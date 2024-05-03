УФАС завело дело против Burger King из-за рекламы с упоминанием сервиса «Достаевский» Статьи редакции
За «недобросовестную» рекламу сети ресторанов быстрого питания может грозить штраф.
- Управление ФАС по Санкт-Петербургу получило жалобу на рекламный слоган «"Бургер Кинг" готовит бургеры на огне. Логично. Страшно представить, что готовит "Достаевский"» (сервис доставки еды).
- Закона о рекламе запрещает «некорректные» сравнения своих товаров с товарами других производителей или продавцов — например, неполные или основанные на несопоставимых критериях. У регулятора нет причин полагать, что «Достаевский» готовит «некачественные блюда».
- Смутило УФАС и заявление о том, что Burger King делает бургеры на огне. Оно проведёт проверку и выпишет компании штраф, если признает её вину.
- В январе 2024 года Burger King обратился в Пресненский суд Москвы с жалобой на блогера, который заявил, что бургеры сети готовятся не на огне. И заодно предложил ответчику «отработать 40 часов в ресторане на позиции жарщика мяса», чтобы убедиться в обратном.
- Позже блогер выложил видеоролик с извинениями, показав, как котлеты в кухне ресторана действительно поджаривают на огне.
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Последний раз когда я была в БК там было два парня которые бесконечно пили бесконечную газировку и рыгали. Пили и рыгали, рыгали и пили и опять пили и рыгали. Я забрала свои луковые кольца и ушла. 🙄
Прекрасный рассказ. Это достойно экранизации
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Amazing story!
Хороший пиар, молодцы — все говорят, обсуждают. А штраф копеечный — пыль.
Неправильно они сервис доставки выбрали. Вот какую службу надо было выбирать.. ))
А Burger King и Достоевский разве конкуренты?
Я ещё не читала Burger King. Хороший писатель?
Бургеру- точка!
Истец от Достоевского такой:
https://youtu.be/WhCWeY1Q67M?si=YqBT4pdmkpqbSN95
дошутились называется, интересно, те кто придумывает такого рода слоганы , не в курсе правил размещения рекламы ?
Претензия выглядит справедливой.
Что касается контекстной рекламы - там рекламиться по конкурентам можно вполне законно, но только если не упоминать их бренды в самом тексте объявления - а только в ключевых словах (то есть в условии показа рекламы).
Писал об этом на vc:
https://vc.ru/marketing/1056612-opasno-li-reklamirovatsya-po-brendam-konkurentov
Никогда не нравилась политика БК.
да, у них же там постоянно какие-то дурацкие подколы
Burger King в своей рекламе упоминал (т.е. рекламировал) какую-то ноунейм контору? Странно.
Будет ли это влиять на их имидж или продажи?
Какая-то слишком затянувшаяся реклама Бургер Кинга.
Достоевский за такую рекламу должен был спасибо БК сказать, но то что у них в супах по 7 грамм мяса - конченная рыгаловка конечно
Давно БК не поджигал жо..ы своей рекламой.