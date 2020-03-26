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Лиана Липанова
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Forbes: власти составили список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, которые получат помощь в первую очередь Материал редакции

Среди них — туризм, общепит, организация мероприятий и другие.

23 комментария
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Российские власти составили список из девяти отраслей, которые больше всего пострадали от распространения коронавируса Covid-19 — они получат государственную поддержку в первую очередь. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на документ.

Список показали на встрече Владимира Путина с предпринимателями. Подлинность документа подтвердили один из участников встречи и федеральный чиновник, утверждает издание. В нём указаны:

  • Авиаперевозки, аэропорты, автоперевозки.
  • Культура, организация досуга и развлечений.
  • Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт.
  • Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.
  • Гостиничный бизнес.
  • Общественное питание.
  • Организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения.
  • Организация конференций и выставок.
  • Предоставление бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

25 марта Владимир Путин объявил о мерах поддержки для малого и среднего бизнеса, в частности, «для тех отраслей, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией». Среди них — отсрочка по всем налогам, кроме НДС, на шесть месяцев, мораторий на полгода на подачу заявлений о банкротстве и взыскании долгов, снижение ставки страховых взносов с 30% до 15% для компаний с размером оплаты труда выше МРОТ и другие.

#новость #коронавирус #бизнеснакарантине

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23 комментария
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Evgeny Shershukov

16

Вот это поддержка, как только пупок не развязался!!

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Вася Пражкин

5

Сдается мне, пока какие-то деньги на места придут, малый и средний бизнес уже по миру пойдут по большей части. Ну и попилят знатно на этом, как это и принято.

Ответить

Яр Антонов

3

Я так и не пойму... отсрочка - это как?
Не платите сейчас... но заплатите за всё потом?
Т.е. потом платить вдвойне?

Ответить

Вася Пражкин

Яр
0

Почему вдвойне, просто отсрочили текущие выплаты.

Ответить

Яр Антонов

Вася
3

Я про это и говорю! Потом придётся и текущие выплаты делать, и отсроченные!
Но если сейчас прибыли нет- то потом нужно в 2 раза больше обычного заработать?!!!

Ответить

Вася Пражкин

Яр
8

Вы правильно понимаете. Если корову нельзя доить сейчас - подоить надо завтра два раза, так решило правительство.

Ответить

Кирилл Дубровин

Вася
2

А бычка подоить они не хотят?

Ответить

Вася Пражкин

Кирилл
1

В ФНС люди без фантазии, подоят и бычка, даже бронзового.

Ответить

Artyom Stepanov

Яр
0

Да :)

Ответить

Алексей Александров

3

как же вы затрахали все вечно ноющую и чем то недовольные..
нет помощи недовольны
есть помощь недовольны, слишком мало.. 
есть докуя помощи - недовольны, власть говно и все разворует себе

минусуйте, вечно недовольные нытики, один хрен ничего предложить не можете диванные войска

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Murat Oshroev

Алексей
0
Ответить

Анатолий Дмитриевич

2

А ни кто не знает как, звонил в центр поддержки предпринимательства, они сказали, что ВВП сказал, а они теперь не знают, что на местах с этим делать. Вирус же так неожиданно пришёл..

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Илдар Нуруллин

1

Задал вопрос банку где обслуживаюсь

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Nick Sidorov

Илдар
0

Точка? Вроде оформление похоже

Ответить

Alexander Gess

Nick
0

Жирная точка на предпринимательстве. 

Ответить

Sergey Yevseev

Илдар
0

Очень глупый ответ от банка. Не заплатишь в этом квартале, заплатишь следующем, какая разница, все равно налог уменьшится, не во втором квартале, так в следующем.

Ответить

Aleksey Bobkov

1

отрасли получат, а сотрудники на серой зп нет

Ответить

Arthur Niazyan

Aleksey
0

Получат самые упёртые из этих отраслей. Никто не знает схему, как и куда обращаться за этой помощью.

Ответить

Nick Sidorov

1

Ну теперь с такой поддержкой заживеееем

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Гологенный Мяч

0

Аренда коммерческой недвижимости не пострадала?

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Гологенный Мяч

0

А безработные вообще потеряли шанс найти работу. Пусть сдохнут теперь?

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Ivan Kolyhalov

0

Эхх блин, придется в понедельник платить таки...

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Sergey Yevseev

0

Спросил сегодня у Тинькофф-банка - не хотят ли они что-то сделать для поддержки ИП и малого бизнеса, например, отменить абонентскую плату за РКО на 3-6 месяцев. В ответ послали на три буквы, прикрылись ЦБ, как будто ждут от них указаний.

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