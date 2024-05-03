Право
Полина Лааксо

УФАС завело дело против Burger King из-за рекламы с упоминанием сервиса «Достаевский» Статьи редакции

За «недобросовестную» рекламу сети ресторанов быстрого питания может грозить штраф.

  • Управление ФАС по Санкт-Петербургу получило жалобу на рекламный слоган «"Бургер Кинг" готовит бургеры на огне. Логично. Страшно представить, что готовит "Достаевский"» (сервис доставки еды).
  • Закона о рекламе запрещает «некорректные» сравнения своих товаров с товарами других производителей или продавцов — например, неполные или основанные на несопоставимых критериях. У регулятора нет причин полагать, что «Достаевский» готовит «некачественные блюда».
  • Смутило УФАС и заявление о том, что Burger King делает бургеры на огне. Оно проведёт проверку и выпишет компании штраф, если признает её вину.
Источник фото: «РИА Новости»
  • В январе 2024 года Burger King обратился в Пресненский суд Москвы с жалобой на блогера, который заявил, что бургеры сети готовятся не на огне. И заодно предложил ответчику «отработать 40 часов в ресторане на позиции жарщика мяса», чтобы убедиться в обратном.
  • Позже блогер выложил видеоролик с извинениями, показав, как котлеты в кухне ресторана действительно поджаривают на огне.

#бургеркинг #достаевский #фас #новости

556 показов
1.2K открытий
0
20 комментариев
Написать комментарий...
 Запопу Кусь

Последний раз когда я была в БК там было два парня которые бесконечно пили бесконечную газировку и рыгали. Пили и рыгали, рыгали и пили и опять пили и рыгали. Я забрала свои луковые кольца и ушла. 🙄

Ответить
Развернуть ветку
Антивадя

Прекрасный рассказ. Это достойно экранизации

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Горячев

Бивис и Баттхед уделывают Вселенную

Ответить
Развернуть ветку
Фоксик

Импортозаместили

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Amazing story!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Хороший пиар, молодцы — все говорят, обсуждают. А штраф копеечный — пыль.

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Неправильно они сервис доставки выбрали. Вот какую службу надо было выбирать.. ))

Ответить
Развернуть ветку
Недопил

А Burger King и Достоевский разве конкуренты?

Ответить
Развернуть ветку
Дaрья Мaкcимoвa

Я ещё не читала Burger King. Хороший писатель?

Ответить
Развернуть ветку
Vlad

Бургеру- точка!

Ответить
Развернуть ветку
Цифровые комплексы

Истец от Достоевского такой:
https://youtu.be/WhCWeY1Q67M?si=YqBT4pdmkpqbSN95

Ответить
Развернуть ветку
Obi Van Goga

дошутились называется, интересно, те кто придумывает такого рода слоганы , не в курсе правил размещения рекламы ?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Директ

Претензия выглядит справедливой.
Что касается контекстной рекламы - там рекламиться по конкурентам можно вполне законно, но только если не упоминать их бренды в самом тексте объявления - а только в ключевых словах (то есть в условии показа рекламы).
Писал об этом на vc:

https://vc.ru/marketing/1056612-opasno-li-reklamirovatsya-po-brendam-konkurentov

Опасно ли рекламироваться по брендам…
Здесь - полная текстовая версия статьи. Но рекомендую посмотреть видео.
vc.ru
Ответить
Развернуть ветку
Субботин Вячеслав

Никогда не нравилась политика БК.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Пинчук

да, у них же там постоянно какие-то дурацкие подколы

Ответить
Развернуть ветку
Разработка Телеграм-ботов

Burger King в своей рекламе упоминал (т.е. рекламировал) какую-то ноунейм контору? Странно.

Ответить
Развернуть ветку
Моисей Миронов

Будет ли это влиять на их имидж или продажи?

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Какая-то слишком затянувшаяся реклама Бургер Кинга.

Ответить
Развернуть ветку
Protein Wars

Достоевский за такую рекламу должен был спасибо БК сказать, но то что у них в супах по 7 грамм мяса - конченная рыгаловка конечно

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Давно БК не поджигал жо..ы своей рекламой.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
17 комментариев
Раскрывать всегда