т.п.
Nurbol AlpysbayevРоман
Ну всякие Ашаны тоже вносят лепту в повышение эффективности, экономности, может даже экологичности экономики (за счет эффективной логистики). А вот зачем в списке McDonalds и Burger King не понятно.
Arthur NiazyanNurbol
Производство питания, рабочие места, крупные контракты на поставку продуктов прямо с полей - видимо поэтому.
Роман Беляев
Считать девку голожопую в Инстаграмме или Бузову системообразующей, т.к. у нее миллионы лайков и прибыли миллионные, а техника и проектировщика НЕ системообразующим, который в чулане проектирует и паяет и строит элементы, где мы жить будем. Все понятия системообразующих перевернулись с ног на голову. Это как бабы мыслят об успешности мужика по его деньгам. Хотя он может быть жулик, мошенник, или сидит на госбюджете просто или родители депутаты
Я простыми словами хотел объяснить. Что не деньгами должна мериться что предприятие системобразующее, а полезным вкладом в развитие страны
А то у нас те же маникюрные салоны скоро будут системообразующими там хорошие очень бабки зарабатывают и барбершопы за стрижку бороды 1500 р три волосинки вообще писец
Роман Беляев
Надо было тогда производителей туалетной бумаги ещё включить в список системообразующих и то от них пользы больше, чем от макдональдсов и Спортмастеров, Икея с заоблачными цена и т.п
Валерий Никнейм
Denis Novikov
Какую систему образуют понятно по составу
Ilya Miroshnichenko
Прикольно: нужно просто всеми правдами и не правдами, загоняя себя в кредиты по самое не хочу стать большой сетью чтобы считаться системообразующей и тебя начнут спасать и помогать чуть что, так? С банками так вроде
Паронормальный
Как торговое предприятие может быть системнообразующим?
Arthur NiazyanПаронормальный
Включены те, кто имеет своё производство или является драйвером этого производства.