В 2016 году Volkswagen инвестировал $300 млн в Gett, но хотел не развивать сервис, а изучить его технологии для собственного проекта, считают в компании.
- Израильский сервис заказа такси Gett попросил суд взыскать с автоконцерна Volkswagen компенсацию за невыполнение контракта, заключённого в 2016 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt. Сумма компенсации не указана.
- В 2016 году Volkswagen приобрёл 20% акций Gett, вложив $300 млн, чтобы сервис мог конкурировать с Uber, Lyft и Didi. Автоконцерн заявлял, что партнёрство с Gett позволит компании стать одним из лидеров рынка онлайн-заказа такси.
- В июне 2018 года Gett привлёк ещё $80 млн от Volkswagen, Access и других. В том же году, по утверждениям Gett, концерн прекратил вкладывать деньги в проект.
- В Gett считают, что целью Volkswagen было не развитие проекта, изучение принципов работы агрегатора. Немецкая компания запустила собственный райдшеринговый сервис Moia. Сейчас он работает в Гамбурге и Ганновере, отмечает издание.
- В 2018 году Volkswagen решил списать инвестиции в Gett и уменьшить долю в компании, сообщали источники Der Spiegel. В автоконцерне заявили, что сервис не оправдал ожиданий. В Gett заявляли, что информация Der Spiegel не соответствует действительности.
- Volkswagen будет отстаивать свою позицию в суде, уточняет Finanzen.net.
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Алексей Штейн
Самый хреновый сервис в питере, как и болт
Машины с подачей не менее 5 мин, машины грязные
уж лучше яндекс и таксовик
Gett AngelАлексей
Алексей, добрый день. Время подачи стараемся сокращать, сейчас активно работаем в этом направлении. Поделитесь, пожалуйста, подробнее с нами, о каких заказах с грязными автомобилями идет речь. Нам можно написать из чата приложения (левое активное меню, раздел "Служба поддержки") или на почту rusupport@gett.com. Обязательно проверим автомобили.
Евгений Дроздов
Gett странные.
Часто вызываю комфорт/комфорт+ Gett, а приезжает машина с раскраской Яндекс. Значит лучшие водители в Яндексе? А как же хваленый учебный центр Gett? Если бы я хотел Яндекс - я бы сразу заказал Яндекс.
Программа лояльности у них странная - 20 баллов за любую поездку: что на 100 рублей, что на 1000.
Лучшая служба поддержки опять же у Яндекса.
Gett - отстой.