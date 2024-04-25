Суд удовлетворил иск Минпромторга о приостановке акционерных прав X5 Group в её российском подразделении Статьи редакции
Принадлежащие ей акции передадут самой российской «дочке».
- Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минпромторга к нидерландской X5 Retail Group N.V в полном объёме, говорится в заявлении компании.
- Там пояснили, что решение приостанавливает акционерные права X5 Group в ООО «Корпоративный центр ИКС 5» и предполагает передачу принадлежащих нидерландской структуре акции в управление самой российской «дочки». Иностранные держатели депозитарных расписок X5 Group смогут получить акции дочерней компании пропорционально своим долям.
- Также в X5 Group отметили, что не осведомлены о «конкретном содержании» решения и сроках его публикации, но подчеркнули, что оно «не повлияет на торговые операции в России». Компания планирует изучить «варианты действий в рамках правового поля» и принять решение о дальнейших шагах после получения судебных документов.
- Минпромторг 29 марта 2024 года сообщил, что подал заявление в Арбитражный суд Московской области о приостановке корпоративных прав X5 Retail Group в российской «дочке». Ведомство указывало, что нидерландская компания владеет более 50% российской «дочки», и это создаёт «риски причинения вреда российскому подразделению, России и её гражданам».
- До этого ООО «Корпоративный центр ИКС 5» внесли в перечень экономически значимых организаций. Компания управляет в России сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик».
- 5 апреля Мосбиржа приостановила торги депозитарными расписками X5 Group.
768 показов
1.1K открытий
Больше вреда, чем сам минпромторг вряд-ли причинят))
Сами найдите картинку с чекистом и припишите "торговай! "
Что это вообще за государство такое, что вред ей может приченить даже владелец 50% сети недорогих магазинчиков?
Чемодан, вокзал, Америка. 🧳🚂🇺🇸
Я бы вообще всё иностранное приватизировала бы одним днём. Пусть катятся ко всем чертям. 😝
Надеюсь, это послание с паровозиком было написано на бересте и в редакцию VC его принес правильный голубь.
Зато таблица Менделеева наша и мы первыми вышли в космос. Так что все химические элементы и вся Вселенная принадлежит нам. 💁♀️🚀🌌🪐👩🚀👨🚀🛰☄🪐
Дык оно перестанет работать через год) Оно же не странам принадлежит, а конкретным людям. И сама чемодан вокзал, мы ещё от оков освободисся, или как там)
взять и всё поделить (ц)
А потом всё равно кусь!
цап царап же
Вот казалось бы, эту картинку можно под каждым ее сообщением скидывать, и каждый раз будет в тему.
Что ты тут пукнул вообще, сам хоть понял?
Да, я тоже не понял, что он хотел сказать
Комментарий удален модератором
И не ты один))) Поражает поток таких комментаторов на виси, конечно.
Комментарий удален модератором
минпромторг? Вы столько ошибок в фамилии человека, считающего себя президентом, сделали :) А патриорки вам сейчас минусов-то насуют
Нет больше минусов
давно не заходил :) Цукербергпозвонит не перестает портиться...
Очень просто. Саботаж как в 90-х гг., когда мясо и другие продукты не дошли до столиц, хотя они были. Просто собственники решили, что могут внести свою лепту в революцию, путч и так далее. Ради своих интересов, конечно. Не первый раз в истории России.
Частной собственности в России нет
А где она есть?
Много где
например там, где вынуждены дорогами обходить частные дома
ну она есть ,но временно...к сожалению везде можно перейти дорогу и остаться без бизнеса
Раз были риски причинения вреда российскому подразделению как указывали, то в любом случае решение принимать нужно было. А главное что это решение не повлияет на торговые операции в России.
Это частный бизнес и его частное дело, кто и как вред ему может нанести
В России нет частной собственности, только временное пользование пока разрешают.
Причем рассмотрели дело с космической скоростью - за 27 дней
Жаль что дело закрыли для публики, поэтому мотивов мы не увидим
Это наша корова 🐄 и мы ее доим