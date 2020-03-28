Исключение сделают для дипломатов, жителей Калининградской области и ещё некоторых категорий граждан.

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Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился временно закрыть движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска на границе России, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Ограничения вводятся с 30 марта 2020 года, как долго они продлятся — не уточняется. Решение принято из-за распространения коронавируса Covid-19.

Исключение сделают для дипломатов и сотрудников российских консульств, официальных представительств России при международных организациях, водителей грузовиков, экипажей поездов и речного транспорта.

Ограничения не коснутся россиян, которые выезжают из страны в связи со смертью близкого родственника, а также жителей Калининградской области, жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины с российскими паспортами.

С 18 марта Россия закрыла границу для иностранцев и лиц без гражданства — ограничения вводятся до 1 мая 2020 года. Исключение также сделают для дипломатов, водителей грузовиков, транзитных авиапассажиров, постоянно проживающих в России лиц и тех, кто прибывает в страну из-за смерти близкого родственника.