Путин передал акции российских «дочек» Ariston и владельца Bosch во временное управление «Газпрому» Статьи редакции
Его дочерней структуре — АО «Газпром бытовые системы».
- Согласно указу, АО временно получит 100% в уставном капитале ООО «Аристон Термо Русь» и ООО «БСХ Бытовые приборы», которые принадлежат Ariston Holding и BSH Hausergate (Bosch и Siemens) соответственно. Причины не указаны. Документ уже вступил в силу.
- Немецкий производитель бытовой техники Bosch приостановил работу в России в 2022 году. Заводы в Энгельсе выкупила S8 Capital, предприятие в Самаре — ФГУП «НАМИ», а объекты в Стрельне собирался выкупить фонд Can Holding. На февраль 2024 года в стране работал один монобрендовый магазин марки.
- У итальянского производителя бытовой техники Ariston есть завод во Всеволожске.
- В 2022 году в госсобственность перевели российские активы Renault (их развивают вместе с «КамАЗом») и завод Nissan в Санкт-Петербурге, его позже выкупил «АвтоВАЗ». То же произошло с предприятием Toyota в Санкт-Петербурге.
- В 2023 году Росимуществу временно передали акции автодилера «Рольф», а также доли иностранцев в «Балтике» и «Даноне» (указ по последнему позже отменили). В марте 2024 года суд запретил сделки с акциями и долями производителя макарон «Макфа».
- 25 апреля 2024 года Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей объяснял: активы переводят в госсобственность, «когда действия или бездействия собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам».
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а по какому принципу выбран газпром? по сути коммерческое предприятие. Почему не передали например мне?
А ты с Путиным на дзюдо ходил?
Газпром что ли ходил?
Отобрали активы Газпрома, а в ответ - передали Газпрому другие. С волками жить - по-волчьи выть.
Какой актив Газпрома отобрали?
https://journal.tinkoff.ru/news/takeover-of-gazprom/
То есть компании не дали шантажировать страну тем, что они не заполнят хранилища (а они их не заполняли) и поэтому мы в ответ забрали стиралки?
А надо было оставлять им простаивающие заводы?
То что делали западные компании -это экономический саботаж, и если вы считаете оправданным отжим компаний Газпрома, то почему против ответных действий?
Там забрали гранату у макаки, а тут — бизнес у людей.
Это другое ну да ну да
Если кого-то приятель попросил дома патроны подержать, а сам в какой-то момент пошел по дверям соседей стрелять, пока патроны не закончились, — то надо ему оставшиеся патроны отдать? Они же вроде как его. Такая логика?
Не понятно к чему приведенный пример
В Германии газовую сеть.
https://vc.ru/e/1147500?comment=7436484
НПЗ в Германии.
Так забрали у частных владельцев
Как будто на западе у частных владельцев ничего не отжимали, взять хотя бы отжим завода у Акрона
Вопрос такой же
Мне больше интересно, АО «Газпром бытовые системы» было создано вчера или сегодня утром?
в 92-м
Просто не знали про тебя. Так бы конечно тебе.
- Вы не боитесь, что ветер у нас переменится и ваш московский «Макдоналдс» вдруг возьмут и национализируют?
- Мне так часто задают подобный вопрос, что даже пришлось подготовить стандартный ответ: если в одно прекрасное утро я услышу по радио такую информацию, то просто переключусь на другую станцию. Я уже достаточно успел познакомиться с ситуацией в вашей стране, узнать настроения людей, чтобы быть уверенным: любые попытки «повернуть ветер» обречены на неудачу.
Ветер повернулся, и сдул Макдональдс. И много уже кого сдул, и кого сдует.
Тут нечему удивляться. Мы десятками лет с этими людьми жили и то многие заблуждались а них, думая что они хотят развития, что они против войны, что совок они забыли и т.д.
Примечательно, что уже (даже) Scorpions изменили строчку в Wind Of Change
А мне тут в соседней новости боты рассказывают, что это "стандартная практика". Даже приводят "пример" и пытаются меня убедить, что это у нас не отъем
https://vc.ru/e/1145311?comment=7431547
Имей уважение, в лахтодырки идут за еду работать
Что плохо в отьëме? Этим США на днях не побрезгало. Или это другое?
Кто сейчас владелец тик тока?
Причём здесь Тик Ток? Речь про российские 8 млрд., которые в США отжали.
Ах вот оно что. Тогда я пожалуй не буду объяснять вам прописных истин, дабы не попасть под УК РФ. Мне ещё тут жить, знаете ли.
Чей родственник получит?
Какой молодец, всё о народе думает.
Самый великодушный человек!
Взял и передал.
А вы сомневались?
Сверло к в аренду
Короче забрал себе. Привелегия босса мафии.
Горшочек не вари.
Кто теперь будет использовать мощности предприятий?
Будет ли кто-то получать прибыль с этих предприятий?
Я слышал утверждение, что на заводе по сбору например конкретных стиральных машин, можно только их собирать и ничего другое собирать не получится. Если утверждение верно, не ясно нахрена ему это производство? Разобрать оборудование на запчасти?
Клоунада
А у меня чайник Bosch 🙄
Теперь будет Босх. Модель «Сад райских кипячений».
И видимо работать на газе :)
К сожалению, у нас в стране все временное не временно)