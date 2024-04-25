Право
Артур Томилко

Суд удовлетворил иск Минпромторга о приостановке акционерных прав X5 Group в её российском подразделении Статьи редакции

Принадлежащие ей акции передадут самой российской «дочке».

  • Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минпромторга к нидерландской X5 Retail Group N.V в полном объёме, говорится в заявлении компании.
  • Там пояснили, что решение приостанавливает акционерные права X5 Group в ООО «Корпоративный центр ИКС 5» и предполагает передачу принадлежащих нидерландской структуре акции в управление самой российской «дочки». Иностранные держатели депозитарных расписок X5 Group смогут получить акции дочерней компании пропорционально своим долям.
  • Также в X5 Group отметили, что не осведомлены о «конкретном содержании» решения и сроках его публикации, но подчеркнули, что оно «не повлияет на торговые операции в России». Компания планирует изучить «варианты действий в рамках правового поля» и принять решение о дальнейших шагах после получения судебных документов.
  • Минпромторг 29 марта 2024 года сообщил, что подал заявление в Арбитражный суд Московской области о приостановке корпоративных прав X5 Retail Group в российской «дочке». Ведомство указывало, что нидерландская компания владеет более 50% российской «дочки», и это создаёт «риски причинения вреда российскому подразделению, России и её гражданам».
  • До этого ООО «Корпоративный центр ИКС 5» внесли в перечень экономически значимых организаций. Компания управляет в России сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик».
  • 5 апреля Мосбиржа приостановила торги депозитарными расписками X5 Group.

#новости #x5group

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28 комментариев
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 Леонид Гнездилов

Больше вреда, чем сам минпромторг вряд-ли причинят))
Сами найдите картинку с чекистом и припишите "торговай! "
Что это вообще за государство такое, что вред ей может приченить даже владелец 50% сети недорогих магазинчиков?

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Запопу Кусь

Чемодан, вокзал, Америка. 🧳🚂🇺🇸
Я бы вообще всё иностранное приватизировала бы одним днём. Пусть катятся ко всем чертям. 😝

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Сергей Леопольдович

Надеюсь, это послание с паровозиком было написано на бересте и в редакцию VC его принес правильный голубь.

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Запопу Кусь

Зато таблица Менделеева наша и мы первыми вышли в космос. Так что все химические элементы и вся Вселенная принадлежит нам. 💁‍♀️🚀🌌🪐👩‍🚀👨‍🚀🛰☄🪐

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Леонид Гнездилов

Дык оно перестанет работать через год) Оно же не странам принадлежит, а конкретным людям. И сама чемодан вокзал, мы ещё от оков освободисся, или как там)

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sles

взять и всё поделить (ц)

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Максим Ростокин

А потом всё равно кусь!

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sles

цап царап же

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Укладчик стекловаты
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Alex Romanov

Вот казалось бы, эту картинку можно под каждым ее сообщением скидывать, и каждый раз будет в тему.

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FaithlessPreacher

Что ты тут пукнул вообще, сам хоть понял?

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Grisha

Да, я тоже не понял, что он хотел сказать

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Дмитрий Яшин

И не ты один))) Поражает поток таких комментаторов на виси, конечно.

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Az Gard (стратегии для ботов)

минпромторг? Вы столько ошибок в фамилии человека, считающего себя президентом, сделали :) А патриорки вам сейчас минусов-то насуют

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Юрий Б.

Нет больше минусов

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Az Gard (стратегии для ботов)

давно не заходил :) Цукербергпозвонит не перестает портиться...

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Webmaster3.0

Очень просто. Саботаж как в 90-х гг., когда мясо и другие продукты не дошли до столиц, хотя они были. Просто собственники решили, что могут внести свою лепту в революцию, путч и так далее. Ради своих интересов, конечно. Не первый раз в истории России.

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Сергей Васильевич

Частной собственности в России нет

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SregaagerS

А где она есть?

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Леонид Гнездилов

Много где

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Az Gard (стратегии для ботов)

например там, где вынуждены дорогами обходить частные дома

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Виктория Коц

ну она есть ,но временно...к сожалению везде можно перейти дорогу и остаться без бизнеса

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Daniil Ratnik

Раз были риски причинения вреда российскому подразделению как указывали, то в любом случае решение принимать нужно было. А главное что это решение не повлияет на торговые операции в России.

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Giraffe

Это частный бизнес и его частное дело, кто и как вред ему может нанести

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Невероятный Блондин

В России нет частной собственности, только временное пользование пока разрешают.

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Виктор Котлов

Причем рассмотрели дело с космической скоростью - за 27 дней

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The Popov

Жаль что дело закрыли для публики, поэтому мотивов мы не увидим

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Невероятный Блондин

Это наша корова 🐄 и мы ее доим

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