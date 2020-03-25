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Лиана Липанова
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Путин объявил отсрочку по всем налогам, кроме НДС, для малого и среднего бизнеса и кредитные каникулы на 6 месяцев Материал редакции

Также вводится мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний.

71 комментарий
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Владимир Путин объявил для малого и среднего бизнеса отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие шесть месяцев, а для микропредприятий ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.

Кроме того, Путин заявил, что банки должны предоставить МСБ и микропредприятиям, оказавшимся «в сложной ситуации», кредитные каникулы на полгода. Он попросил правительство и Центробанк принять дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора.

Также на шесть месяцев вводится мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов. Эти меры будут распространены на компании, которые работают в сферах, больше всего пострадавших от коронавируса. Правительство должно будет вести мониторинг и в случае необходимости корректировать список отраслей, которые нуждаются в поддержке.

Конкретные условия применения этих мер поддержки пока не ясны, так как документы ещё не опубликованы.

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Кто компенсирует расходы работодателям, он не уточнил.
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71 комментарий
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Александр Алексеев

34

Он на работу чтоли вышел после 20 летнего отпуска? Решил начать что-то делать?

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Денис Демидов

Александр
4

Может заболел? Решил напоследок добрым побыть?

Ответить

Danila Romanov

Александр
3

Начали делать что-то еще в конце января.

Ответить

Ilya Sorokin

Александр
1

Вот поднял мне настроение, спасибо))
Я не про Путина если что)

Ответить

Антон Гранд

Александр
1

Орнул. Но Путин молодец.

Ответить

John Doe

Александр
0

Ну голосование 22го еще никто не отменял ;-) 

Ответить

Вышеслав Котенков

16

ОТСРОЧКА : Отдадите позже , но больше.

Ответить

Илья Шишкунов

Вышеслав
8

Что плохого в отсрочке платежей? 

Ответить

Li Bel

Илья
7

На эти платежи надо заработать во время отсрочки

Ответить

Igor Gorbenko

Li
2

а если бы не отсрочили, то не надо было бы зарабатывать?

Ответить

NotFop

Igor
0

Вот в этом то и дело, что ничего не меняется от перемены мест слагаемых. А зато как звучит красиво -"ОТСРОЧКА"

Ответить

Сослан Сакшин

Вышеслав
8

откуда вы такие вылезаете?

Ответить

Вышеслав Котенков

Сослан
0

Мы вылезаем. А вы оставайтесь

Ответить

Денис Демидов

Вышеслав
6

Это беспроцентный кредит считай, я за.

Ответить

Антон Антонов

7

Больше похоже на попытку задобрить народ, а не на борьбу с эпидемией.

Ответить

Pavel Zakharov

Антон
0

так и есть. 

Ответить

Аъзам Кенжаев

6

Скажите, пожалуйста, кредитная отсрочка это только компаниям или физ лиц тоже касается?

Ответить

Дмитрий Байков

Аъзам
1

Толька Бизнес, Аъзам. Ничего личного...

Ответить

Vl Al

Аъзам
0

Банки такое и раньше практиковали. Например, в ВТБ есть платная услуга "кредитные каникулы".

Ответить

Li Bel

Аъзам
0

Пока речь о бизнесе идет

Ответить

Александр Чигвинцев

2

Интересно, а самозанятых это касается? 

Ответить

Aleks Ander

Александр
2

Если ИП у нас в стране это никто и ничто, то кто такие самозанятые )

Ответить

Spotless Mind

Aleks
2

" а для микропредприятий ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды"
я так понимаю это и ИП касается

Ответить

Aleks Ander

Spotless
0

Только ИП на УСН за счет авансовых платежей по страховым снижает налог на сумму этих авансовых платежей. А так то их вообще можно платить раз в год.

Ответить

Spotless Mind

Aleks
0

ну так а в чем проблема тогда?) это всеголишь отсрочка а не амнистия, если ИП и так платит раз в год не вижу проблем, хотя страховые вроде каждый месяц платить надо

Ответить

Aleks Ander

Spotless
2

Страховые без сотрудников можно платить раз в год, но если платить каждый квартал авансами, то на сумму этих страховых снижается налог УСН. У меня на ИП экономия до 120К в год выходит за счет этого.

Ответить

Spotless Mind

Aleks
5

шта? уменьшить налог можно на сумму не более страховых взносов а это 40к

Ответить

Aleks Ander

Spotless
1

Соглашусь, перепутал с другим, в этом году только 42К экономия будет.

Ответить

Alex Petrov

Spotless
1

Еще есть 1% свыше 300 000 его тоже можно.

Ответить

Aleks Ander

Alex
0

Сейчас специально в декларацию залез, действительно 216К налог должен был быть, но я за счет авансов снизил до 108К, даже переплатил страховых немного.

Ответить

Aleks Ander

Spotless
0

Вы забыли про 1% который вздымается после дохода 300К

Ответить

Alex Petrov

Aleks
0

"но если платить каждый квартал авансами, то на сумму этих страховых снижается налог УСН."
Это не имеет значения в какой период платить, можно хоть в конце года.

Ответить

Aleks Ander

Alex
1

Не правы, только если авансами платить поквартально.

Ответить

Дима Бузинов

Александр
0

А самозанятый самоизолирован?)

Ответить

Александр Чигвинцев

Дима
0

хаха
Кто-как) Я - да

Ответить

Almas Abulkhairov

2

Не пойму, 6% УСН для ИП платить надо или нет

Ответить

Goddard Targarten

Almas
0

На kremlin из расшифровки понятно, что это только для пострадавших отраслей. Остальным надо.

Ответить

Дмитрий Тихомиров

Almas
–1

я так понимаю, авансовый платеж перенесут на пол года, хотя в теории его и так можно было заплатить через пол года, тоже и страховых взносов касается, наверное заморочка будет в уменьшении УСН по страховым взносам через полгода, а не сейчас сразу, как было раньше

Ответить

Alexander Matveev

1

💥 💥 💥 Ипотечкая ветка 💥💥💥

Кроме шуток - как думаете, можно ли будет не платить ипотечку? Так, чтобы потом не заплатить больше офк

Ответить

Aleks Ander

Alexander
1

Меня больше интересует, а будут ли выдавать ипотеку )

Ответить

Li Bel

Aleks
1

Почему нет? Если у вас есть средства для оплаты банки сейчас вам будут очень рады

Ответить

Aleks Ander

Li
0

А если сегодня есть, а завтра нет? )

Ответить

Anton Chetverikov

Aleks
2

Ну это всегда так, не?
А так, всё как обычно - заберут квартиру, да и делов.

Ответить

Li Bel

Aleks
0

Как у всех, непредсказуемо)

Ответить

Aleks Ander

Li
0

Но тут ты берешь ипотеку и бонусом сразу банк на пол годика лишаешь выплат.

Ответить

Li Bel

Aleks
0

Да, приятный бонус, но банк все своё возьмёт потом

Ответить

Oleg Vinokur

Alexander
0

"Предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным каникулам без штрафных санкций для тех, чей доход упадёт на 30% и более. У таких людей появится право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его без штрафов".
Видимо нужно будет как-то доказать, что доход упал на треть или более, тогда будут каникулы.

Ответить

Li Bel

Oleg
0

По справке 2ндфл это будет видно

Ответить

Григорий Догонин

Alexander
0

проценты за срок неуплаты никуда не денутся

Ответить

Денис Олексюк

1

Так УСН за 2019 теперь надо не 30 апреля оплатить, а до 30 сентября, верно?

Ответить

Дмитрий Евсеев

Денис
1

Надеюсь)

Ответить

Aleks Ander

Денис
0

Обидно, что в прошлом месяце уже закрыл все налоги и страховые за 2019 (

Ответить

Максим Оганов

Aleks
0

Дак а что обидного, будете спать спокойно. Это же Россия, не удивлюсь если к сентябрю какой-нибудь % вылезет за все эти отсрочки. Или суды карт-бланш получат.

Ответить

Aleks Ander

Максим
1

Так лучше бы $ купил на эти деньги )

Ответить

Goddard Targarten

Денис
0

Я так понял, что это касается только "особо пострадавших отраслей".

Ответить

Ксения Александровна

Goddard
0

ИП тоже не будут работать? У кого не еда?)

Ответить

Goddard Targarten

Ксения
0

Ась? ИП на то и ИП, хочет работает, не хочет не работает )

Ответить

Ксения Александровна

Goddard
0

яяясно

Ответить

Alex Under

–2

Скоро во всех домах России

Ответить

Роман Петерсон

Alex
0

Бейте крысёныша. Аккаунт с ровно тремя комментами, все - вот примерно такие. 

Ответить

Александр Серый

0

"Отсрочка" означает что потом за 6 месяцев будут взимать?

Ответить

DIVO Media

Александр
3

Это означает что ты будешь должен сколько задолжаешь по итогу, только в судебном и досудебном никто тебя долбать сейчас не будет полгода.

Ответить

限界 混沌

1

Теперь за поправки в конституцию ещё спасибо скажут

Ответить

Konstantin_Andreevich

1

Бухгалтеры, налоговики и сотрудники банков сейчас все такие: "Ну збс!"

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

0

Интерсно, на самозанятых это тоже распространится? 

Ответить

Евгений Пантюхин

Stanislav
0

Узнал в приложении. Сказали что да. 

Ответить

Крис Крис

0

Вот тоже Интересно , для ИП надо платить налоги ?

Ответить

Кирилл Баскус

0

Диме в телегу отправьте

Ответить

Artem Raskolnikov

0

И обложил налогом подоходным тех, у кого 1 млн руб на вкладах суммарно. 😂😂😂😂😂😂 спасибо за поддержку !

Ответить

Ксения Александровна

0

ИП тоже не будут работать? У кого не еда?)

Ответить

Ксения Александровна

0

Ребяяяята, ответьте, пожалуйста

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