Роскомнадзор обязал «Яндекс Банк» хранить данные о пользователях и делиться ими с властями

Это нужно делать по «закону Яровой».Роскомнадзор 2 мая 2024 года внёс в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) «Яндекс Банк», обратила внимание «Роскомсвобода».С 2018 года ОРИ по «закону Яровой» должны полгода хранить данные о переписках и звонках пользователей и предоставлять их по запросу госорганов. На начало мая 2024 года в реестре более 400 записей (учитываются внесения и вынесения из списка), в том числе о других сервисах «Яндекса», «ВКонтакте», «Авито» и прочих.В декабре 2023 года Минцифры предложило добавить механизм принудительного включения сайтов в реестр ОРИ, писал «Ъ». Согласно документу, Роскомнадзор сможет вносить сайт в список, если у того есть функция обмена сообщениями, а его владелец дважды не выполнил требование войти в перечень добровольно.В марте 2024 года правительство расширило список данных, которые участники ОРИ должны будут хранить и предоставлять по запросу госорганов. В него включили «средства платежа» и «электронный мониторинг геолокации».#новости
А то они прямо сопротивлялись (-:
— Нет-нет, вы что?! Как же так?! Совершенно недопустимо!
Хорошо, мы всё передадим.
Но удобно, конечно: в реестр ОРИ можно кого угодно внести. Прекрасные законы, чудесная страна, обитель справедливости и возможностей.
В любой стране мира банки делятся данными с властями. Забудьте уже о свободе слова и данных.
А как вы предлагаете бороться с мошенничеством, терроризмом и другой преступной деятельностью, если не обязывать организации передавать данные спец службам?
Возможно в США, Китае, Великобритании или где-либо еще не заставляют?
Это очень удобно. Особенно для власти держать граждан на коротком поводке
Понятно. Обходим эту помойку стороной.
Все, что связано с Яндексом, желательно обходить стороной. Подментованная штука
ахаха, так другие банки и так обязаны делиться