Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Право
Галина Мубаракшина
1021

Handelsblatt: Gett потребовала в суде компенсацию от Volkswagen за невыполнение компанией обязательств как инвестора Материал редакции

В 2016 году Volkswagen инвестировал $300 млн в Gett, но хотел не развивать сервис, а изучить его технологии для собственного проекта, считают в компании.

  • Израильский сервис заказа такси Gett попросил суд взыскать с автоконцерна Volkswagen компенсацию за невыполнение контракта, заключённого в 2016 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt. Сумма компенсации не указана.
  • В 2016 году Volkswagen приобрёл 20% акций Gett, вложив $300 млн, чтобы сервис мог конкурировать с Uber, Lyft и Didi. Автоконцерн заявлял, что партнёрство с Gett позволит компании стать одним из лидеров рынка онлайн-заказа такси.
  • В июне 2018 года Gett привлёк ещё $80 млн от Volkswagen, Access и других. В том же году, по утверждениям Gett, концерн прекратил вкладывать деньги в проект.
  • В Gett считают, что целью Volkswagen было не развитие проекта, изучение принципов работы агрегатора. Немецкая компания запустила собственный райдшеринговый сервис Moia. Сейчас он работает в Гамбурге и Ганновере, отмечает издание.
  • В 2018 году Volkswagen решил списать инвестиции в Gett и уменьшить долю в компании, сообщали источники Der Spiegel. В автоконцерне заявили, что сервис не оправдал ожиданий. В Gett заявляли, что информация Der Spiegel не соответствует действительности.
  • Volkswagen будет отстаивать свою позицию в суде, уточняет Finanzen.net.

#новость #gett #volkswagen

Право
Подписан
Отписаться
Telegram обжаловал решение суда США о признании токенов Gram ценными бумагами
#новость #telegram
2
4
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","volkswagen","gett"], "comments": 3, "likes": 4, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 115204, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 26 Mar 2020 08:20:20 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Маркетинг
Провалы больших брендов на YouTube: почему так происходит и что им нужно менять
Всем привет. Несколько дней назад прочитал статью о проблемах брендов на YouTube. Она мне понравилась, но показалось…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 115204, "author_id": 444539, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/115204\/get","add":"\/comments\/115204\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/115204"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199120, "last_count_and_date": null }
3 комментария
Популярные
По порядку

Алексей Штейн

0

Самый хреновый сервис в питере, как и болт
Машины с подачей не менее 5 мин, машины грязные
уж лучше яндекс и таксовик

Ответить

Gett Angel

Алексей
0

Алексей, добрый день. Время подачи стараемся сокращать, сейчас активно работаем в этом направлении. Поделитесь, пожалуйста, подробнее с нами, о каких заказах с грязными автомобилями идет речь. Нам можно написать из чата приложения (левое активное меню, раздел "Служба поддержки") или на почту rusupport@gett.com. Обязательно проверим автомобили.

Ответить

Евгений Дроздов

0

Gett странные.
Часто вызываю комфорт/комфорт+ Gett, а приезжает машина с раскраской Яндекс. Значит лучшие водители в Яндексе? А как же хваленый учебный центр Gett? Если бы я хотел Яндекс - я бы сразу заказал Яндекс.
Программа лояльности у них странная - 20 баллов за любую поездку: что на 100 рублей, что на 1000.
Лучшая служба поддержки опять же у Яндекса.
Gett - отстой.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
Подписан
Отписаться
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ запустил программу отбора проектов для пилотирования в МегаФоне
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ открыл прием заявок от стартапов, которые хотят начать сотрудничество с МегаФоном. По результа…
0
ЦДП
Подписан
Отписаться
VR-модель строящегося дома и сделки онлайн: проблемы, вызовы и решения на рынке PropTech
Технологии развития рынка недвижимости Property Tech стали предметом обсуждения среди участников Стартап-кафе PRO Агент…
0
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Mask R-CNN: как разделить разные объекты на записях с видеокамер?
В своей деятельности мы столкнулись с задачей разделения разных объектов на записях с видеокамер. Другими словами, нам …
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Максим Оганов
за день
«Путин также отметил, что малый и средний бизнес оказываются в сложной ситуации из-за карантина.» Давайте ещё усложним ситуацию! Неделя за счёт бизнеса!
Путин заявил о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля с сохранением зарплаты
Дмитрий Корнеев
за неделю
Все что надо знать о биржевых профи, млять
Инвесторы снова перепутали китайскую Zoom Technologies с сервисом видеосвязи Zoom и подняли её акции на 557% в марте
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Eugene Makarov

Mail.ru Group выделит 1 млрд…

Александр Харитонов

Mail.ru Group выделит 1 млрд…

Dmitry Krivetskov

«Яндекс» попросил своих…

Alexander…

«Яндекс» попросил своих…

Михаил

«Арендодатель сказал, что…

Антон Гранд

Путин заявил о нерабочей неделе…

Леонид Федотов

Глобальный чат на сайте

Sergei Toropov

Mail.ru Group выделит 1 млрд…

Alexander Poroshin

Правительство России…

Левый Чел

Новые налоги по вкладам от 1…

Li Bel

Правительство России…

Иван Ташкинов

Собянин пообещал закрыть…

Artem Ilchenko

«Яндекс» попросил своих…

Николай Западный

Mail.ru Group выделит 1 млрд…

Aleksandr Barantsev

Mail.ru Group выделит 1 млрд…

Павел Андрейчук

«Яндекс» попросил своих…

Агнец невинный

«Яндекс» попросил своих…

Den Zomann

Правительство России…

Кирилл Вечкасов

Mail.ru Group выделит 1 млрд…

Агнец невинный

Путин заявил о нерабочей неделе…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "c2d2ee70" } { "page_type": "default" }