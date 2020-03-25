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Также вводится мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний.
Владимир Путин объявил для малого и среднего бизнеса отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие шесть месяцев, а для микропредприятий ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.
Кроме того, Путин заявил, что банки должны предоставить МСБ и микропредприятиям, оказавшимся «в сложной ситуации», кредитные каникулы на полгода. Он попросил правительство и Центробанк принять дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора.
Также на шесть месяцев вводится мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов. Эти меры будут распространены на компании, которые работают в сферах, больше всего пострадавших от коронавируса. Правительство должно будет вести мониторинг и в случае необходимости корректировать список отраслей, которые нуждаются в поддержке.
Конкретные условия применения этих мер поддержки пока не ясны, так как документы ещё не опубликованы.
Он на работу чтоли вышел после 20 летнего отпуска? Решил начать что-то делать?
ОТСРОЧКА : Отдадите позже , но больше.
Что плохого в отсрочке платежей?
откуда вы такие вылезаете?
Больше похоже на попытку задобрить народ, а не на борьбу с эпидемией.
Скажите, пожалуйста, кредитная отсрочка это только компаниям или физ лиц тоже касается?
Интересно, а самозанятых это касается?
Если ИП у нас в стране это никто и ничто, то кто такие самозанятые )
" а для микропредприятий ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды"
я так понимаю это и ИП касается
Только ИП на УСН за счет авансовых платежей по страховым снижает налог на сумму этих авансовых платежей. А так то их вообще можно платить раз в год.
ну так а в чем проблема тогда?) это всеголишь отсрочка а не амнистия, если ИП и так платит раз в год не вижу проблем, хотя страховые вроде каждый месяц платить надо
Страховые без сотрудников можно платить раз в год, но если платить каждый квартал авансами, то на сумму этих страховых снижается налог УСН. У меня на ИП экономия до 120К в год выходит за счет этого.
шта? уменьшить налог можно на сумму не более страховых взносов а это 40к
Соглашусь, перепутал с другим, в этом году только 42К экономия будет.
Еще есть 1% свыше 300 000 его тоже можно.
Сейчас специально в декларацию залез, действительно 216К налог должен был быть, но я за счет авансов снизил до 108К, даже переплатил страховых немного.
"но если платить каждый квартал авансами, то на сумму этих страховых снижается налог УСН."
Это не имеет значения в какой период платить, можно хоть в конце года.
А самозанятый самоизолирован?)
Не пойму, 6% УСН для ИП платить надо или нет
На kremlin из расшифровки понятно, что это только для пострадавших отраслей. Остальным надо.
я так понимаю, авансовый платеж перенесут на пол года, хотя в теории его и так можно было заплатить через пол года, тоже и страховых взносов касается, наверное заморочка будет в уменьшении УСН по страховым взносам через полгода, а не сейчас сразу, как было раньше
💥 💥 💥 Ипотечкая ветка 💥💥💥
Кроме шуток - как думаете, можно ли будет не платить ипотечку? Так, чтобы потом не заплатить больше офк
Меня больше интересует, а будут ли выдавать ипотеку )
А если сегодня есть, а завтра нет? )
Ну это всегда так, не?
А так, всё как обычно - заберут квартиру, да и делов.
"Предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным каникулам без штрафных санкций для тех, чей доход упадёт на 30% и более. У таких людей появится право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его без штрафов".
Видимо нужно будет как-то доказать, что доход упал на треть или более, тогда будут каникулы.
Так УСН за 2019 теперь надо не 30 апреля оплатить, а до 30 сентября, верно?
Обидно, что в прошлом месяце уже закрыл все налоги и страховые за 2019 (
Дак а что обидного, будете спать спокойно. Это же Россия, не удивлюсь если к сентябрю какой-нибудь % вылезет за все эти отсрочки. Или суды карт-бланш получат.
Я так понял, что это касается только "особо пострадавших отраслей".
ИП тоже не будут работать? У кого не еда?)
Ась? ИП на то и ИП, хочет работает, не хочет не работает )
Скоро во всех домах России
Бейте крысёныша. Аккаунт с ровно тремя комментами, все - вот примерно такие.
"Отсрочка" означает что потом за 6 месяцев будут взимать?
Это означает что ты будешь должен сколько задолжаешь по итогу, только в судебном и досудебном никто тебя долбать сейчас не будет полгода.
Бухгалтеры, налоговики и сотрудники банков сейчас все такие: "Ну збс!"
Интерсно, на самозанятых это тоже распространится?
И обложил налогом подоходным тех, у кого 1 млн руб на вкладах суммарно. 😂😂😂😂😂😂 спасибо за поддержку !
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