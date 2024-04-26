Суд приостановил права кипрского холдинга в отношении российской «дочки» «Азбуки вкуса» Статьи редакции
В марте 2024 года компания попала в перечень экономически значимых организаций.
- Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление гендиректора ООО «Городской супермаркет» (юрлицо «Азбуки вкуса») Дениса Сологуба к кипрской Demanor Investments Limited, владеющей активом. Об этом сообщает «Интерфакс».
- Сологуб просил приостановить корпоративные права холдинга в российской «дочке». Третьим лицом по делу выступал Минпромторг. «Все дальнейшие шаги будут определяться в соответствии с требованиями закона об экономически значимых организациях (ЭЗО)», — добавили представители ритейлера.
- В марте 2024 года юрлицо «Азбуки вкуса» попало в перечень ЭЗО. Закон позволяет контролирующим акционерам переводить в российскую юрисдикцию акции и доли, принадлежащие зарубежным инвесторам из «недружественных» стран.
- В апреле суд удовлетворил иск Минпромторга о приостановке акционерных прав X5 Group в её российском подразделении. А накануне Минфин попросил суд ограничить корпоративные права иностранного владельца «Альфа-банка».
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Вкус Вилл вроде неплохие магазины...
Да, но тут речь об Азбуке. :)
ну хз, пока ни одного хорошего не видел.
тесные, ассортимент не понятный, цены завышены, полезного прям ничего не видел обычные продукты как везде.
как бизнес да, легендарные ребята.
Горшочек не вари!!!
Ну есесссно, а какое еще могло быть решение у российского суда, они там плясали от радости!
Азбука вкуса в перечне ЭЗО. В целом это всё, что нужно знать о качестве этого перечня.
И да, ни разу не отъем, всё как сказал президент.
В Азбуке вкуса всё очень дорого 🙄
Но зато нет алкашей и пенсионеров 🙄
Приятель , когда приехал сюда из Европы , покупал те же продукты, что и у себя дома в Европе, в результате потратил в 8 раз больше денег на еду.