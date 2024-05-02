Водители кэбов в Лондоне подали иск к Uber на 250 млн фунтов стерлингов Статьи редакции
Проблемы сервиса в городе продолжаются несколько лет: компании дважды не продлевали лицензию, а в 2021-м обязали считать водителей сотрудниками.
- Более 10,5 тысячи водителей чёрных кэбов подали коллективный иск к Uber, пишет Financial Times. По мнению истцов, сервис неправомерно получил лицензию от транспортного регулятора Transport for London (TfL) в 2012 году и тем самым «незаконно отобрал бизнес у других водителей».
- По данным RGL Management, которая представляет водителей, иск оценивается минимум в 250 млн фунтов стерлингов (около $313 млн). При этом водители потенциально могут получить компенсацию в размере до 25 тысяч фунтов.
- В Uber заявили, что «эти старые претензии совершенно необоснованны» и компания работает в Лондоне «на законных основаниях».
- FT напоминает, что у Uber непростые отношения с Лондоном несколько лет. В 2017 году TfL отказался продлевать лицензию сервиса из-за проблем с безопасностью поездок. В 2019-м Uber снова отказали в продлении лицензии, оба раза компания оспорила решения. В марте 2022-го TfL выдал Uber 30-месячную лицензию.
- В 2021 году суд в Лондоне обязал Uber считать водителей сотрудниками — они могут претендовать на минимальную зарплату, отпускные и другие выплаты.
249 показов
871 открытие
Так это к регулятору нужно иск подавать, он же выдал лицензию.
А как думаете шансы есть? Сумма то внушительная. В том числе и сами водители потенциально могут получить компенсацию в размере до 25 тысяч фунтов. Получат ли?
Водители кэбов годами обучаются, должны знать названия всех 21 000 улиц Лондона и сдать 21 экзамен — это испытание проходит лишь треть, и получить личную лицензию.
А тут какие-то Парвати с навигаторами понаехали и катают на воксхолах за пол цены.
Ну это скорее говорит об устаревшести системы с водителями кэбов. Тут главный вопрос, что платишь ты им в 10 раз больше. Люди голосуют рублем.
Водители кэбов годами обучаются надевать штаны через голову.
Это извечный философский вопрос: вам ехать или шашешчи)
Водители кэбов в России подали иск к Яндекс Такси на 5 млрд рублей
🤣🤣🤣🤣
Не выгорит.
В Спортлото им надо писать
Сдача будет с £250млн? 🚕
По мнению истцов, сервис неправомерно получил лицензию от транспортного регулятора Transport for London (TfL) в 2012 году и тем самым «незаконно отобрал бизнес у других водителей».- очень интересно с чего они это взяли и какие у них есть доказательства