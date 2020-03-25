Также вводится мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний.

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Владимир Путин объявил для малого и среднего бизнеса отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие шесть месяцев, а для микропредприятий ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.

Кроме того, Путин заявил, что банки должны предоставить МСБ и микропредприятиям, оказавшимся «в сложной ситуации», кредитные каникулы на полгода. Он попросил правительство и Центробанк принять дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора.

Также на шесть месяцев вводится мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов. Эти меры будут распространены на компании, которые работают в сферах, больше всего пострадавших от коронавируса. Правительство должно будет вести мониторинг и в случае необходимости корректировать список отраслей, которые нуждаются в поддержке.