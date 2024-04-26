Право
Полина Лааксо

Путин передал акции российских «дочек» Ariston и владельца Bosch во временное управление «Газпрому» Статьи редакции

Его дочерней структуре — АО «Газпром бытовые системы».

  • Согласно указу, АО временно получит 100% в уставном капитале ООО «Аристон Термо Русь» и ООО «БСХ Бытовые приборы», которые принадлежат Ariston Holding и BSH Hausergate (Bosch и Siemens) соответственно. Причины не указаны. Документ уже вступил в силу.
  • Немецкий производитель бытовой техники Bosch приостановил работу в России в 2022 году. Заводы в Энгельсе выкупила S8 Capital, предприятие в Самаре — ФГУП «НАМИ», а объекты в Стрельне собирался выкупить фонд Can Holding. На февраль 2024 года в стране работал один монобрендовый магазин марки.
  • У итальянского производителя бытовой техники Ariston есть завод во Всеволожске.
Источник фото: РБК
  • В 2022 году в госсобственность перевели российские активы Renault (их развивают вместе с «КамАЗом») и завод Nissan в Санкт-Петербурге, его позже выкупил «АвтоВАЗ». То же произошло с предприятием Toyota в Санкт-Петербурге.
  • В 2023 году Росимуществу временно передали акции автодилера «Рольф», а также доли иностранцев в «Балтике» и «Даноне» (указ по последнему позже отменили). В марте 2024 года суд запретил сделки с акциями и долями производителя макарон «Макфа».
  • 25 апреля 2024 года Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей объяснял: активы переводят в госсобственность, «когда действия или бездействия собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам».
Право
Полина Лааксо
«Речь не о пересмотре приватизации»: Путин прокомментировал перевод некоторых компаний в госсобственность Статьи редакции

Такие решения принимают исходя из интересов национальной безопасности.

Ответ Путина на комментарий Шохина. Источник видео: «Вы слушали маяк»

#новости

1.2K показов
1.9K открытий
0
45 комментариев
Написать комментарий...
 Дмитрий Зима

а по какому принципу выбран газпром? по сути коммерческое предприятие. Почему не передали например мне?

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

А ты с Путиным на дзюдо ходил?

Ответить
Развернуть ветку
Joe cocker

Газпром что ли ходил?

Ответить
Развернуть ветку
Артем М.

Отобрали активы Газпрома, а в ответ - передали Газпрому другие. С волками жить - по-волчьи выть.

Ответить
Развернуть ветку
Алекс

Какой актив Газпрома отобрали?

Ответить
Развернуть ветку
Артем М.

https://journal.tinkoff.ru/news/takeover-of-gazprom/

Польша и Германия забрали активы «Газпрома»
А еще рассказываем, к чему это может привести
journal.tinkoff.ru
Ответить
Развернуть ветку
Алекс

То есть компании не дали шантажировать страну тем, что они не заполнят хранилища (а они их не заполняли) и поэтому мы в ответ забрали стиралки?

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

А надо было оставлять им простаивающие заводы?
То что делали западные компании -это экономический саботаж, и если вы считаете оправданным отжим компаний Газпрома, то почему против ответных действий?

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Там забрали гранату у макаки, а тут — бизнес у людей.

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

Это другое ну да ну да

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Если кого-то приятель попросил дома патроны подержать, а сам в какой-то момент пошел по дверям соседей стрелять, пока патроны не закончились, — то надо ему оставшиеся патроны отдать? Они же вроде как его. Такая логика?

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

Не понятно к чему приведенный пример

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Shirochenkov

В Германии газовую сеть.

Ответить
Развернуть ветку
Алекс

https://vc.ru/e/1147500?comment=7436484

Путин передал акции российских «дочек» Ariston и…
Его дочерней структуре — АО «Газпром бытовые системы».
vc.ru
Ответить
Развернуть ветку
Webmaster3.0

НПЗ в Германии.

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Так забрали у частных владельцев

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

Как будто на западе у частных владельцев ничего не отжимали, взять хотя бы отжим завода у Акрона

Ответить
Развернуть ветку
Малкин Никита

Вопрос такой же

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Мне больше интересно, АО «Газпром бытовые системы» было создано вчера или сегодня утром?

Ответить
Развернуть ветку
Павел

в 92-м

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Садовой

Просто не знали про тебя. Так бы конечно тебе.

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta
Вопрос к основателю Макдональдс в России Джорджу Кохану, 1992 год:

- Вы не боитесь, что ветер у нас переменится и ваш московский «Макдоналдс» вдруг возьмут и национализируют?
- Мне так часто задают подобный вопрос, что даже пришлось подготовить стандартный ответ: если в одно прекрасное утро я услышу по радио такую информацию, то просто переключусь на другую станцию. Я уже достаточно успел познакомиться с ситуацией в вашей стране, узнать настроения людей, чтобы быть уверенным: любые попытки «повернуть ветер» обречены на неудачу.

Ветер повернулся, и сдул Макдональдс. И много уже кого сдул, и кого сдует.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Melikhov

Тут нечему удивляться. Мы десятками лет с этими людьми жили и то многие заблуждались а них, думая что они хотят развития, что они против войны, что совок они забыли и т.д.

Ответить
Развернуть ветку
Aina Timo / wdroid.net

Примечательно, что уже (даже) Scorpions изменили строчку в Wind Of Change

Ответить
Развернуть ветку
Алекс

А мне тут в соседней новости боты рассказывают, что это "стандартная практика". Даже приводят "пример" и пытаются меня убедить, что это у нас не отъем
https://vc.ru/e/1145311?comment=7431547

«Речь не о пересмотре приватизации»: Путин…
Такие решения принимают исходя из интересов национальной безопасности.
vc.ru
Ответить
Развернуть ветку
Евгений

Имей уважение, в лахтодырки идут за еду работать

Ответить
Развернуть ветку
Webmaster3.0

Что плохо в отьëме? Этим США на днях не побрезгало. Или это другое?

Ответить
Развернуть ветку
Алекс

Кто сейчас владелец тик тока?

Ответить
Развернуть ветку
Webmaster3.0

Причём здесь Тик Ток? Речь про российские 8 млрд., которые в США отжали.

Ответить
Развернуть ветку
Алекс

Ах вот оно что. Тогда я пожалуй не буду объяснять вам прописных истин, дабы не попасть под УК РФ. Мне ещё тут жить, знаете ли.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Чей родственник получит?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Какой молодец, всё о народе думает.

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Самый великодушный человек!
Взял и передал.

Ответить
Развернуть ветку
Малкин Никита

А вы сомневались?

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Anton Ponomarenko

Сверло к в аренду

Ответить
Развернуть ветку
Карина Опольная

Короче забрал себе. Привелегия босса мафии.

Ответить
Развернуть ветку
Aina Timo / wdroid.net

Горшочек не вари.

Ответить
Развернуть ветку
Влад

Кто теперь будет использовать мощности предприятий?
Будет ли кто-то получать прибыль с этих предприятий?

Ответить
Развернуть ветку
Михаил

Я слышал утверждение, что на заводе по сбору например конкретных стиральных машин, можно только их собирать и ничего другое собирать не получится. Если утверждение верно, не ясно нахрена ему это производство? Разобрать оборудование на запчасти?

Ответить
Развернуть ветку
Bl0ck3d

Клоунада

Ответить
Развернуть ветку
Запопу Кусь

А у меня чайник Bosch 🙄

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Теперь будет Босх. Модель «Сад райских кипячений».

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Ivanov

И видимо работать на газе :)

Ответить
Развернуть ветку
Илья Миронов

К сожалению, у нас в стране все временное не временно)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
42 комментария
Раскрывать всегда