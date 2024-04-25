Право
Полина Лааксо

«Речь не о пересмотре приватизации»: Путин прокомментировал перевод некоторых компаний в госсобственность Статьи редакции

Такие решения принимают исходя из интересов национальной безопасности.

  • Об этом Владимир Путин заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Его слова приводит «Интерфакс».

В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Хотел бы подчеркнуть, что речь идёт не о пересмотре приватизации, а о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам.

Владимир Путин
  • Рассуждая о приватизации в 1990-х, Путин сказал: «Правительство не сделало то, что должно было сделать в соответствии с тогдашней нормативной базой, а значит, претензии к нынешним собственникам активов неуместны. Особенно к тем, кто нормально, успешно работает, решает социальные вопросы, помогает обеспечивать национальную безопасность».
  • Глава РСПП Александр Шохин публично удивился тому, что «зал не отреагировал аплодисментами на слова о защите прав собственников и инвесторов», пишет «Интерфакс». Путин в ответ подчеркнул: это потому что «действия правоохранительных органов продолжаются», но ситуация «нормализуется».
Ответ Путина на комментарий Шохина. Источник видео: «Вы слушали маяк»
  • В 2022 году в госсобственность перевели российские активы Renault (их развивают вместе с «КамАЗом») и завод Nissan в Санкт-Петербурге, его позже выкупил «АвтоВАЗ». В 2023 году то же произошло с предприятием Toyota в Санкт-Петербурге.
  • В декабре 2023 года Росимуществу передали акции автодилера «Рольф». Его основатель Сергей Петров назвал это «правовым беспределом».
  • В марте 2024 года суд по иску Генпрокуратуры запретил сделки с акциями и долями производителя макарон «Макфа». Ведомство просило обратить бумаги в доход государства.

#новости

611 показов
2.7K открытий
0
112 комментариев
Написать комментарий...
 Невероятный Блондин

как оставить комментарий и не получить срок?

Ответить
Развернуть ветку
Alexey

Я хуй знает, мои трут постоянно, видимо берегут нерадивого.

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Sniper

В уме

Ответить
Развернуть ветку
Кузя

легко) А чего бывали уже случаи, что кто то оставил, здесь сообщение и получил срок?)

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Отрицательный Веган

Чтобы не получить срок, нужно каждый вечер использовать старое советское...

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Можно использовать Эзопов язык. Типа этого:
В психиатрической больнице есть много сумасшедших и один главврач. В течение недели главврач один раз в день кусал кого-нибудь из сумасшедших. В конце недели оказалось, что у каждого из больных по два укуса, а главный врач укусил сто раз.
Сколько сумасшедших в больнице?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Александр Возженников

Также как и не получить срок за правду, не говорить

Ответить
Развернуть ветку
Владлен Битков

Да, у нас национальная безопасность страдает очень сильно, ее почему-то надо защищать постоянно!

Ответить
Развернуть ветку
Кузя

Подожду когда комменты настоятся)) Так что бы самый срач ворваться

Ответить
Развернуть ветку
17 комментариев
Станислав Пржембольский

Если несколько десятков тысяч человек замерзают по вине котельной, которая занимается непойми чем это национальная безопасность?

Ответить
Развернуть ветку
KK

В интересах макарошек...

Ответить
Развернуть ветку
Запопу Кусь

Поклонение малоимущим - это самая страшная вещь в России. 💁‍♀️
Пенсионеры давно стали тотемным животным, на которое молятся. 🤦‍♀️
И на алкашные многодетные семьи тоже молятся, там же детки. 🤦‍♀️

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Случай
Цап-царап, кхе-кхе
Ответить
Развернуть ветку
Запопу Кусь

Чем меньше иностранных компаний на рынке - тем больше денег будет оставаться в России. 💁‍♀️
21-й век на дворе. Сейчас вся информация доступна. Чтобы делать гамбургеры не нужны никакие американцы. 💁‍♀️

Ответить
Развернуть ветку
Укладчик стекловаты
Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Неприемлемый разговор

Ого, хорошо, спасибо за ваше мнение!

Ответить
Развернуть ветку
Agios Nikolaos

Эм - ты уже комменты просто рандомно печатаешь? Причем тут иностранные компании? речь идет о приватизации локальных компаний

АУ

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Ins

Чтобы делать авто не нужны никакие китайцы

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Serney

и что ты будешь с рублями делать? ты на них не купишь смартфоны и компьютеры. Или ты найдешь как сделать смартфон и сделаешь?

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Случай
21 век на дворе. Чтобы смотреть ТикТок по 8 часов в день не нужны мозги
Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Sergei Timofeyev

Батька лучше выразился.

Ответить
Развернуть ветку
Отрицательный Веган

Как же ты без ТикТока и Инсты тогда проживёшь?

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Почему вы еще не в Россграме?

Ответить
Развернуть ветку
Дойная Корова
тем больше денег будет оставаться в России.

Ожидается ли рост доходов и зарплат населения?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Вадим Д.

— Это всё ради вас, дурачки!
— Ааа, теперь понятно! Спасибо что объяснили!

Ответить
Развернуть ветку
Неприемлемый разговор

Все всегда на пользу же

Ответить
Развернуть ветку
Andrey
Ответить
Развернуть ветку
TVRU

Кто это?

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Andrei Smirnoff

Потанин, Прохоров и другая компашка которая фактически бесплатно получили свои предприятия и выводили и выводят деньги зарубеж, тоже должны рассчитаться с государством и вернуть все обратно.

Ответить
Развернуть ветку
Serney

Потанин даже уже завод в Китай вывозит)))))

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Serge Schukin

Ты, брат, это - через запятую такие фамили-то не пиши.. Потанин - это Потанин - это вообще другое. Он уже рассчитался. А если не рассчитался - рассчитается. А если не рассчитается - то значит и не надо было - не наше холопское дело - уважаааемого барина критиковать, ты чё.

Тут, панимашь, понимать надо. Где твоё "чувство ранга", а? Почему ещё великого философа Ильина не изучил? Срочно читать! Там всё по полочкам разложено кто что и кому должен

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Томский Сибирячок

В принципе ситуация стандартная, национализация бизнеса имеет и историю и мировую практику.

Ответить
Развернуть ветку
Случай

Людоедство, например, тоже имеет и историю, и мировую практику.
Странный аргумент.
Впрочем, классически—защищаторский.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
ал з

Пришли к нам иностранцы, уйдут, как голодранцы

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

что-то мне это напомнило. чего это никто не аплодирует и не смеется.

Ответить
Развернуть ветку
Ярослав Богданов

Ой сейчас в комментариях начнется. Страшно подумать

Ответить
Развернуть ветку
Вячеслав Макаров

Не думай, делай, неужели тебе не понравилась новость?

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Все хорошо, обычное рейдерство.

Ответить
Развернуть ветку
Olga Batalova

нет, нет , вы что , в целях безопасности все совершается , никаких рейдерств

Ответить
Развернуть ветку
Олек Теньков

Дадада

Ответить
Развернуть ветку
Andrey
Ответить
Развернуть ветку
Илья Зубов

а что еще он может сказать нам , чуть что дело в нац. безопасности

Ответить
Развернуть ветку
viktorian85

Дело говорит президент

Ответить
Развернуть ветку
Случай
Дело

уголовное

говорит

готовит

Ответить
Развернуть ветку
Александра Орлова

Видимо, теперь можно сказать, что есть некоторые компании, которые так настойчиво хотели стать частью государственной семьи, что готовы были даже на правовой беспредел

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Денисов

Надеюсь, это не станет началом новой волны "охоты на ведьм" в бизнес-среде

Ответить
Развернуть ветку
Anatolii Zap

Тут скорее коррупция затихнет и всё станет на места.

Ответить
Развернуть ветку
Anatolii Zap

Не граждане, всё получится, я верю. Потому как пол года назад районных подвинул. Главное фактаж и настойчивость.

Ответить
Развернуть ветку
Webmaster3.0

Когда у Дерипаски отберут уже заводы и параходы. Бегает в суд Лондона до сих пор.

Ответить
Развернуть ветку
Serge Schukin

Вот когда в Лондоне скажут - тогда и отберут.. это же очевидно даже из вашего текста 🤷‍♂️

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов
претензии к нынешним собственникам активов неуместны. Особенно к тем

НИКОМУ не нужно беспокоиться...
но ОСОБЕННО не беспокоиться нужно определенным категориям граждан

Ответить
Развернуть ветку
Станислав

Ну кто убежал, тот как бы сам свой путь выбрал. Или они думали, что у них все по рыночной цене все купят. Еще и бонусы дадут за такое.

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Бизнес климат с каждым днем все лучше и свободней становится.

Ответить
Развернуть ветку
placeholder
В 2022 году в госсобственность перевели российские активы Renault (их разваливают вместе с «КамАЗом»)
Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog
слова о защите прав собственников и инвесторов

Интересно что об этом думают акционеры магниевого завода

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
109 комментариев
Раскрывать всегда