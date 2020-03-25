Осенью 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась временного запрета на продажу Gram, пытаясь доказать, что сделки незаконны.

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Федеральный окружной суд США Южного округа Нью-Йорка поддержал позицию Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и признал криптовалюту Gram, над которой работает Telegram, ценными бумагами.

Токены были предназначены не для хранения у первоначальных покупателей, а для перехода к «широкой публике», говорится в решении суда. Вскоре после запуска блокчейн-платформы TON участники сделки с Telegram планировали продать токены на вторичном рынке, чтобы заработать на этом.

Суд считает, что продажа Gram от первичных покупателей на публичном рынке является публичным распространением ценной бумаги без регистрации и несёт определённый риск в будущем. Он признал, что Gram должна считаться ценной бумагой, а команда Telegram — зарегистрировать размещение ценных бумаг в соответствии с законодательством США, но компания этого не сделала.

Суд удовлетворил ходатайство SEC о запрете на передачу покупателям Gram. Предварительное решение было вынесено 24 марта 2020 года и может быть обжаловано ответчиком. Судебное разбирательство между SEС и Telegram продолжается.