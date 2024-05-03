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Таня Боброва
Право

Роскомнадзор обязал «Яндекс Банк» хранить данные о пользователях и делиться ими с властями

Это нужно делать по «закону Яровой».

  • Роскомнадзор 2 мая 2024 года внёс в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) «Яндекс Банк», обратила внимание «Роскомсвобода».
Роскомнадзор обязал «Яндекс Банк» хранить данные о пользователях и делиться ими с властями
  • С 2018 года ОРИ по «закону Яровой» должны полгода хранить данные о переписках и звонках пользователей и предоставлять их по запросу госорганов. На начало мая 2024 года в реестре более 400 записей (учитываются внесения и вынесения из списка), в том числе о других сервисах «Яндекса», «ВКонтакте», «Авито» и прочих.
  • В декабре 2023 года Минцифры предложило добавить механизм принудительного включения сайтов в реестр ОРИ, писал «Ъ». Согласно документу, Роскомнадзор сможет вносить сайт в список, если у того есть функция обмена сообщениями, а его владелец дважды не выполнил требование войти в перечень добровольно.
  • В марте 2024 года правительство расширило список данных, которые участники ОРИ должны будут хранить и предоставлять по запросу госорганов. В него включили «средства платежа» и «электронный мониторинг геолокации».

#новости

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70 комментариев
Вадим Д.

А то они прямо сопротивлялись (-:

— Нет-нет, вы что?! Как же так?! Совершенно недопустимо!
Хорошо, мы всё передадим.

Но удобно, конечно: в реестр ОРИ можно кого угодно внести. Прекрасные законы, чудесная страна, обитель справедливости и возможностей.

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Евгений

В любой стране мира банки делятся данными с властями. Забудьте уже о свободе слова и данных.

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Никита Сила

А как вы предлагаете бороться с мошенничеством, терроризмом и другой преступной деятельностью, если не обязывать организации передавать данные спец службам?
Возможно в США, Китае, Великобритании или где-либо еще не заставляют?

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Котик Котиков

Это очень удобно. Особенно для власти держать граждан на коротком поводке

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miumi xiumi

Понятно. Обходим эту помойку стороной.

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Котик Котиков

Все, что связано с Яндексом, желательно обходить стороной. Подментованная штука

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Rnatery

ахаха, так другие банки и так обязаны делиться

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