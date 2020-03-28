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Исключение сделают для дипломатов, жителей Калининградской области и ещё некоторых категорий граждан.
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился временно закрыть движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска на границе России, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Ограничения вводятся с 30 марта 2020 года, как долго они продлятся — не уточняется. Решение принято из-за распространения коронавируса Covid-19.
Исключение сделают для дипломатов и сотрудников российских консульств, официальных представительств России при международных организациях, водителей грузовиков, экипажей поездов и речного транспорта.
Ограничения не коснутся россиян, которые выезжают из страны в связи со смертью близкого родственника, а также жителей Калининградской области, жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины с российскими паспортами.
С 18 марта Россия закрыла границу для иностранцев и лиц без гражданства — ограничения вводятся до 1 мая 2020 года. Исключение также сделают для дипломатов, водителей грузовиков, транзитных авиапассажиров, постоянно проживающих в России лиц и тех, кто прибывает в страну из-за смерти близкого родственника.
Также Россия ограничила авиаперелёты со всеми странами, РЖД отменили часть поездов международного сообщения. По данным на 28 марта, в России зафиксировано 1264 случая заражения Covid-19.
вышел на улицу сегодня в СВАО в Москве - долбоебы гуляют семьями в местных парках и веселятся на детских площадках
Больше всего тревожит, что Москва до сих пор не закрыта на въезд-выезд, и в "выходные" с этих гуляк станется ломануться в свои родные колхозы навестить родню.
А меня тревожит, что все москвичи как ненормальные поперли на дачи...
А чего сами вышли?)
В сториз видел инфо от жителя, что отдыхающие ломанулись в Сочи. Странно, возможно даже не удивительно
Давно пора запретить Москву и москвичей, ну хотя бы до окончания эпидемии
А в чём проблема гулять? Главное чтобы на тебя никто вблизи не кашлял.
К тому же, если тебе не 70, то какая проблема? Поболеешь и выздоровеешь. Ну разнесёшь немного заразы возможно, но это уже не твои проблемы. У нас ведь принято думать только о себе, так что всё норм.
Вот примерно из-за таких недалеких идиотов люди заражаются и умирают. Изучи информацию сначала. Если ты "поболеешь и выздоровешь", то это не означает, что те сотни людей, которые из-за тебя заразятся тоже выживут. Включи голову хоть на минуту
А я поддерживаю Ивана. Бесят дебилы в герметичных очках и масках, ходящие по улице. Большинство до этой пандемии понятия не имело об элементарных мерах гигиены против вирусов. И вот, теперь, начитавшись/насмотревшись, как стадо гибонов, напялили на себя маски, залили себя санитайзером, и ещё ходят везде навязывают своё мнение. От всего этого попахивает мракобесием и сектантством. Мракобесные сектанты, если ты с ними не согласен, они начинают тебя оскорблять, и пускать слюну.
Перепись объявляю открытой =)
Ну ты сперва все ручки в подъезде перетрогаешь а потом вернешься домой развяжешь шнурки на ботинках которые соберут все, что только можно и поцелуешь жену
А зачем ты вышел на улицу?
После пандемии выживут лишь осторожные, молодые и умные.
Не верю) больше всего людей, которые за своими собаками не убирают и бухают постоянно — вот залог семейной, счастливой и вообще жизни))
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У нас в ЮВАО пустынно на улице, редкие человеки по одному в магазины выныривают.
В Капотне сотни детишек на улице резвятся, походу информация о вирусе сюда не проникла
В Екатеринбурге народу ещё 2 дня назад в Икее было как обычно. Толпы в Ашане, редкие люди в масках. 🤷🏻♂️
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Ага, особенно если бежать за заразным бегуном глубоко вдыхая воздух или заниматься на дворовом турнике.
Как вы себе представляете сидеть с детьми дома 2 недели безвылазно? Сейчас угадаю, своих детей у вас пока ещё нет?
Не надо сидеть дома с детьми и проблема в виде детей может через пару недель решиться сама.
Вот-вот. Сегодня поехал в магазин, так как продукты начали заканчиваться спустя две недели, а на улице толпы людей гуляют. Погода отличная, да ещё Путин людям сделал каникулы /0
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Это тот самый железный занавес?
При чём здесь железный занавес?
Идиотам везде видится железный занавес...
Потом просто не откроют границы и будет железный занавес
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https://www.youtube.com/watch?v=Zisc151IzaA - свежайший Хазин про корону.
Говорит, что в Италии число смертей ничем не отличается от числа смертей год назад.
За 19 год в италии умерло 116к а за одну неделю марта 20 9к человек.... хуйню ваш эксперт несет
Из Ломбардии трупы разводят в соседние регионы, потому что крематории не справляются, а места на кладбище закончились ещё в начале вспышки.
В небольшом Бергамо ежедневные некрологи в газетах на десяти страницах.
Итальянцы говорят такого никогда не было со времён мировой. Врут?
Добро пожаловать в железный занавес
Что за бред. Весь мир сейчас закрывает границы
Закрывает. Но не на выезд вообще-то.
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Зло разжаловать. Железный занавес запад запиливал, а не Россия.
Про ОВИР, выездные визы ты ничего, конечно же, не слышал? Дай угадаю - ты поколение Пепси или даже миелинал?
Так быстро закрыли границы... главное чтобы открыли также легко как закрыли...
В автократичных государствах легко забирают права, а вот с расширением прав всегда есть проблема... Думаю, выездные визы - это очень вероятное будущее для страны. Хватит, наездились.
Так даже Шенген приостановили.
А смысл таких мер?
Ну, вы в ОВИР не ходили, а придется. Характеристики будете брать от начальника парткома.
Я так понимаю, что больше всех возмущается тот, кто до этого никуда не ездил.
Географов-ездунов, этнологов и естествооткрывателей в последнее время развелось как-то много, ага, но почему-то новые виды бабочек они не открывают. Теперь они наказаны и поставлены в угол за аццуцтвие результата.
Как же я рад, что не Медведев сейчас на его месте
ну а чё - переименовал бы сейчас полицейских в карабинеры - в знак поддержки Италии плюс очередной раз часовые пояса в России поменял - дневное время стало бы ночью, а ночное днём - ну типа штобы народ не шарился по улицам - когда темно не комфортно гулять
Проще указом вирус запретить. Раз он (вирус) на территории РФ - пусть слушает указ. Или нологи плотить заставить.
о, вы Медведева будете добрым словом вспоминать. Хуже бездеятельного только деятельный дурак.
Он в Плесе, на карантине.
Я предлагаю изменить терминологию:
- железный занавес - устарел;
- железный купол - более современно, но пока рано;
- «железная клетка» - идеально, смотреть что происходит ТАМ пока можешь, но выйти уже не дают :)
А так в целом выдыхаем, скачиваем интересные книжки, игры и рисование с детьми, онлайн тренировки (рекомендую виртуальный велостанок с подключением к интернету, чтобы гонять с друзьями, если доставку разрешат товаров), немножко работы и секс с женой :)
Я рептилоид.
Товарищ хазин прав, короновирус это мировой заговор по истреблению рептилоидов.... Помогите нам..
Шутеечка топовая.
Последне интервью Стерлигова рекомендую посмотреть, где он предполагает, что происходит и почему. Довольно занятный материал.
А потом можно забыть открыть. Сроки открытия не предусмотрены. Как говорится по обстановке. Учитывая, что экономике приходит пиздец, сценарий интересный, но печальный
Нет сроков открытия. Отключат банкоматы (вирус же!), обнулят валютные вклады (кто держит деньги государств-агрессоров тому - срок). И все исключительно по просьбе трудящихся.
В первые за долгое время мой комментарий на vc.ru об этом же удалили. Ну значит, истина не так далека.
Это для пассажирского транспорта? Или для грузов границы тоже закрываются?
Для грузов нет.
Спасибо! А то у меня сроки отгрузки тю-тю, перед заказчиками неудобно. Хоть и форс-мажор, но клиент это святое.
Откуда инфа?
Вот тот же вопрос волнует
Ну на их месте я бы не открывал. Будут талоны, будет доллар за 200. Только действительно дегенерат не свалит из голода и нищеты.
Очереди на покупку компьютера на 5-6 лет, очереди в 10 лет на иномарки, все будет, не волнуйтесь) Пожили 20 лет как люди и хватит, пора обратно в реалии возвращаться.
Уж закрыли, я думаю то надолго. Если откроют то сразу -20% людей.
Так, что готовьтесь) впереди будут чертовски веселые времена)
Никаких -20% не будет. Все кто хотел уехать - уехали сначала после 12 года, затем после 14, затем после 18. Остался небольшой процент опуздунов.
У всех есть какие-то якоря в России, и не всегда можно легко свалить.
Тем более тех, для кого переезд вопрос желания, а не преодоления всех трудностей мира, и здесь неплохо кормят.
Выпускники моей альма матер собираются 2 раза в год в Долине на тусовку. Каждый год свежие подъезжают, так что я со своей колокольни склоняюсь к тому, что дело больше только в самих людях, которые ясно видят разницу и понимают, что они делают. А таких больше или меньше не станет. С другой стороны, "блоггеры", которые транслируют жизнь "отсюда": я не до конца понимаю, что они выиграли от переезда, и кого они своим нытьем могут склонить к переезду.
Главное чтобы потом, поле вируса, под предлогом каким-нибудь не держали границы закрытыми. А то в один прекрасный день проснёмся в СССР и будем просить у товарища майора разрешение на выезд из страны.
Подумал об этом - жутко стало.
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Чиновники\дипломаты всё также могут могут ездить за границу. Что мешает им привезти заразу? Часто они пренебрегают правилами т.к. считают, что они написаны для обычных холопов.
Не жмите им руку. Держитесь от них подальше. И ваще дома надо сидеть.
У них важная миссия - организовывать транспорт с грузом от колег Эль Чапо
Что с воздухом? Ещё летают в столицы ес или как?
Осталось подрубить суверенный интернет и всех пускать по паспорту, ибо нефиг шляться, так можно и вирус какой нить подцепить ненароком.. Вроде тестировали недавно, как знали :)
Главное чтоб потом открыли
Какие вы все наивные. Но нельзя сказать что меня это как-то расстраивает, когда-то это должно было случиться. Будет, усе будет. И доллар будет по 200 и талоны будут на сахар и мыло и границы откроют. В Узбекистан. Будете "за узбекскими фруктами" плацкартными поездами с павелецкого вокзала ездить.
Думаю нужно инет тоже прикрыть на границах. От греха.
Вот вы сейчас шутите, а товарищ майор себе в блокнотик на полном серьезе помечает.
Это неправильно на указывать срок действия этого решения. Невозможность прогноза действий ...
Согласна. Нигде нет информации о сроках, до какого числа закрыли границы - не ясно( Авиакомпании тоже не пишут ничего
Чтобы победить заразу, надо всех загнать домой и под дверь поставить россгвардию, если вышел, палками назад загнали.
COVID-19 is NOT going to overwhelm our healthcare system
Некоторым хоть кол на башке теши. В Испании вон уже трупы некуда складывать. Свозять в ледовый дворец, а вы всё доказываете что это простой грипп.
https://youtu.be/hltEqK0O2ds
Грядёт зомби апокалипсис
Как раз вчера на всякий случай пересмотрел «Войну миров Z»
Если бы такие зомби как в Зомби по имени Шон, то я за. А вот если как в Я легенда, то не, не вариант.
Пишут что Москва и Санкт-Петербург поехали отдыхать или прятаться от коронавируса в регионы! Нужно закрывать города! Регионы! Иначе всех накроет! Всех!
Развезут заразу еще на большие территории!
Пару дней назад звонили друзья из Сочи, там не протолкнуться от отдыхающих. Жесть.
Быстро ростет количество заболевших, надеваем маски и сидим дома!
Сейчас задумался, а что если я на поезде в Калининград поеду? Ну и в Литве выйду? Вроде как по своей стране еду в свою страну. Просто через чужую, проездом. Или это тоже прикроют?
там муторно - вагоны пломбируют и вот это вот все. Но со скандалом в присутствии пограничной службы выйти можно.
Разве что если взять с собой стеклорез и соскочить через окно туалета где нибудь в прибалтийских полях.
Жесть, вц куда ты катишься? Вроде бы публика должна быть математически подкована и способна анализировать ситуацию беспристрастно. Для сравнения в рашке около 20000 смертей в дтп ежегодно, это около 55 человек в день. От вируса 4 смерти в день. Что-то в машины вы не очкуете садиться и дороги переходить? Мозги то надо включать иногда, если они есть вообще.
От гриппа больше умирает.
<ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ>
От ДТП больше умирает.
От рака больше умирает.
От ВИЧ больше умирает.
Оркостан закрывается. Временно. Лет на десять.
Утомили уже истерички
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Да ладно, никто не поедет... есть индивидуумы которые не только едут за границу, но и возвращаются оттуда тайком и выходят в общество. А-ля ноготочки, шоппинг и тд...
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Называется Операция ЧИСТЫЙ ЛИСТ
После глобального запрета и закрытия пойдет маленькая струйка где будут единично открывать организации которые нужны, открывать границы с теми государствами которые нужны, менять законы.
Так смогут регулировать цены, поток людей,
Тотальное управление каждого движения.
Любое действие противоречащие уставу государства или просто не понравившееся будет пересекаться по предлогом риска заражения.
Максимальный запрет товаров из вне чем самым будут вытеснять доллар из рынка и мы не будем зависеть о него напрямую.
Чем-то похожее на фильм "Судья Дрэд "
Ну и слова Ванги с 2010г и выше не совсем то, но вероятно не так было растолковано, а в целом совпадает.
И самое плохое в этом, сопротивление бесполезны. Нам придется двигаться по этому пути.
Берегите себя и своих близких.
А что делать мне, как иностранцу, если граница к первому мая будет закрыта, а пересечение нужно сделать за новой визой, потому как 180 дней пробыл в стране из 365 разрешенных, кто подскажет?
Если речь о шенгенской визе, получение новой визы никак не "обнуляет"(какое модное нынче слово то) ваши откатанные 180 дней.
Что по Авиа?
А может мы просто будем пить чаёчек с имберём и мёдиком?
не?
Слишком дешевый вариант?
жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины с российскими паспортами.
мммм... а откуда у них они?