Но в Минкомсвязи говорят, что эти критерии не актуальны.

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Минкомсвязь разработало поправки к законопроекту о предоставлении бесплатного доступа к социально значимым сайтам даже при нулевом балансе абонента. Ведомство предложило ограничить список сайтами на российском программном обеспечении, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Кроме того, к социально значимым будут относиться сайты, соответствующие следующим критериям:

Предоставляют доступ только к российскому контенту.

Используют домен национальной доменной зоны.

Работают на программах и базах из реестра российского программного обеспечения.

Провайдер хостинга сайта должен быть российским юрлицом.

Владелец сайта — российское юрлицо или гражданин России.

Минкомсвязи предлагает создать реестр таких сайтов. Абонент сможет получить бесплатный доступ к социально значимым ресурсам, если зарегистрируется через Единую систему идентификации и аутентификации.

В пресс-службе Минкомсвязи заявили Forbes, что «эти критерии не актуальные и не соответствуют действительности».

Глава Минсвязи Максут Шадаев в середине марта 2020 года говорил, что критериями включения в список сайтов с бесплатным доступом станут доля на рынке и размер российской аудитории, в реестр войдут мессенджеры, соцсети и сервисы доставки еды.

Однако разработчик сайта Kremlin.ru Артём Геллер утверждает, что указанным критериям соответствует не так много сайтов — даже не у всех госсайтов есть домен в национальной доменной зоне. Кроме того, под все указанные критерии не подходят «ВКонтакте», «Яндекс.Еда» и другие.