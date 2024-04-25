Право
Маша Цепелева

Суд удовлетворил иск ФНС к одной из структур IKEA на 12,9 млрд рублей Статьи редакции

Налоговая служба просила признать недействительным перечисление денег в адрес связанной с IKEA ирландской компании.

  • Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Федеральной налоговой службы (ФНС) к одному из юрлиц IKEA в России — ООО «Торг». Он постановил признать недействительным перечисление 12,9 млрд рублей в адрес ирландской Fami Limited (тоже связана с IKEA). О решении суда сообщил «Интерфакс».
  • ФНС подала иск к ООО «Торг» 30 января 2024 года. Согласно определению суда, ответчик среди прочего должен был предоставить документы по договору поставки товаров ООО «Маркет.Трейд» (от 15 ноября 2022-го, учредитель юрлица — «Яндекс»). В ноябре 2022-го «Яндекс Маркет» сообщил, что выкупил все оставшиеся в России товары IKEA после ухода компании из страны.
  • В марте 2024-го суд арестовал имущество ООО «Торг» на 12,9 млрд рублей в качестве обеспечительной меры.
  • IKEA приостановила работу в России в марте 2022 года. В 2023 году компания продала местные заводы лесопереработчику «Лузалес» и изготовителю мебельных плит «Слотекс». В том же году компания продала штаб-квартиру в Химках, а «Газпромбанк» выкупил все торговые центры «Мега» у Ingka Centres.
  • Выручка ООО «Торг» в 2023 году составила 805,1 млн рублей, чистый убыток — 762,3 млн рублей.
Фото «РИА Новости»

#новости #ikea

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14 комментариев
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 Egor Vinkler

Ну, все правильно. Бабки в стране должны оставаться, если они в стране заработаны 🤷‍♂️ Насхематозили — получите

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Император Нолимоций

Прям вижу это выносом на обложку профильного журнала «Благоприятный инвестиционный климат в России».

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F D

Зачем вообще в такой схеме вкладываться в другую страну если ты не можешь потом получить с этого прибыль?

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Вадим Д.

Ну так 12,9 млрд ₽, как не удовлетворить-то?

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S.Capusta

Эти 12.9 млрд никто конечно не вернёт. Но эта задолженность дает простор для фантазии, чтобы субсидарно раскрутить всю цепочку учредителей и выйти в конце на оставшуюся недвижимость Икеи.
Мы же правовое государство, всё будет по закону.

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debil
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Валерий Ермаков

Не работает кнопка включения еффектов djm-2000

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Слегка Придурковатый

Я правильно понимаю, что щас вот эта ирландская Fami Limited должна как бы вернуть 12,9 млрд рублей?

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Император Нолимоций

И в ноги поклониться, и десницу облобызать. Хотя десницу не заслужила: шуйцу в лучшем случае.

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Слегка Придурковатый

Ну эти шведы ирландские благородные же люди. Должны бабки вернуть, раз суд сказал.

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Император Нолимоций

Ну, одно дело, если бы Таганский или Краснопресненский. Лефортовский, на худой конец. А тут — Московской области... Зашквар так просто карманы выворачивать без апелляции хотя бы.

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Слегка Придурковатый

Ты просто ненавидишь всё русское!

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Веселый стробоскоп

Вернут стульями

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В.М.

У Паши как раз уже 2 есть:)

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