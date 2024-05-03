Минцифры предложило ввести штрафы до 2 млн рублей за незаконную продажу SIM-карт иностранцам Статьи редакции
По новым правилам, предложенным ведомством, иностранцы смогут SIM-карты только после регистрации на Госуслугах.
- Минцифры опубликовало проект поправок в КоАП, которые вводят ответственность за нарушение новых правил продажи SIM-карт иностранцам и лицам без гражданства.
- В начале апреля 2024 года «Ведомости» писали, что Минцифры предложило обязать мигрантов регистрироваться на Госуслугах перед покупкой SIM-карт российских операторов.
- Ведомство опубликовало поправки 27 апреля. Покупать SIM-карты можно будет только в официальных салонах связи, количество номеров, зарегистрированных на одного человека, не должно превышать 10.
- Ответственность за нарушение требований введут как для операторов связи, так и тех, кто действует от их имени. Для юрлиц штраф составит от 1 млн до 2 млн рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
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Когда я прилетаю в другую страну, первое что я покупаю - это местную симку. Я так понимаю, что Минцифры предлагает ввести латентный запрет на приезд иностранных туристов в Россию.
Прочти текст статьи и попробуй снова.
Это в оригинале. https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2024/04/11/1031105-migrantov-obyazhut-sdavat-biometriyu-dlya-pokupki-sim-kart
И что?
"Минцифры предложило обязать мигрантов регистрироваться на Госуслугах"
А это вообще возможно, кстати?
При регистрации на госуслугах нужен номер телефона РФ)
Красота
Иностранцам зарегистрироваться - да, вполне, но нужен СНИЛС и номер телефона РФ, как выше уже написали.
Можно не штраф, а просто ценник 2 ляма за симку выставить. Тарифы посекундные и в баксах.
Благодать будет.
Правеем
Один четыре восемь восемь - мы симки продавать не бросим!
псссс пс пс симка нужна? раскрывает бежевое пальто. нет? шо смотришь, иди дальше
в каждом аэропорте страны
Только теперь это оператору/дилеру стоить будет до 2000000 руб если зажопят. Кстати, публикация именно об этом.
Жду штрафы для работодателей. Хотят использовать мигрантов, пусть платят, если они что-то натворят.
на дропов оформлять будут. вот проблема
Вы серьезно!? Капец гениально)))))) Вас в каком инкубаторе выращивают.. гениев, симки как шли налево так и идут, серый рынок некто не отменял!!!!
Зарплату людям платите чтобы левак гнать невыгодно было, умники......
Лучше пусть анализ ДНК и спермы сразу на границе берут, убийц и насильников искать будет проще
А ещё лучше не пускают сюда
Заштрафуй братуху
esim можно купить удалённо? Лазейка.
Да, но там нужны Госуслуги и Госключ для подписи
Вроде, видела на ВБ и Озоне такие симки.
Корпоративная ЕSIM-карта (без физической симки). Раздача интернета бесплатная. Регистрация только на паспорт РФ с 18 лет, в соответствии с ФЗ-№126 "О связи". Наша собственная поддержка окажет Вам индивидуальную помощь при активации через "Госуслуги" в соответствии с ФЗ-№533 "О внесении изменений в Федеральный Закон "О связи".
Там ставишь что на симке Телематика.. И Алга.
Представляю какое веселье начнется в салонах сотовой связи.
Сервисы по виртуальным моб номерам:
Ключевое слово "предложило"... а чего не ввели?