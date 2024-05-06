Мы заявили мировое соглашение […], чтобы […] государство вошло во владение этим предприятием и осуществляло определённый государственный контроль, но за собственниками осталась определённая часть этого предприятия. И, естественно, они [нынешние акционеры] выплачивают, выкупают сами у себя вот эту часть.