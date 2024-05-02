Право
Таня Боброва

Суд отказал АСВ в отмене сделки по продаже АО «Киви» Статьи редакции

Ликвидатор «Qiwi Банка» подал иск к его владельцам в начале марта 2024 года «в интересах кредиторов».

  • Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ, ликвидатор АО «Киви Банк») в иске к АО «Киви», Qiwi Plc и гонконгской Fusion Factor Fintech. Об этом пишет «Интерфакс».
  • АСВ просило суд признать недействительными договор купли-продажи акций «Киви» от 19 января 2024 года, а также договор залога и обременения этих акций «в интересах кредиторов банка».
  • В январе 2024 года Qiwi Plc закрыла сделку по продаже российских активов (АО «Киви») компании Fusion Factor Fintech в рассрочку. Сумма сделки с учётом дисконта за иностранное участие и «повышенной неопределённости из-за временных ограничений ЦБ» составила 23,75 млрд рублей.
  • В феврале ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка», а после подал иск к организации. Суд по заявлению регулятора решил ликвидировать банк. В ЦБ объясняют, что принудительная ликвидация происходит, когда у кредитной организации отзывают лицензию, но признаков банкротства нет. Ликвидатором назначено АСВ.
  • В апреле Qiwi заявила, что «не намерена прекращать работу»: группа сменила модель и теперь вместо сотрудничества с одним банком-партнёром переходит на «мультибанковскую модель». Также компания сосредоточится на развитии бизнеса в Казахстане и ОАЭ.

#новости #qiwi

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 Михаил Ивановский

Хорошо бы аналитику или разбор по этой теме. Тут фактов мало. И о перспективах возврата денег клиентам Киви, само собой...

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Пол Финч

Так все же упрощено до того, что в приложении/в вебе можно подать на возврат

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Егор Бурлаков

+ , не неизвестно где основатели

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Запопу Кусь

АСВ это же гос. Суд отказал госу? 😮

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vobla

Внутри стаи тоже есть конкуренция. Ауф. Одним дядькам в пиджаках это нужно больше, чем другим

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Станислав

Ну такие сделки отменяют, когда маячит процедура банкротства у предприятия, и он все продает. А тут контора работала, приносила прибыль. Если бы не ЦБ работали бы еще.

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Егор Бурлаков

Ага

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Егор Бурлаков

Киви не продадут

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