Право
Таня Боброва

Ответчики по иску Генпрокуратуры предложили мировую с выкупом части акций «Макфы» — адвокат Статьи редакции

Ведомство подало иск в конце марта 2024 года, требуя передать акции компании государству.

  • Ответчики по делу об обращении «Макфы» и связанных с ней компаний в доход государства предлагают заключить мировое соглашение, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Игоря Трунова, адвоката одного из ответчиков Михаила Юревича.
  • Соглашение предполагает выкуп нынешними собственниками «определённого» пакета акций предприятия, добавил Трунов.

Мы заявили мировое соглашение […], чтобы […] государство вошло во владение этим предприятием и осуществляло определённый государственный контроль, но за собственниками осталась определённая часть этого предприятия. И, естественно, они [нынешние акционеры] выплачивают, выкупают сами у себя вот эту часть.

Игорь Трунов, адвокат
  • По его словам, размер долей должен будет обсуждаться в ходе переговоров. Предложение «доведено до представителей Генпрокуратуры» и направлено в Росимущество, пишет агентство.
  • Трунов отметил, что в связи с переходом активов «Макфы» в госсобственность холдинг может попасть «под санкционное давление». Кроме того, одна из компаний-инвесторов находится в ОАЭ, и «возможны инвестиционные иски».
Источник: «Макфа»
  • В конце марта 2024 года суд в Челябинске по иску Генпрокуратуры запретил сделки с акциями и долями производителя макарон «Макфа». Как писал «Ъ», Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства акций компании.
  • Ведомство считает, что «Макфа» и другие предприятия имеют «коррупционное происхождение» — так как их бенефециары Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, работая в органах власти, утверждала газета. Юревич был главой Челябинска и Челябинской области, Белоусов — депутатом Госдумы. Ответчики по иску — Юревич, Белоусов, а также 34 юрлица и 11 физлиц.
  • В начале апреля приставы арестовали активы на 100 трлн рублей по иску Генпрокуратуры. Представляющий «Макфу» в суде адвокат Павел Хлюстов заявил в разговоре с РБК, что Генпрокуратура не указывала в иске 100 трлн, «это, видимо, оценил соответствующее имущество непосредственный пристав, который накладывал арест». Само ведомство оценило изымаемое имущество в 46 млрд рублей, сказал он.
  • 6 мая суд в Челябинске отказал ответчикам по иску Генпрокуратуры в передаче дела на рассмотрение арбитражного суда, пишет «Интерфакс». Процесс в таком случае пришлось бы проводить в открытом режиме, уточняет РБК.

#новости #макфа

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23 комментария
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 Anton Barinov

Ничего себе, отжим бизнеса теперь называют "мировая", эх ребята, вам бы в 90-е)

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Фоксик

Как я понял, мировую хотят владельцы бизнеса

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Вадим Д.

Ещё бы ответчики по иску Генпрокуратуры не пошли на мировую 😁
Но чтобы «за собственниками осталась определённая часть этого предприятия» — это, конечно, фантазёры.

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Dektor

Идём в светлое будущее

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Aleks Sch

Мне кажется это уже оно.

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Zloy Marketolog
выкупают сами у себя вот эту часть
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Владислав

За деньги которые я так понял украли 😄

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Joe cocker

Как ты понял?

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Бонифаций на каникулах

Видимо придётся потом выкупать ещё раз

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Джейкоб Петрович

У себя же

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Фоксик

Осталось понять зачем это прокуратуре, когда можно забрать все.

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Alexey Melikhov

Но это забрать все не прокуратуре. А так можно.. забрать еще и часть мимо кассы

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Maxim Fox

Отдадут макаронами.

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Укладчик стекловаты

Владельцы не понимают, что наверху люди неглупые сидят, и им виднее, что владельцам без бизнеса только лучше будет)

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Слегка Придурковатый

Это всё, конечно, хорошо. Но где сто триллионов, я вас спрашиваю?!

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Андрей

А четыре миллиона доносов??!

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Zloy Sniper

Владельцы и сами из 90-х. Их отжимом не удивить, но не теряют надежды договориться. Как-то же удавалось почти 30 лет.

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Джейкоб Петрович

Ценная информация, повтори и в третий раз!
А то не понятно, откуда владельцы и чем их не удивить!

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Maxim Sergeevich

Право собственности поперхнулось от таких финтов

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Zloy Sniper

Владельцы и сами из 90-х. Их отжимом не удивить, но не теряют надежды договориться. Как-то же удавалось почти 30 лет.

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Джейкоб Петрович

Договориться с теми, кто отжимом удивлял и "договаривался" на протяжении 30 лет?

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Ware Wow
их бенефециары занимались бизнесом, работая в органах власти
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Ware Wow
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20 комментариев
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