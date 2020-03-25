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Галина Мубаракшина
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Суд Нью-Йорка поддержал позицию американского регулятора и признал криптовалюту Telegram ценными бумагами Материал редакции

Осенью 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась временного запрета на продажу Gram, пытаясь доказать, что сделки незаконны.

16 комментариев
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Федеральный окружной суд США Южного округа Нью-Йорка поддержал позицию Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и признал криптовалюту Gram, над которой работает Telegram, ценными бумагами.

Токены были предназначены не для хранения у первоначальных покупателей, а для перехода к «широкой публике», говорится в решении суда. Вскоре после запуска блокчейн-платформы TON участники сделки с Telegram планировали продать токены на вторичном рынке, чтобы заработать на этом.

Суд считает, что продажа Gram от первичных покупателей на публичном рынке является публичным распространением ценной бумаги без регистрации и несёт определённый риск в будущем. Он признал, что Gram должна считаться ценной бумагой, а команда Telegram — зарегистрировать размещение ценных бумаг в соответствии с законодательством США, но компания этого не сделала.

Суд удовлетворил ходатайство SEC о запрете на передачу покупателям Gram. Предварительное решение было вынесено 24 марта 2020 года и может быть обжаловано ответчиком. Судебное разбирательство между SEС и Telegram продолжается.

  • Telegram начал привлекать финансирование через продажу токенов Gram в январе 2018 года. По данным SEC, компании удалось собрать $1,7 млрд от 171 инвестора. Инвестиции необходимы для разработки блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и дальнейшее развитие мессенджера.
  • Компания планировала запустить TON до 31 октября 2019 года. В октябре SEC добилась временного судебного запрета на продажу криптовалюты Gram. Регулятор считает, что структуры Telegram должны были зарегистрировать продажу Gram как сделку с ценными бумагами. Но компании не раскрыли информацию о финансовом состоянии, бизнесе, менеджменте и рисках в соответствии с законодательством США.
  • Из-за претензий регулятора Telegram предложил инвесторам подождать запуска проекта до апреля 2020 года или вернуть 77% от суммы вложений в проект. Большинство инвесторов согласилось подождать.
  • Во время судебных слушаний стало известно, что в распоряжении Telegram остались $1,3 млрд из средств частных инвесторов. Что произошло ещё с $400 млн, которые привлекла компания, неизвестно. Сеть TON готова, а инвесторы получат больше половины токенов Gram. В феврале 2020 года суд продлил на неопределённый срок запрет Telegram на продажу Gram.
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#новость #gram #ton #icotelegram

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16 комментариев
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Петя Иванов

14

Тот момент, когда гуманитарии взъебали технарей.

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Zebediah Killgrave

4

Рыночек порешал.

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Ivan Nezgovorov

Zebediah
0

Серьёзные люди порешали

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Eugene Danilov

2

Режим лютует

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Valera Rybakoff

0

И почему Дуровы не хотят зарегистрировать размещение ценных бумаг? Что мешает? В чём смысл-то?

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Ivan

Valera
3

Тогда кинуть не получиться.

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Nikolay Kutafin

0

Глядь! Чертовы американцы! Не дают разбогатеть с моими двумя грамами! )

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Дмитрий

Nikolay
2

Они у тебя тестовые...

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Sergey Khabibullin

0

Зачем Дуров носится с этой криптой? Разве мир нуждается в еще одной?

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Mikhail Sedov

Sergey
0

Зачем Маск носится с тесла, разве мир нуждается ещё в одной электромашине?

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Инокентий Смирнов

0

Ценная бумага, золото 

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Tonny Gun

0

F

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Ruslan Saidov

0

Хм

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Александр Эрик

0

F

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Rustam Absalyamov

0

За Криптой будущее, не важно какая

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Krem-brule

0

Интересно мнение экспертов. Чем проблемы с запуском TON может обернуться для Телеграма как мессенджера?

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