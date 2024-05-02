Право
Таня Боброва

Водители кэбов в Лондоне подали иск к Uber на 250 млн фунтов стерлингов Статьи редакции

Проблемы сервиса в городе продолжаются несколько лет: компании дважды не продлевали лицензию, а в 2021-м обязали считать водителей сотрудниками.

  • Более 10,5 тысячи водителей чёрных кэбов подали коллективный иск к Uber, пишет Financial Times. По мнению истцов, сервис неправомерно получил лицензию от транспортного регулятора Transport for London (TfL) в 2012 году и тем самым «незаконно отобрал бизнес у других водителей».
  • По данным RGL Management, которая представляет водителей, иск оценивается минимум в 250 млн фунтов стерлингов (около $313 млн). При этом водители потенциально могут получить компенсацию в размере до 25 тысяч фунтов.
  • В Uber заявили, что «эти старые претензии совершенно необоснованны» и компания работает в Лондоне «на законных основаниях».
  • FT напоминает, что у Uber непростые отношения с Лондоном несколько лет. В 2017 году TfL отказался продлевать лицензию сервиса из-за проблем с безопасностью поездок. В 2019-м Uber снова отказали в продлении лицензии, оба раза компания оспорила решения. В марте 2022-го TfL выдал Uber 30-месячную лицензию.
  • В 2021 году суд в Лондоне обязал Uber считать водителей сотрудниками — они могут претендовать на минимальную зарплату, отпускные и другие выплаты.
Такси в Лондоне в 2014 году. Источник: Oli Scarff / Getty Images / npr.org

#новости #uber

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11 комментариев
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 Zloy Marketolog
сервис неправомерно получил лицензию от транспортного регулятора

Так это к регулятору нужно иск подавать, он же выдал лицензию.

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Юрий Карташов

А как думаете шансы есть? Сумма то внушительная. В том числе и сами водители потенциально могут получить компенсацию в размере до 25 тысяч фунтов. Получат ли?

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Невероятный Блондин

Водители кэбов годами обучаются, должны знать названия всех 21 000 улиц Лондона и сдать 21 экзамен — это испытание проходит лишь треть, и получить личную лицензию.
А тут какие-то Парвати с навигаторами понаехали и катают на воксхолах за пол цены.

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Skufus

Ну это скорее говорит об устаревшести системы с водителями кэбов. Тут главный вопрос, что платишь ты им в 10 раз больше. Люди голосуют рублем.

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Eli
Водители кэбов годами обучаются, должны знать названия всех 21 000 улиц Лондона и сдать 21 экзамен — это испытание проходит лишь треть

Водители кэбов годами обучаются надевать штаны через голову.
Это извечный философский вопрос: вам ехать или шашешчи)

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Виктор

Водители кэбов в России подали иск к Яндекс Такси на 5 млрд рублей

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Nikita

🤣🤣🤣🤣

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Ivan Xilytich

Не выгорит.

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Dmitry Filimonov

В Спортлото им надо писать

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Ilya Brin

Сдача будет с £250млн? 🚕

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Андрей Соломатов

По мнению истцов, сервис неправомерно получил лицензию от транспортного регулятора Transport for London (TfL) в 2012 году и тем самым «незаконно отобрал бизнес у других водителей».- очень интересно с чего они это взяли и какие у них есть доказательства

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8 комментариев
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