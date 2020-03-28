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Татьяна Боброва
29 681

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть границы России с 30 марта Материал редакции

Исключение сделают для дипломатов, жителей Калининградской области и ещё некоторых категорий граждан.

373 комментария
В закладки

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился временно закрыть движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска на границе России, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Ограничения вводятся с 30 марта 2020 года, как долго они продлятся — не уточняется. Решение принято из-за распространения коронавируса Covid-19.

Исключение сделают для дипломатов и сотрудников российских консульств, официальных представительств России при международных организациях, водителей грузовиков, экипажей поездов и речного транспорта.

Ограничения не коснутся россиян, которые выезжают из страны в связи со смертью близкого родственника, а также жителей Калининградской области, жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины с российскими паспортами.

С 18 марта Россия закрыла границу для иностранцев и лиц без гражданства — ограничения вводятся до 1 мая 2020 года. Исключение также сделают для дипломатов, водителей грузовиков, транзитных авиапассажиров, постоянно проживающих в России лиц и тех, кто прибывает в страну из-за смерти близкого родственника.

Также Россия ограничила авиаперелёты со всеми странами, РЖД отменили часть поездов международного сообщения. По данным на 28 марта, в России зафиксировано 1264 случая заражения Covid-19.

#новость #коронавирус

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373 комментария
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Григорий Догонин

106

вышел на улицу сегодня в СВАО в Москве - долбоебы гуляют семьями в местных парках и веселятся на детских площадках

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Дмитрий Александрович

Григорий
55

Больше всего тревожит, что Москва до сих пор не закрыта на въезд-выезд, и в "выходные" с этих гуляк станется ломануться в свои родные колхозы навестить родню.

Ответить

Иван Гаврилов

Дмитрий
6

А меня тревожит, что все москвичи как ненормальные поперли на дачи...

Ответить
25 комментариев

Yuriy Mikaelyan

Дмитрий
11

А чего сами вышли?)

Ответить
1 комментарий

Michael Shramko

Дмитрий
1

В сториз видел инфо от жителя, что отдыхающие ломанулись в Сочи. Странно, возможно даже не удивительно

Ответить
4 комментария

Tema Borisenko

Дмитрий
2

А ты сам москвич в каком там поколении?

Ответить

Илья Казначеев

Дмитрий
0

Давно пора запретить Москву и москвичей, ну хотя бы до окончания эпидемии

Ответить

Дмитрий Богданов

Григорий
49
Ответить

Иван Скоробогатов

Григорий
–60

А в чём проблема гулять? Главное чтобы на тебя никто вблизи не кашлял.
К тому же, если тебе не 70, то какая проблема? Поболеешь и выздоровеешь. Ну разнесёшь немного заразы возможно, но это уже не твои проблемы. У нас ведь принято думать только о себе, так что всё норм.

Ответить

Vladimir Petrischev

Иван
34

Вот примерно из-за таких недалеких идиотов люди заражаются и умирают. Изучи информацию сначала. Если ты "поболеешь и выздоровешь", то это не означает, что те сотни людей, которые из-за тебя заразятся тоже выживут. Включи голову хоть на минуту

Ответить
18 комментариев

Герман Манвелов

Иван
–23

А я поддерживаю Ивана. Бесят дебилы в герметичных очках и масках, ходящие по улице. Большинство до этой пандемии понятия не имело об элементарных мерах гигиены против вирусов. И вот, теперь, начитавшись/насмотревшись, как стадо гибонов, напялили на себя маски, залили себя санитайзером, и ещё ходят везде навязывают своё мнение. От всего этого попахивает мракобесием и сектантством. Мракобесные сектанты, если ты с ними не согласен, они начинают тебя оскорблять, и пускать слюну. 
Перепись объявляю открытой =)

Ответить
8 комментариев

Kirill Smolin

Иван
3

Ну ты сперва все ручки в подъезде перетрогаешь а потом вернешься домой развяжешь шнурки на ботинках которые соберут все, что только можно и поцелуешь жену

Ответить
4 комментария

Max Bernberg

Григорий
23

А зачем ты вышел на улицу?

Ответить

B. B.

Max
0

смелый парень

Ответить

Михаил Осетров

Григорий
9

Чем больше долбоебов тем меньше долбоебов

Ответить

Mens Fiction

Григорий
4

После пандемии выживут лишь осторожные, молодые и умные.

Ответить

Igor Shkarin

Mens
3

Не верю) больше всего людей, которые за своими собаками не убирают и бухают постоянно — вот залог семейной, счастливой и вообще жизни))

Ответить

Dmitri Atname

Mens
1

интроверты)

Ответить

Комментарий удален

Arthur Niazyan

Григорий
1

У нас в ЮВАО пустынно на улице, редкие человеки по одному в магазины выныривают.

Ответить

Федя Попырин

Arthur
3

В Капотне сотни детишек на улице резвятся, походу информация о вирусе сюда не проникла

Ответить
3 комментария

Stanislav Dianov

Arthur
0

В Екатеринбурге народу ещё 2 дня назад в Икее было как обычно. Толпы в Ашане, редкие люди в масках. 🤷🏻‍♂️

Ответить
7 комментариев

Sergei Timofeyev

Arthur
0

Все по домам разъехались ещё вчера.

Ответить

Комментарий удален

Alexandre Svergoun

Sasha
0

Ага, особенно если бежать за заразным бегуном глубоко вдыхая воздух или заниматься на дворовом турнике.

Ответить
5 комментариев

Anton Reut

Григорий
–4

Как вы себе представляете сидеть с детьми дома 2 недели безвылазно? Сейчас угадаю, своих детей у вас пока ещё нет?

Ответить

Alexandr Shepard

Anton
5

Не надо сидеть дома с детьми и проблема в виде детей может через пару недель решиться сама.

Ответить

Пластиковое Окно

Григорий
1

Вот-вот. Сегодня поехал в магазин, так как продукты начали заканчиваться спустя две недели, а на улице толпы людей гуляют. Погода отличная, да ещё Путин людям сделал каникулы /0

Ответить

Алексей Волосач

Григорий
1

А вы мимо местных парков просто мимо проходили? :)

Ответить

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3 комментария

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Комментарий удален

onrafire

Григорий
0

И таких как ты тысячи

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Алексей Митрохин

Григорий
0

Такая же ситуация и в регионах.

Ответить

Alexander Gess

Григорий
0

Цена вопроса таблеток 2 000 и гуляй себе. 

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Alexey Prychev

–11

Это тот самый железный занавес?

Ответить

Федя Попырин

Alexey
85

При чём здесь железный занавес?

Ответить

Никита Рымаренко

Федя
49

Идиотам везде видится железный занавес...

Ответить
2 комментария

Mihael Isaev

Федя
10

Потом просто не откроют границы и будет железный занавес

Ответить
1 комментарий

Комментарий удален

2 комментария

Комментарий удален

Комментарий удален

Иван Скоробогатов

Alexey
–40

https://www.youtube.com/watch?v=Zisc151IzaA - свежайший Хазин про корону.
Говорит, что в Италии число смертей ничем не отличается от числа смертей год назад.

Ответить

Kirill Smolin

Иван
29

За 19 год в италии умерло 116к а за одну неделю марта 20 9к человек.... хуйню ваш эксперт несет

Ответить
18 комментариев

Joe Doe

Иван
7

Из Ломбардии трупы разводят в соседние регионы, потому что крематории не справляются, а места на кладбище закончились ещё в начале вспышки.
В небольшом Бергамо ежедневные некрологи в газетах на десяти страницах.
Итальянцы говорят такого никогда не было со времён мировой. Врут?

Ответить
20 комментариев

Alisher Mirzoev

Иван
0

Вопрос - где он взял данные? Нужны ведь сопоставимые данные.  

Ответить

serge beloff

Иван
–2

Хазин - башка, и врать не станет

Ответить

Alexander Mikhaylov

Alexey
2

Нет, это медный таз

Ответить

Avdotii Pedishnii

Alexey
1

скорее латексный...

Ответить

Иван Скоробогатов

Alexey
0

Нет. А почему ты спросил?

Ответить

Даша Пашнина

–16

Добро пожаловать в железный занавес

Ответить

Иван Гаврилов

Даша
52

Что за бред. Весь мир сейчас закрывает границы

Ответить

Serge Nekoval

Иван
–8

Закрывает. Но не на выезд вообще-то.

Ответить
7 комментариев

Комментарий удален

Иван Скоробогатов

Даша
–23

Зло разжаловать. Железный занавес запад запиливал, а не Россия.

Ответить

Андрей Захаров

Иван
12

Про ОВИР, выездные визы ты ничего, конечно же, не слышал? Дай угадаю - ты поколение Пепси или даже миелинал?

Ответить
33 комментария

Nanokassa_ru

26

Так быстро закрыли границы... главное чтобы открыли также легко как закрыли...

Ответить

Месье Никита

Nanokassa_ru
–7

В автократичных государствах легко забирают права, а вот с расширением прав всегда есть проблема... Думаю, выездные визы - это очень вероятное будущее для страны. Хватит, наездились. 

Ответить

Arthur Niazyan

Месье
8

Так даже Шенген приостановили.

Ответить
4 комментария

Александр Королёв

Месье
0

А смысл таких мер?

Ответить
1 комментарий

Mikhail Fomin

Nanokassa_ru
3

Ну, вы в ОВИР не ходили, а придется. Характеристики будете брать от начальника парткома.  

Ответить

Evgeny Kosharovsky

Mikhail
1

Не "начальника", а секретаря парткома! 
Эх, молодёжь... (^^)

Ответить

Sergei Timofeyev

Nanokassa_ru
0

А это не требуется

Ответить

Nik Mich

27

Я так понимаю, что больше всех возмущается тот, кто до этого никуда не ездил.

Ответить

Иван Скоробогатов

Nik
0

Географов-ездунов, этнологов и естествооткрывателей в последнее время развелось как-то много, ага, но почему-то новые виды бабочек они не открывают. Теперь они наказаны и поставлены в угол за аццуцтвие результата.

Ответить

Anton Reut

Иван
0

За что сейчас Татьяныча обидел?

Ответить

Илья Фёдор

8

Как же я рад, что не Медведев сейчас на его месте

Ответить

Алексей Карпов

Илья
17

ну а чё - переименовал бы сейчас полицейских в карабинеры - в знак поддержки Италии плюс очередной раз часовые пояса в России поменял - дневное время стало бы ночью, а ночное днём - ну типа штобы народ не шарился по улицам - когда темно не комфортно гулять

Ответить

Yaroslav Shulga

Алексей
12

Проще указом вирус запретить. Раз он (вирус) на территории РФ - пусть слушает указ. Или нологи плотить заставить.

Ответить
1 комментарий

Месье Никита

Илья
11

о, вы Медведева будете добрым словом вспоминать. Хуже бездеятельного только деятельный дурак. 

Ответить

Vladislav Eliseev

Илья
0

Он в Плесе, на карантине. 

Ответить

Семен Удальцов

Vladislav
0

А что не в крыму?

Ответить
2 комментария

Олег Волков

12

Я предлагаю изменить терминологию:
- железный занавес - устарел;
- железный купол - более современно, но пока рано;
- «железная клетка» - идеально, смотреть что происходит ТАМ пока можешь, но выйти уже не дают :)

А так в целом выдыхаем, скачиваем интересные книжки, игры и рисование с детьми, онлайн тренировки (рекомендую виртуальный велостанок с подключением к интернету, чтобы гонять с друзьями, если доставку разрешат товаров), немножко работы и секс с женой :)

Ответить

Мария777

Олег
1

железная изоляция

Ответить

Olezhka Interesnii

10

Я рептилоид.
Товарищ хазин прав, короновирус это мировой заговор по истреблению рептилоидов.... Помогите нам.. 

Ответить

Иван Скоробогатов

Olezhka
0

Шутеечка топовая.

Ответить

Olezhka Interesnii

Иван
0

Помогите.. 

Ответить
1 комментарий

Vladislav Eliseev

Olezhka
–4

Последне интервью Стерлигова рекомендую посмотреть, где он предполагает, что происходит и почему. Довольно занятный материал. 

Ответить

Konstantin K

Vladislav
0

Наступил звездный час Германа))))

Ответить

Roman Novikov

Vladislav
0

Нет, спасибо.

Ответить

Сергей Плахин

5

А потом можно забыть открыть. Сроки открытия не предусмотрены. Как говорится по обстановке. Учитывая, что экономике приходит пиздец, сценарий интересный, но печальный

Ответить

Mikhail Fomin

Сергей
0

Нет сроков открытия. Отключат банкоматы (вирус же!), обнулят валютные вклады (кто держит деньги государств-агрессоров тому - срок). И все исключительно по просьбе трудящихся.

Ответить

Anton Smets

Сергей
1

В первые за долгое время мой комментарий на vc.ru об этом же удалили. Ну значит, истина не так далека.

Ответить

Сергей Дерябин

7

Это для пассажирского транспорта? Или для грузов границы тоже закрываются?

Ответить

Дарья Сазанова

Сергей
8

Для грузов нет.

Ответить

Arthur Niazyan

Дарья
1

Спасибо! А то у меня сроки отгрузки тю-тю, перед заказчиками неудобно. Хоть и форс-мажор, но клиент это святое.

Ответить
3 комментария

Kirill Smolin

Дарья
0

Откуда инфа?

Ответить
3 комментария

Вася Пражкин

Дарья
0

Пока нет.

Ответить

Артем Голендберг

Сергей
1

Вот тот же вопрос волнует

Ответить

Антон Кмитич

Артем
2

И меня

Ответить

Артур Гаврончук

0

Ну на их месте я бы не открывал. Будут талоны, будет доллар за 200. Только действительно дегенерат не свалит из голода и нищеты.

Очереди на покупку компьютера на 5-6 лет, очереди в 10 лет на иномарки, все будет, не волнуйтесь) Пожили 20 лет как люди и хватит, пора обратно в реалии возвращаться.

Уж закрыли, я думаю то надолго. Если откроют то сразу -20% людей.

Так, что готовьтесь) впереди будут чертовски веселые времена)

Ответить

Месье Никита

Артур
5

Никаких -20% не будет. Все кто хотел уехать - уехали сначала после 12 года, затем после 14, затем после 18. Остался небольшой процент опуздунов. 

Ответить

Николай Демидов

Месье
1

У всех есть какие-то якоря в России, и не всегда можно легко свалить.
Тем более тех, для кого переезд вопрос желания, а не преодоления всех трудностей мира, и здесь неплохо кормят.

Ответить
9 комментариев

Yuriy Petrov

Месье
0

Выпускники моей альма матер собираются 2 раза в год в Долине на тусовку. Каждый год свежие подъезжают, так что я со своей колокольни склоняюсь к тому, что дело больше только в самих людях, которые ясно видят разницу и понимают, что они делают. А таких больше или меньше не станет. С другой стороны, "блоггеры", которые транслируют жизнь "отсюда": я не до конца понимаю, что они выиграли от переезда, и кого они своим нытьем могут склонить к переезду.

Ответить
3 комментария

Александр Королёв

Артур
3

А смысл в их закрытии. Куда эти 20 процентов уедут?

Ответить

Nik Mich

Артур
1

Еще бы где-то принимали, было бы совсем хорошо. После карантина все страны будут резать иммиграционные программы по максимуму.

Ответить

Ware Wow

Артур
0

Если откроют то сразу -20% людей

Куда и Как?!
В Минск?!

Ответить

Stanislav Dianov

2

Главное чтобы потом, поле вируса, под предлогом каким-нибудь не держали границы закрытыми. А то в один прекрасный день проснёмся в СССР и будем просить у товарища майора разрешение на выезд из страны.
Подумал об этом - жутко стало.

Ответить

Сергей Плахин

Stanislav
8

и не говори. Иногда есть впечатление, что все идет по плану...

Ответить

Комментарий удален

Сергей Плахин

Путинмразь
2

водички попей

Ответить

evilnw

4

Чиновники\дипломаты всё также могут могут ездить за границу. Что мешает им привезти заразу? Часто они пренебрегают правилами т.к. считают, что они написаны для обычных холопов.

Ответить

Arthur Niazyan

evilnw
5

Не жмите им руку. Держитесь от них подальше. И ваще дома надо сидеть.

Ответить

Kirill Smolin

Arthur
4

Вот ровно так всегда и делаю с чиновниками !

Ответить
4 комментария

Serge Tikhonenko

evilnw
2

У них важная миссия - организовывать транспорт с грузом от колег Эль Чапо

Ответить

Vl Al

Serge
0

Там всё давно организовано - диппочта. Но по причине больших объемов случаются "проколы".

Ответить

Anton Smets

4

Что с воздухом? Ещё летают в столицы ес или как?

Ответить

Vl Al

Anton
5

На флайтрадаре сейчас москва-лондон, рейс BAW232.

Ответить

Семен Удальцов

Vl
5

Домой летят

Ответить

Red Boy

Vl
3

Этим можно

Ответить

Станислав

Anton
2

В источнике про закрытие  воздуа ничего нет.

Ответить

Vladislav Eliseev

4

Осталось подрубить суверенный интернет и всех пускать по паспорту, ибо нефиг шляться, так можно и вирус какой нить подцепить ненароком.. Вроде тестировали недавно, как знали :)

Ответить

Николай Шелопугин

3

Главное чтоб потом открыли

Ответить

Mikhail Fomin

Николай
–4

Какие вы все наивные. Но нельзя сказать что меня это как-то расстраивает, когда-то это должно было случиться. Будет, усе будет. И доллар будет по 200 и талоны будут на сахар и мыло и границы откроют. В Узбекистан. Будете "за узбекскими фруктами" плацкартными поездами с павелецкого вокзала ездить. 

Ответить

Алексей Карпов

Mikhail
6

зуб даёшь?

Ответить
4 комментария

Evgeny Terentev

3

Думаю нужно инет тоже прикрыть на границах. От греха.

Ответить

Alexandr Simonov

Evgeny
4

Вот вы сейчас шутите, а товарищ майор себе в блокнотик на полном серьезе помечает.

Ответить

Oleg Oleg

3

Это неправильно на указывать срок действия этого решения. Невозможность прогноза действий ...

Ответить

Елена Ярославцева

Oleg
3

Согласна. Нигде нет информации о сроках, до какого числа закрыли границы - не ясно( Авиакомпании тоже не пишут ничего

Ответить

Александр Николаевич Кудин

–1

Чтобы победить заразу, надо всех загнать домой и под дверь поставить россгвардию, если вышел, палками назад загнали.

Ответить

Arthur Niazyan

Александр
4

Зачем? А как же естественный отбор?

Ответить
1 комментарий

Dolga Suomi

2

COVID-19 is NOT going to overwhelm our healthcare system

Ответить

Alexandre Svergoun

Dolga
1

Некоторым хоть кол на башке теши. В Испании вон уже трупы некуда складывать. Свозять в ледовый дворец, а вы всё доказываете что это простой грипп. 
https://youtu.be/hltEqK0O2ds

Ответить
4 комментария

Alexandr Simonov

2

Грядёт зомби апокалипсис 

Ответить

Vladislav Eliseev

Alexandr
2

Как раз вчера на всякий случай пересмотрел «Войну миров Z»

Ответить
3 комментария

Ваня Самков

Alexandr
2

Если бы такие зомби как в Зомби по имени Шон, то я за. А вот если как в Я легенда, то не, не вариант.

Ответить

Andrey Dubov

Alexandr
0

Через месяц два когда голодная уличная преступность рванет вверх )

Ответить

Инокентий Смирнов

3

Пишут что Москва и Санкт-Петербург поехали отдыхать или прятаться от коронавируса в регионы! Нужно закрывать города! Регионы! Иначе всех накроет! Всех!

Развезут заразу еще на большие территории! 

Ответить

Arthur Niazyan

Инокентий
0

Пару дней назад звонили друзья из Сочи, там не протолкнуться от отдыхающих. Жесть.

Ответить

Павел Бурцев

2

Товарищи, мне кажется, пиздец настал) Труд, Мир, Май товарищи!

Ответить

Yury Kotov

1

Быстро ростет количество заболевших, надеваем маски и сидим дома!

Ответить

Vladislav Eliseev

Yury
3

Маски бесполезны. Не питайте иллюзий. 

Ответить
14 комментариев

Stanislav Dianov

2

Сейчас задумался, а что если я на поезде в Калининград поеду? Ну и в Литве выйду? Вроде как по своей стране еду в свою страну. Просто через чужую, проездом. Или это тоже прикроют?

Ответить

Tom Tom.

Stanislav
2

Там в распоряжении есть пункт про жителей Калининграда...

Ответить

Сергей Плахин

Stanislav
1

там муторно - вагоны пломбируют и вот это вот все. Но со скандалом в присутствии пограничной службы выйти можно.

Ответить

Борис Агафонцев

Stanislav
0

Вопрос в том, захотят ли литовцы тебя у себя видеть...?

Ответить

Alexandr Simonov

Stanislav
0

Разве что если взять с собой стеклорез и соскочить через окно туалета где нибудь в прибалтийских полях.

Ответить

Pavel Pavel

–1

Жесть, вц куда ты катишься? Вроде бы публика должна быть математически подкована и способна анализировать ситуацию беспристрастно. Для сравнения в рашке около 20000 смертей в дтп ежегодно, это около 55 человек в день. От вируса 4 смерти в день. Что-то в машины вы не очкуете садиться и дороги переходить? Мозги то надо включать иногда, если они есть вообще.

Ответить

Алкобайкер

Pavel
3

От гриппа больше умирает.
<ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ>
От ДТП больше умирает.
От рака больше умирает.
От ВИЧ больше умирает.

Ответить
18 комментариев

Mikhail Fomin

–8

Оркостан закрывается. Временно. Лет на десять. 

Ответить

Oleg Oleg

Mikhail
2

Даже удивительно, каким надо быть дураком, чтобы специально зарегистрироваться и написать такой коммент. Поневоле поверишь, что некоторым людям платят за комментарии в госдепе.

Ответить

Комментарий удален

Влад Берг

1

Утомили уже истерички

Ответить

Alexandre Svergoun

Влад
0

Утомили отрицательные реальности. 

Ответить
1 комментарий

Комментарий удален

Комментарий удален

Виталий Морозов

Путинмразь
1

Да ладно, никто не поедет... есть индивидуумы которые не только едут за границу, но и возвращаются оттуда тайком и выходят в общество. А-ля ноготочки, шоппинг и тд...

Ответить

Комментарий удален

mik m

–7

Называется Операция ЧИСТЫЙ ЛИСТ
После глобального запрета и закрытия пойдет маленькая струйка где будут единично открывать организации которые нужны, открывать границы с теми государствами которые нужны, менять законы.
Так смогут регулировать цены, поток людей,
Тотальное управление каждого движения.
Любое действие противоречащие уставу государства или просто не понравившееся будет пересекаться по предлогом риска заражения.
Максимальный запрет товаров из вне чем самым будут вытеснять доллар из рынка и мы не будем зависеть о него напрямую.
Чем-то похожее на фильм "Судья Дрэд "
Ну и слова Ванги с 2010г и выше не совсем то, но вероятно не так было растолковано, а в целом совпадает.
И самое плохое в этом, сопротивление бесполезны. Нам придется двигаться по этому пути.
Берегите себя и своих близких.

Ответить

Сергей Гринцов

0

А что делать мне, как иностранцу, если граница к первому мая будет закрыта, а пересечение нужно сделать за новой визой, потому как 180 дней пробыл в стране из 365 разрешенных, кто подскажет?

Ответить

Sergei Toropov

Сергей
1

Если речь о шенгенской визе, получение новой визы никак не "обнуляет"(какое модное нынче слово то) ваши откатанные 180 дней.

Ответить

Андрей Кузнецов

0
Ответить

Artemida Svet

Андрей
1

украину все облетают )

Ответить

Artem Medvedev

0

Что по Авиа?

Ответить

Bublikov Anton

Artem
0

Летает херово

Ответить

Дима Кравченко

0

как жирно :)

Ответить

Canapsis

0

А может мы просто будем пить чаёчек с имберём и мёдиком?
не?
Слишком дешевый вариант?

Ответить

Arthur Niazyan

Canapsis
0

Да. Надо дорого бохато.

Ответить

Ол Сен

0

Спалились с республиками

Ответить

Дмитрий Севальнев

0

Опасно всё это...

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Sergei Timofeyev

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 жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины с российскими паспортами.

мммм... а откуда у них они?

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