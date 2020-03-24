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Но в Минкомсвязи говорят, что эти критерии не актуальны.
Минкомсвязь разработало поправки к законопроекту о предоставлении бесплатного доступа к социально значимым сайтам даже при нулевом балансе абонента. Ведомство предложило ограничить список сайтами на российском программном обеспечении, сообщает РБК со ссылкой на документ.
Кроме того, к социально значимым будут относиться сайты, соответствующие следующим критериям:
Минкомсвязи предлагает создать реестр таких сайтов. Абонент сможет получить бесплатный доступ к социально значимым ресурсам, если зарегистрируется через Единую систему идентификации и аутентификации.
В пресс-службе Минкомсвязи заявили Forbes, что «эти критерии не актуальные и не соответствуют действительности».
Глава Минсвязи Максут Шадаев в середине марта 2020 года говорил, что критериями включения в список сайтов с бесплатным доступом станут доля на рынке и размер российской аудитории, в реестр войдут мессенджеры, соцсети и сервисы доставки еды.
Однако разработчик сайта Kremlin.ru Артём Геллер утверждает, что указанным критериям соответствует не так много сайтов — даже не у всех госсайтов есть домен в национальной доменной зоне. Кроме того, под все указанные критерии не подходят «ВКонтакте», «Яндекс.Еда» и другие.
Минкомсвязи обязало операторов открыть доступ к сайтам Госуслуг, органов власти и коммерческим социально значимым сервисам с 1 марта 2020 года, однако власти отложили запуск проекта из-за критики ФАС и Минфина. Теперь список сайтов должны подготовить к апрелю 2020 года, а к июлю определить сумму компенсации затрат операторам связи.
Бумеры придумывают очередную дичь.
Т.e. индивидуалки.ру - это социально значимый сайт, а wikipedia.org - нет? А что с навальный.рф? Мамба.ру? Каким-нибудь фишинговым Сбербанk.ру?
Есть мнение, что социальная значимость индивидуалки.ру может быть выше чем всех остальных сайтов вместе взятых.
ну я понимаю они начинают whitelist готовить, но можно объяснить, а сервисам эта вся движуха зачем?
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