«Речь не о пересмотре приватизации»: Путин прокомментировал перевод некоторых компаний в госсобственность Статьи редакции
Такие решения принимают исходя из интересов национальной безопасности.
- Об этом Владимир Путин заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Его слова приводит «Интерфакс».
- Рассуждая о приватизации в 1990-х, Путин сказал: «Правительство не сделало то, что должно было сделать в соответствии с тогдашней нормативной базой, а значит, претензии к нынешним собственникам активов неуместны. Особенно к тем, кто нормально, успешно работает, решает социальные вопросы, помогает обеспечивать национальную безопасность».
- Глава РСПП Александр Шохин публично удивился тому, что «зал не отреагировал аплодисментами на слова о защите прав собственников и инвесторов», пишет «Интерфакс». Путин в ответ подчеркнул: это потому что «действия правоохранительных органов продолжаются», но ситуация «нормализуется».
- В 2022 году в госсобственность перевели российские активы Renault (их развивают вместе с «КамАЗом») и завод Nissan в Санкт-Петербурге, его позже выкупил «АвтоВАЗ». В 2023 году то же произошло с предприятием Toyota в Санкт-Петербурге.
- В декабре 2023 года Росимуществу передали акции автодилера «Рольф». Его основатель Сергей Петров назвал это «правовым беспределом».
- В марте 2024 года суд по иску Генпрокуратуры запретил сделки с акциями и долями производителя макарон «Макфа». Ведомство просило обратить бумаги в доход государства.
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как оставить комментарий и не получить срок?
Я хуй знает, мои трут постоянно, видимо берегут нерадивого.
В уме
легко) А чего бывали уже случаи, что кто то оставил, здесь сообщение и получил срок?)
Чтобы не получить срок, нужно каждый вечер использовать старое советское...
Можно использовать Эзопов язык. Типа этого:
В психиатрической больнице есть много сумасшедших и один главврач. В течение недели главврач один раз в день кусал кого-нибудь из сумасшедших. В конце недели оказалось, что у каждого из больных по два укуса, а главный врач укусил сто раз.
Сколько сумасшедших в больнице?
Также как и не получить срок за правду, не говорить
Да, у нас национальная безопасность страдает очень сильно, ее почему-то надо защищать постоянно!
Подожду когда комменты настоятся)) Так что бы самый срач ворваться
Если несколько десятков тысяч человек замерзают по вине котельной, которая занимается непойми чем это национальная безопасность?
В интересах макарошек...
Поклонение малоимущим - это самая страшная вещь в России. 💁♀️
Пенсионеры давно стали тотемным животным, на которое молятся. 🤦♀️
И на алкашные многодетные семьи тоже молятся, там же детки. 🤦♀️
Чем меньше иностранных компаний на рынке - тем больше денег будет оставаться в России. 💁♀️
21-й век на дворе. Сейчас вся информация доступна. Чтобы делать гамбургеры не нужны никакие американцы. 💁♀️
Ого, хорошо, спасибо за ваше мнение!
Эм - ты уже комменты просто рандомно печатаешь? Причем тут иностранные компании? речь идет о приватизации локальных компаний
АУ
Чтобы делать авто не нужны никакие китайцы
и что ты будешь с рублями делать? ты на них не купишь смартфоны и компьютеры. Или ты найдешь как сделать смартфон и сделаешь?
Батька лучше выразился.
Как же ты без ТикТока и Инсты тогда проживёшь?
Почему вы еще не в Россграме?
Ожидается ли рост доходов и зарплат населения?
— Это всё ради вас, дурачки!
— Ааа, теперь понятно! Спасибо что объяснили!
Все всегда на пользу же
Кто это?
Потанин, Прохоров и другая компашка которая фактически бесплатно получили свои предприятия и выводили и выводят деньги зарубеж, тоже должны рассчитаться с государством и вернуть все обратно.
Потанин даже уже завод в Китай вывозит)))))
Ты, брат, это - через запятую такие фамили-то не пиши.. Потанин - это Потанин - это вообще другое. Он уже рассчитался. А если не рассчитался - рассчитается. А если не рассчитается - то значит и не надо было - не наше холопское дело - уважаааемого барина критиковать, ты чё.
Тут, панимашь, понимать надо. Где твоё "чувство ранга", а? Почему ещё великого философа Ильина не изучил? Срочно читать! Там всё по полочкам разложено кто что и кому должен
В принципе ситуация стандартная, национализация бизнеса имеет и историю и мировую практику.
Людоедство, например, тоже имеет и историю, и мировую практику.
Странный аргумент.
Впрочем, классически—защищаторский.
Пришли к нам иностранцы, уйдут, как голодранцы
что-то мне это напомнило. чего это никто не аплодирует и не смеется.
Ой сейчас в комментариях начнется. Страшно подумать
Не думай, делай, неужели тебе не понравилась новость?
Все хорошо, обычное рейдерство.
нет, нет , вы что , в целях безопасности все совершается , никаких рейдерств
Дадада
а что еще он может сказать нам , чуть что дело в нац. безопасности
Дело говорит президент
уголовноеговорит
готовит
Видимо, теперь можно сказать, что есть некоторые компании, которые так настойчиво хотели стать частью государственной семьи, что готовы были даже на правовой беспредел
Надеюсь, это не станет началом новой волны "охоты на ведьм" в бизнес-среде
Тут скорее коррупция затихнет и всё станет на места.
Не граждане, всё получится, я верю. Потому как пол года назад районных подвинул. Главное фактаж и настойчивость.
Когда у Дерипаски отберут уже заводы и параходы. Бегает в суд Лондона до сих пор.
Вот когда в Лондоне скажут - тогда и отберут.. это же очевидно даже из вашего текста 🤷♂️
НИКОМУ не нужно беспокоиться...
но ОСОБЕННО не беспокоиться нужно определенным категориям граждан
Ну кто убежал, тот как бы сам свой путь выбрал. Или они думали, что у них все по рыночной цене все купят. Еще и бонусы дадут за такое.
Бизнес климат с каждым днем все лучше и свободней становится.
Интересно что об этом думают акционеры магниевого завода