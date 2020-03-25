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Лиана Липанова
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Telegram обжаловал решение суда США о признании токенов Gram ценными бумагами Материал редакции

  • Telegram подал апелляцию на решение Федерального окружного суда США Южного округа Нью-Йорка, вынесенное 24 марта.
  • TON Issuer и Telegram выступают в деле в роли ответчиков. Они оспорили решение о признании криптовалюты Gram ценной бумагой.
  • 24 марта суд поддержал позицию Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и признал криптовалюту Gram ценными бумагами. Согласно решению суда, токены планировалось передать от первоначальных покупателей «широкой публике», что является публичным распространением ценной бумаги. Поэтому компания должна была зарегистрировать Gram в соответствии с законодательством США, посчитал суд.
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Также вводится мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний.
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3 комментария
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Семен Удальцов

2

Суд поддержал сек. Увы 99.9% все обжалования коту под хвост.

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Michael Tretyak

Семен
3

К сожалению, это правда. Скорее всего, SEC потребует возврата инвестиций.

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Никита Иванов

0

Нужно искать варианты монетизации приложения. Активно им пользуюсь и готов для оплаты, если потребуется.

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