Российские власти составили список из девяти отраслей, которые больше всего пострадали от распространения коронавируса Covid-19 — они получат государственную поддержку в первую очередь. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на документ.

25 марта Владимир Путин объявил о мерах поддержки для малого и среднего бизнеса, в частности, «для тех отраслей, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией». Среди них — отсрочка по всем налогам, кроме НДС, на шесть месяцев, мораторий на полгода на подачу заявлений о банкротстве и взыскании долгов, снижение ставки страховых взносов с 30% до 15% для компаний с размером оплаты труда выше МРОТ и другие.