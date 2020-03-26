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в пользу общения при помощи мемов
Среди них — туризм, общепит, организация мероприятий и другие.
Российские власти составили список из девяти отраслей, которые больше всего пострадали от распространения коронавируса Covid-19 — они получат государственную поддержку в первую очередь. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на документ.
Список показали на встрече Владимира Путина с предпринимателями. Подлинность документа подтвердили один из участников встречи и федеральный чиновник, утверждает издание. В нём указаны:
25 марта Владимир Путин объявил о мерах поддержки для малого и среднего бизнеса, в частности, «для тех отраслей, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией». Среди них — отсрочка по всем налогам, кроме НДС, на шесть месяцев, мораторий на полгода на подачу заявлений о банкротстве и взыскании долгов, снижение ставки страховых взносов с 30% до 15% для компаний с размером оплаты труда выше МРОТ и другие.
Сдается мне, пока какие-то деньги на места придут, малый и средний бизнес уже по миру пойдут по большей части. Ну и попилят знатно на этом, как это и принято.
Я так и не пойму... отсрочка - это как?
Не платите сейчас... но заплатите за всё потом?
Т.е. потом платить вдвойне?
Почему вдвойне, просто отсрочили текущие выплаты.
Я про это и говорю! Потом придётся и текущие выплаты делать, и отсроченные!
Но если сейчас прибыли нет- то потом нужно в 2 раза больше обычного заработать?!!!
Вы правильно понимаете. Если корову нельзя доить сейчас - подоить надо завтра два раза, так решило правительство.
А бычка подоить они не хотят?
как же вы затрахали все вечно ноющую и чем то недовольные..
нет помощи недовольны
есть помощь недовольны, слишком мало..
есть докуя помощи - недовольны, власть говно и все разворует себе
минусуйте, вечно недовольные нытики, один хрен ничего предложить не можете диванные войска
А ни кто не знает как, звонил в центр поддержки предпринимательства, они сказали, что ВВП сказал, а они теперь не знают, что на местах с этим делать. Вирус же так неожиданно пришёл..
Задал вопрос банку где обслуживаюсь
Точка? Вроде оформление похоже
Очень глупый ответ от банка. Не заплатишь в этом квартале, заплатишь следующем, какая разница, все равно налог уменьшится, не во втором квартале, так в следующем.
отрасли получат, а сотрудники на серой зп нет
Получат самые упёртые из этих отраслей. Никто не знает схему, как и куда обращаться за этой помощью.
Спросил сегодня у Тинькофф-банка - не хотят ли они что-то сделать для поддержки ИП и малого бизнеса, например, отменить абонентскую плату за РКО на 3-6 месяцев. В ответ послали на три буквы, прикрылись ЦБ, как будто ждут от них указаний.
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