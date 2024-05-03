Право
Евгения Евсеева

Минцифры предложило ввести штрафы до 2 млн рублей за незаконную продажу SIM-карт иностранцам Статьи редакции

По новым правилам, предложенным ведомством, иностранцы смогут SIM-карты только после регистрации на Госуслугах.

  • Минцифры опубликовало проект поправок в КоАП, которые вводят ответственность за нарушение новых правил продажи SIM-карт иностранцам и лицам без гражданства.
  • В начале апреля 2024 года «Ведомости» писали, что Минцифры предложило обязать мигрантов регистрироваться на Госуслугах перед покупкой SIM-карт российских операторов.
  • Ведомство опубликовало поправки 27 апреля. Покупать SIM-карты можно будет только в официальных салонах связи, количество номеров, зарегистрированных на одного человека, не должно превышать 10.
  • Ответственность за нарушение требований введут как для операторов связи, так и тех, кто действует от их имени. Для юрлиц штраф составит от 1 млн до 2 млн рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

#новости #минцифры

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26 комментариев
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 Разработка Телеграм-ботов

Когда я прилетаю в другую страну, первое что я покупаю - это местную симку. Я так понимаю, что Минцифры предлагает ввести латентный запрет на приезд иностранных туристов в Россию.

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Кирилл Петров

Прочти текст статьи и попробуй снова.

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Разработка Телеграм-ботов
Иностранные граждане, в том числе трудовые мигранты, или лица без гражданства смогут приобретать сим-карты российских операторов связи только при наличии регистрации на портале «Госуслуг» с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи. Требование не будет распространяться на дипломатов, представителей международных организаций и беженцев.

Это в оригинале. https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2024/04/11/1031105-migrantov-obyazhut-sdavat-biometriyu-dlya-pokupki-sim-kart
И что?

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Слегка Придурковатый

"Минцифры предложило обязать мигрантов регистрироваться на Госуслугах"

А это вообще возможно, кстати?

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Влад Борщ

При регистрации на госуслугах нужен номер телефона РФ)

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Кузьмич

Красота

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Elnar I

Иностранцам зарегистрироваться - да, вполне, но нужен СНИЛС и номер телефона РФ, как выше уже написали.

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Вадим Д.

Можно не штраф, а просто ценник 2 ляма за симку выставить. Тарифы посекундные и в баксах.
Благодать будет.

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Дневник стартапера

Правеем

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Слегка Придурковатый

Один четыре восемь восемь - мы симки продавать не бросим!

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Yakov But

псссс пс пс симка нужна? раскрывает бежевое пальто. нет? шо смотришь, иди дальше
в каждом аэропорте страны

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Aina Timo

Только теперь это оператору/дилеру стоить будет до 2000000 руб если зажопят. Кстати, публикация именно об этом.

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Webmaster3.0

Жду штрафы для работодателей. Хотят использовать мигрантов, пусть платят, если они что-то натворят.

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Тимур Тимуров

на дропов оформлять будут. вот проблема

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Stepan Fedulin

Вы серьезно!? Капец гениально)))))) Вас в каком инкубаторе выращивают.. гениев, симки как шли налево так и идут, серый рынок некто не отменял!!!!

Зарплату людям платите чтобы левак гнать невыгодно было, умники......

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Пётр Иванов

Лучше пусть анализ ДНК и спермы сразу на границе берут, убийц и насильников искать будет проще

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Кузьмич

А ещё лучше не пускают сюда

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Я дико извиняюсь

Заштрафуй братуху

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Webmaster3.0

esim можно купить удалённо? Лазейка.

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Dmitrii

Да, но там нужны Госуслуги и Госключ для подписи

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Webmaster3.0

Вроде, видела на ВБ и Озоне такие симки.

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Elnar I
Описание
Корпоративная ЕSIM-карта (без физической симки). Раздача интернета бесплатная. Регистрация только на паспорт РФ с 18 лет, в соответствии с ФЗ-№126 "О связи". Наша собственная поддержка окажет Вам индивидуальную помощь при активации через "Госуслуги" в соответствии с ФЗ-№533 "О внесении изменений в Федеральный Закон "О связи".
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NotFop

Там ставишь что на симке Телематика.. И Алга.

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Aina Timo

Представляю какое веселье начнется в салонах сотовой связи.

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Иван Хаманн

Сервисы по виртуальным моб номерам:

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Недопил

Ключевое слово "предложило"... а чего не ввели?

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23 комментария
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