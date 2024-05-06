Ответчики по иску Генпрокуратуры предложили мировую с выкупом части акций «Макфы» — адвокат Статьи редакции
Ведомство подало иск в конце марта 2024 года, требуя передать акции компании государству.
- Ответчики по делу об обращении «Макфы» и связанных с ней компаний в доход государства предлагают заключить мировое соглашение, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Игоря Трунова, адвоката одного из ответчиков Михаила Юревича.
- Соглашение предполагает выкуп нынешними собственниками «определённого» пакета акций предприятия, добавил Трунов.
- По его словам, размер долей должен будет обсуждаться в ходе переговоров. Предложение «доведено до представителей Генпрокуратуры» и направлено в Росимущество, пишет агентство.
- Трунов отметил, что в связи с переходом активов «Макфы» в госсобственность холдинг может попасть «под санкционное давление». Кроме того, одна из компаний-инвесторов находится в ОАЭ, и «возможны инвестиционные иски».
- В конце марта 2024 года суд в Челябинске по иску Генпрокуратуры запретил сделки с акциями и долями производителя макарон «Макфа». Как писал «Ъ», Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства акций компании.
- Ведомство считает, что «Макфа» и другие предприятия имеют «коррупционное происхождение» — так как их бенефециары Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, работая в органах власти, утверждала газета. Юревич был главой Челябинска и Челябинской области, Белоусов — депутатом Госдумы. Ответчики по иску — Юревич, Белоусов, а также 34 юрлица и 11 физлиц.
- В начале апреля приставы арестовали активы на 100 трлн рублей по иску Генпрокуратуры. Представляющий «Макфу» в суде адвокат Павел Хлюстов заявил в разговоре с РБК, что Генпрокуратура не указывала в иске 100 трлн, «это, видимо, оценил соответствующее имущество непосредственный пристав, который накладывал арест». Само ведомство оценило изымаемое имущество в 46 млрд рублей, сказал он.
- 6 мая суд в Челябинске отказал ответчикам по иску Генпрокуратуры в передаче дела на рассмотрение арбитражного суда, пишет «Интерфакс». Процесс в таком случае пришлось бы проводить в открытом режиме, уточняет РБК.
802 показа
1.1K открытий
Ничего себе, отжим бизнеса теперь называют "мировая", эх ребята, вам бы в 90-е)
Как я понял, мировую хотят владельцы бизнеса
Ещё бы ответчики по иску Генпрокуратуры не пошли на мировую 😁
Но чтобы «за собственниками осталась определённая часть этого предприятия» — это, конечно, фантазёры.
Идём в светлое будущее
Мне кажется это уже оно.
За деньги которые я так понял украли 😄
Как ты понял?
Видимо придётся потом выкупать ещё раз
У себя же
Осталось понять зачем это прокуратуре, когда можно забрать все.
Но это забрать все не прокуратуре. А так можно.. забрать еще и часть мимо кассы
Отдадут макаронами.
Владельцы не понимают, что наверху люди неглупые сидят, и им виднее, что владельцам без бизнеса только лучше будет)
Это всё, конечно, хорошо. Но где сто триллионов, я вас спрашиваю?!
А четыре миллиона доносов??!
Владельцы и сами из 90-х. Их отжимом не удивить, но не теряют надежды договориться. Как-то же удавалось почти 30 лет.
Ценная информация, повтори и в третий раз!
А то не понятно, откуда владельцы и чем их не удивить!
Право собственности поперхнулось от таких финтов
Владельцы и сами из 90-х. Их отжимом не удивить, но не теряют надежды договориться. Как-то же удавалось почти 30 лет.
Договориться с теми, кто отжимом удивлял и "договаривался" на протяжении 30 лет?